Nhờ buổi đi nhậu với bạn của chồng sắp cưới, tôi phát hiện được bộ mặt thật của anh qua một câu nói

Mặc dù quen anh tính tới bây giờ chưa được 2 năm song U vẫn cảm thấy tình cảm của mình đã chín muồi, không cần thử thách thêm về mặt thời gian. Năm nay U cũng đã 28 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, thành ra tính tới chuyện hôn H là điều cực kỳ quan trọng. H hơn U tận 7 tuổi, anh chững chạc, trưởng thành hơn U rất nhiều. Từ trước tới giờ, U đã đặt ra một gu riêng cho bản thân, đó là các anh chàng ngoài 30. Bởi U muốn có một chỗ dựa vững chắc, không phải lo lắng quá nhiều trong cuộc sống.

Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng nên U chưa thể làm đám cưới trong năm nay với H. Chồng sắp cưới của U là một hình mẫu đàn ông tuyệt vời mà bất cứ cô gái nào cũng muốn sở hữu, chinh phục. Nhiều lần U nghĩ hẳn mình phải may mắn và "tích đức" lắm thì mới gặp được người như vậy.

Trong thời gian quen H, U cũng lo lắng một chút bởi kiểu đàn ông hoàn hảo này chắc hẳn sẽ có nhiều cô gái vây quanh. Nhưng anh ấy luôn tạo cho U một cảm giác an toàn và vững chãi, kiểu như không bao giờ bị động, luôn chủ động nhắn tin, tìm kiếm U. Đặc biệt trong những dịp đặc biệt, H chưa bao giờ quên cả.

H hiện tại đang làm giám đốc H sự cho một tập đoàn lớn, mức thu nhập cũng thuộc vào dạng khủng. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả, bởi gia thế của anh cũng chẳng vừa. Bố mẹ H rất giàu có, mua cho con trai một căn nhà riêng rộng rãi từ sớm. Mỗi lần tới nhà H, U đều choáng ngợp trước độ giàu có, xa xỉ. Gia đình U thì cũng thuộc vào dòng khá giả, tất nhiên không thể so với H được. Nhưng H bảo anh không quá quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, chỉ cần tìm những người thật lòng thật dạ với anh và phù hợp về các quan điểm sống.

Vì đã yên tâm với chồng sắp cưới nên những mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp hay làm ăn của anh, U không xen vào quá nhiều. Tuy nhiên U cũng muốn thử tiếp xúc, giao lưu với họ một lần. Từ sau khi H ngỏ lời muốn cưới, U vui mừng khôn xiết. Hai bên gia đình chúng U đã đều ra mắt, bố mẹ nội ngoại cực kỳ hưởng ứng, đồng ý và tác thành cho các con.

Cả U và anh H nhất trí rằng đầu năm âm lịch sau tổ chức đám cưới cũng được. Một ngày nọ, H hỏi có muốn ra mắt với hội bạn của anh ấy không, U gật đầu luôn tức khắc. Điều bất ngờ là H nói anh chưa kể với bạn bè chuyện mình sắp lấy vợ. Bởi đợt vừa rồi dịch bệnh, không gặp mặt bạn bè thường xuyên. Anh tính sẽ tạo bất ngờ cho mọi người.

Hôm đi ăn cùng H và mấy người bạn, U thấy trong nhóm ấy có cả trai cả gái, phần lớn là con trai, nhìn lớn tuổi hơn U. Ban đầu, khi chuẩn bị nâng ly, H có giới thiệu U là bạn gái, cũng là vợ sắp cưới của anh. Đám bạn của anh ấy ồ à lên vài phát rồi cụng ly. Tuy nhiên sau đó, một người bạn nam giới của H lại hỏi: "Có cưới thật không, hay lại giống như mấy em trước?"

Chồng sắp cưới của U vội vàng "chữa cháy": "Nghiêm túc, ơ kìa mấy thằng này hỏi buồn cười!". U cũng chỉ biết cười trừ trong sự bẽn lẽn. Trong tâm trí U nảy ra nhiều câu hỏi và sự hoài nghi. Chả nhẽ trước đây H cũng từng đưa những người "vợ sắp cưới" ra mắt với bạn bè? Bỗng U lo lắng, hiện tại giữa U và H chưa có ràng buộc gì trên giấy tờ, nhỡ đâu anh ấy có thể bỏ U một ngày đó...

Ảnh minh họa

Từ sau khi bạn của H hỏi thẳng điều chua chát ấy, U cứ cúi đầu không dám ngẩng lên. Mọi người cũng chẳng hỏi chuyện U nhiều. H bảo với bạn anh ấy là tính U rụt rè, nhút nhát. Bọn họ lại chuyển chủ đề, nói về chuyện làm ăn, công việc. Được biết, những người bạn của H lập gia đình, có con cái hết rồi, còn mỗi mình anh ấy là chưa lấy vợ. Sau khi đi ăn về, thấy tâm trạng của U hơi chùng xuống, H có an ủi rằng bạn anh chỉ hơi lỡ lời chút, U đừng để tâm. Vậy mà từ hôm đó tới nay, U vẫn cứ ám ảnh, lo lắng, nghĩ ngợi khôn nguôi. Phải làm gì để không lo lắng đây, thật phiền toái!