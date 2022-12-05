Lâng lâng, chìm đắm trong mối tình vụng trộm với trai trẻ, quý bà U50 thích tìm cảm giác lạ nhận ngay cái kết đắng

Tâm sự 05/12/2022 13:00

Được một chàng trai trẻ theo đuổi tôi cảm thấy khá là thích thú, xen lẫn tự hào.

Nhà chồng tôi có nghề sản xuất giày da, chồng tôi quản lý cả nhà máy sản xuất nên thu nhập hàng tháng rất lớn.

Vốn dĩ sau khi về hưu, tôi muốn cùng chồng đi du lịch đó đây nhưng anh ấy bận quá nên chẳng sắp xếp được thời gian. Tôi phải đi một mình nên rất chán.

Để giết thời gian, tôi rủ bạn bè đi chơi hàng ngày, thỉnh thoảng bỏ tiền mời các bạn đi ăn nhà hàng, đi uống cà phê. Tôi sống rất sung túc nên chi tiền như vậy cũng chẳng đáng bao nhiêu, cuộc sống rất như ý. Chồng tôi không bao giờ quan tâm tôi làm gì, tiêu tiền ra sao, tôi có thể đi chơi bất cứ đâu tôi muốn, miễn là về nhà vào buổi tối.

Chồng tôi là một người đàn ông rất tốt, nhưng vì sự nuông chiều của anh ấy, tôi trở nên mải chơi hơn và thích tiệc tùng. Dù đôi lúc chồng có chạnh lòng nhưng anh không trách móc gì tôi. Anh biết hồi trẻ tôi vất vả thế nào nên về già muốn tôi được sống vui vẻ, an nhàn một chút.

Vì thường xuyên tụ tập ăn uống tiệc tùng nên tôi có nhiều loại bạn, cũ mới đủ cả. Một trong số họ khiến tôi cực kỳ ấn tượng, đó là một chàng trai 30 tuổi.

Cậu ấy giỏi ăn nói, biết đoán ý và chiều lòng người khác. Cậu ấy đặc biệt ân cần với tôi. Ban đầu tôi tưởng cậu ấy quý tôi như chị em, nhưng hóa ra không phải, cậu ấy thích tôi nên mới đối xử với tôi như vậy.

Được một chàng trai trẻ theo đuổi tôi cảm thấy khá là thích thú, xen lẫn tự hào. Ban đầu tôi còn tỏ ra kiêu kiêu một chút, sau tôi đã bị chinh phục, đồng ý ở bên cậu ấy.

Người tình coi tôi như báu vật, chiều chuộng và yêu thương tôi. Mặc dù chênh lệch tuổi tác khá lớn nhưng trông tôi không già nên ở bên nhau chúng tôi trông vẫn hợp.

Lâng lâng, chìm đắm trong mối tình vụng trộm với trai trẻ, quý bà U50 thích tìm cảm giác lạ nhận ngay cái kết đắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở bên nhau được nửa năm, người tình bắt đầu liên tục xin tôi tiền, mỗi lần đều viện cớ khác nhau, đưa nhiều rồi lại muốn nhiều hơn. Tôi bắt đầu không muốn đưa anh ấy tiền nữa vì cảm giác mình đang bị lợi dụng. Chẳng ngờ khi tôi không đồng ý đưa tiền nữa, anh ấy nói thẳng vào mặt tôi: "Tôi đến với em chỉ vì tiền, bây giờ em không chi, đừng trách tôi vô cớ bỏ em nhé".

Tôi nói: "Nếu anh không hạnh phúc khi bên em thì chia tay đi, em cũng chẳng tha thiết nữa". Vậy mà người tình lập tức đòi tôi một tỷ "phí chia tay". Anh ta bảo nếu tôi không đưa tiền thì không thể chia tay êm đẹp được, chồng tôi sẽ biết về mối quan hệ này.

"Em có tuổi rồi, chuyện này lộ ra em là người mất thể diện và có khi mất tất đấy, cân nhắc cho kỹ vào", anh ta dọa tôi.

Trước những lời anh ta nói, tôi chỉ còn cách thỏa hiệp, chấp nhận đưa tiền. Nhưng điều tôi không ngờ là sau khi nhận được tiền, anh ta lại đòi thêm một tỷ nữa. Tôi cay cú nhất định không đồng ý, anh ta đã đưa chuyện ngoại tình của tôi lên mạng. Nhiều bạn bè chung xem được "tút" đó, họ mách với chồng tôi. Chồng tôi đùng đùng nổi giận.

Lâng lâng, chìm đắm trong mối tình vụng trộm với trai trẻ, quý bà U50 thích tìm cảm giác lạ nhận ngay cái kết đắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi quỳ gối khóc lóc "em sai rồi, em không nên làm như vậy, mong anh tha thứ cho em, em không bao giờ dám nữa" nhưng chồng tôi không muốn nghe. Anh ấy bảo "lên giường với thằng trẻ ranh rồi về nhà vẫn mong được chồng tha thứ, sao em trơ trẽn thế? Thường ngày anh đối xử tệ bạc với em sao? Tiền anh kiếm được cũng là để cho em, em muốn làm gì thì làm. Anh làm việc để vợ chồng ta có thể an tâm hưởng thụ tuổi già, em lại đối xử với anh như vậy, em thật sự khiến anh thất vọng. Dù chúng ta đã có tuổi, nhưng ly hôn đi, anh không thể chấp nhận bị vợ cắm sừng".

Nghe chồng nói đến ly hôn, tôi quỵ xuống chỉ muốn ngất. Anh ấy quyết tâm bỏ tôi như vậy, tôi còn biết phải làm sao?

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