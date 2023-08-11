Nhờ hàng xóm trông nhà hộ vì đi công tác, lúc về nhà không thấy vợ đâu, tôi tìm trong phòng ngủ thì 'kinh hãi' khi thấy em đang làm một việc tày đình

Tâm sự 11/08/2023 08:35

Mấy đợt công tác ngắn ngày tôi không dám phiền anh Trung, nhưng cách đây khoảng nửa tháng tôi phải tháp tùng sếp đi vào Sài Gòn tới cả tuần mới trở ra nên tôi sang nhờ anh Trung để ý quan tâm Hy cho tôi yên tâm.

Bố mẹ và 2 cô em gái đã chán nghe tôi khất lần chuyện vợ, con, khi mà các em tôi đã yên bề gia thất, đã cho bố, mẹ tôi lên chức ông, bà ngoại mấy năm nay. Còn tôi sắp bước vào cái tuổi tam thập nhị lập mà chưa có ai theo chân về ra mắt bố, mẹ cho bố, mẹ mát mặt với họ hàng, làng xóm. Nên khi Hy e lệ gật đầu chấp nhận lời tỏ tình của tôi, tôi đã không giấu nổi vui mừng, xin phép công ty cho tôi nghỉ phép 2 ngày để đưa người yêu trẻ trung, xinh đẹp của tôi về quê khoe ngay với bố, mẹ và các em.

Hy không làm tôi thất vọng vì em đã chiếm được cảm tình của bố, mẹ tôi và nhất là 2 cô em gái tôi khi biết Hy kém tôi 6 tuổi, nghĩ là bằng tuổi em gái út của tôi nhưng đã có bằng cử nhân tiếng Anh lại làm việc cho một công ty có vốn nước ngoài với mức thu nhập nhiều người mơ ước.

Nhờ hàng xóm trông nhà hộ vì đi công tác, lúc về nhà không thấy vợ đâu, tôi tìm trong phòng ngủ thì 'kinh hãi' khi thấy em đang làm một việc tày đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tiễn tôi và Hy về lại thành phố, mẹ tôi thủ thỉ dặn tôi phải yêu thương, chăm sóc Hy để sớm cho bố mẹ được làm thông gia với bố mẹ em. Một năm sau ngày yêu nhau, chúng tôi khẳng định tình cảm của mình bằng một đám cưới đầm ấm với đầy đủ bố, mẹ, họ hàng, đồng nghiệp của 2 đứa.

Trước khi cưới, tôi đã có nhà riêng là một căn hộ chung cư đủ rộng, đủ tiện nghi để tôi tự tin đón tình yêu của mình về chung sống. Hết tuần trăng mật ở một thành phố núi mơ mộng cách nhà cả hàng nghìn cây số tôi và Hy trở về cuộc sống bận rộn trước kia của hai đứa. Là trợ lí kinh tế cho sếp công ty, tôi thường vắng nhà để theo chân sếp bất kể ngày đêm nếu sếp cần.

Vì vậy tôi thật sự lo khi 2 vợ chồng bác hàng xóm đã quen thuộc với tôi từ ngày tôi mua nhà ở đây lại bán căn hộ để vào miền Trung sống cùng các con. Như vậy là điều mong muốn nhờ cậy 2 bác thỉnh thoảng qua lại giúp đỡ, trò chuyện với cô vợ trẻ, xinh đẹp của tôi những ngày tôi vắng nhà không thực hiện được. Thế nhưng lo lắng của tôi không lâu vì đã có khách mua nhà chuyển đến ngay sau khi 2 bác về quê.

Nhờ hàng xóm trông nhà hộ vì đi công tác, lúc về nhà không thấy vợ đâu, tôi tìm trong phòng ngủ thì 'kinh hãi' khi thấy em đang làm một việc tày đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hàng xóm mới của vợ, chồng tôi là một người đàn ông trung tuổi tên là Trung, tôi gọi là anh vì anh hơn tôi 8 tuổi còn Hy một điều chú, hai điều cháu với anh rất lễ phép. Anh Trung giới thiệu anh còn độc thân, anh là kĩ sư phần mềm cho một công ty máy tính, anh lởi xởi, dễ mến nên chẳng mấy mà vợ, chồng tôi và anh qua lại gần gũi, thân tình.

Thỉnh thoảng nhân ngày nghỉ cuối tuần Hy đi chợ làm bữa tươi rồi “mời chú Trung sang bên này uống với nhà cháu chén rượu nhạt…” nghe thật dễ thương, thật ấm áp. Chắc để đáp lại tấm chân tình của vợ, chồng tôi, không lần đi công tác hay về quê nào mà anh Trung quên quà cho chúng tôi. Quà cho tôi là chai rượu quê, là cân mực cân cá một nắng đặc sản của vùng biển nào đó mà anh có dịp ghé qua. Còn quà cho Hy là nước hoa, là son phấn, là túi xách, chiếc khăn đắt tiền khiến Hy vô cùng thích thú và hết lời khen ngợi “chú hàng xóm thật tâm lí” !

Nhờ hàng xóm trông nhà hộ vì đi công tác, lúc về nhà không thấy vợ đâu, tôi tìm trong phòng ngủ thì 'kinh hãi' khi thấy em đang làm một việc tày đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mấy đợt công tác ngắn ngày tôi không dám phiền anh Trung, nhưng cách đây khoảng nửa tháng tôi phải tháp tùng sếp đi vào Sài Gòn tới cả tuần mới trở ra nên tôi sang nhờ anh Trung để ý quan tâm Hy cho tôi yên tâm. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, tôi xin sếp cho ra sớm hơn dự kiến 1 ngày vì sốt ruột khi để Hy ở nhà một mình. Nào ngờ “chú” hàng xóm tốt bụng của Hy đang thay tôi làm chồng ngay trong căn phòng hạnh phúc của chúng tôi, khi tôi nhẹ nhàng mở cửa nhà, mà không gọi điện báo trước cho vợ vì muốn Hy có niềm vui bất ngờ…

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 18 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 48 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 3 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 3 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá