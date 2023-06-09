Những tư thế 'yêu nghe thì 'HOANG DẠI' đến ĐỎ MẶT nhưng cặp đôi đã thử một lần là nàng ĐÊ MÊ rụng rời chàng SƯỚNG đến ĐIÊN DẠI

Tâm sự 09/06/2023 00:24

Với cách ‘yêu’ độc đáo này nhiều phụ nữ khi nghe đến tên đều cảm thấy ngượng ngùng nhưng tối về lại muốn được áp dụng ngay với chồng. Bởi cách ‘yêu’ này có thể giúp hai bạn hòa nhập vào nhau như một.

Phụ nữ đừng bao giờ im lặng để đàn ông tự điều khiển tất cả mọi việc, hãy biết cách để anh ấy cả đời ‘nghiện’ bạn vì những cách yêu bạn dành cho anh. Đàn ông họ thường chán vợ khi họ chỉ biết hưởng thụ, nếu biết được điều này bạn đừng bao giờ để đàn ông phụ mình chỉ vì chuyện gối chăn.

Hôn nhân sẽ hạnh phúc nhân đôi khi hai bạn luôn hòa thành một mỗi khi ân ái, nếu cả hai hiểu nhau nhiều hơn thì những chia sẻ, tâm tư đều được giải bày. Như vậy cuộc sống hôn nhân mới có thể kéo dài vĩnh cửu.

Những tư thế 'yêu nghe thì 'HOANG DẠI' đến ĐỎ MẶT nhưng cặp đôi đã thử một lần là nàng ĐÊ MÊ rụng rời chàng SƯỚNG đến ĐIÊN DẠI - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi ‘yêu’ hãy dành cho anh một nụ hôn cuồng nhiệt

Hãy thử một lần tặng cho anh ấy nụ hôn mạnh bạo, cuồng nhiệt khiến anh phải đơ người toàn tập, chỉ biết nằm yên để bạn tự do điều khiển, lúc này bạn thật sự đã đạt được 50% của sự thành công.

Một khi đàn ông ngỡ ngàng, tất cả các mạch đều tê dại khi được người mình yêu chiếm thế thượng phong. Cho dù anh đã chán bạn, thậm chí đã tìm được cho mình một điểm dừng chân mới thì cũng chẳng bao giờ có thể chịu đựng được nụ hôn này.

Lúc này anh chị muốn kéo bạn ngay đến giường ngủ để được tận hưởng những khoái cảm tiếp theo.

Những tư thế 'yêu nghe thì 'HOANG DẠI' đến ĐỎ MẶT nhưng cặp đôi đã thử một lần là nàng ĐÊ MÊ rụng rời chàng SƯỚNG đến ĐIÊN DẠI - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hãy thử một lần yêu nhau ‘trần trụi’

Khi cửa phòng ngủ khép lại, bạn hãy để hưng phấn đôi bên được "bung lụa", tháo bỏ hoàn toàn xiêm y giúp vợ chồng được "gần gũi" nhất. Khi hai cơ thể hòa vào 1 trong trạng thái "nguyên bản", không chỉ chàng mà đến chính bạn cũng sẽ thấy ham muốn của mình được đẩy tới cao trào. Lúc đó cuộc yêu của bạn với chàng sẽ không gì có thể cuồng nhiệt hơn là điều chắc chắn.

Hãy để anh ta tìm đủ mọi cách để có thể chiếm được trọn vẹn thân xác và trái tim bạn trong đêm nay. Đàn ông là thế, một khi ‘lửa tình’ trỗi dậy thì tất cả mọi thứ họ đều vứt sang một bên. Thậm chí con bên phòng đang khóc đòi mẹ nhưng họ vẫn muốn để con ‘tự lập’ một đêm và trong đầu chỉ nghĩ rằng ‘hãy trả mẹ lại cho ba’ trong đêm nay.

Hãy một lần thử ‘yêu trần trụi’ để biết rằng cảm xúc thăng hoa thật sự của hai bạn là như thế nào. Tuy tốn hơi nhiều calo nhưng bù lại sẽ khiến hai bạn nhớ cả đời trong lần ‘yêu trần trụi’ đầu tiên.

Liều mình lấy chồng ngồi xe lăn, nào ngờ sau đêm tân hôn tôi trẹo cả lưng và hoảng hốt với bí mật chồng cất giấu bấy lâu nay

Liều mình lấy chồng ngồi xe lăn, nào ngờ sau đêm tân hôn tôi trẹo cả lưng và hoảng hốt với bí mật chồng cất giấu bấy lâu nay

Cuối cùng, chúng tôi có thể tổ chức đám cưới cùng nhau. Vì anh bị liệt nửa người nên chuyện thân mật sẽ gặp khó khăn, khi chúng tôi yêu nhau cũng chưa từng gần gũi.

Xem thêm
Từ khóa:   bí kíp yêu tư thế yêu bí kíp lên đỉnh tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu chuyện ấy chuyện phòng the

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 29 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 1 giờ 38 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ