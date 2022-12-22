Tôi làm đủ nghề, ban ngày xin đi làm hành chính, tối về lại đi bưng bê, bán hàng. Tôi làm đủ mọi việc để kiếm tiền, được bao nhiêu, tôi dồn hết vào việc chữa trị cho mẹ, nuôi các em ăn học. Cố được nửa năm thì tôi gục, ốm một trận lả cả người. Lúc đó, thấy sức lực của mình bị hút cạn, cảm giác không còn cố gắng thêm được nữa. Chán nản, bế tắc, nhiều lúc tôi chỉ muốn chết quách đi cho đỡ nặng gánh, nhưng nghĩ đến mẹ, đến em lại chẳng đành lòng.

Tôi vừa tốt nghiệp đại học thì gia đình xảy ra biến cố lớn. Bố mẹ tôi bị tai nạn giao thông, bố tôi qua đời ngay trên đường đến bệnh viện, còn mẹ trở thành người thực vật. Dưới tôi còn 2 đứa em đang đi học, gánh nặng kinh tế bỗng chốc đổ hết lên vai tôi.

Tôi nghĩ mãi, cuối cùng cũng chặc lưỡi đồng ý đi gặp mặt. 50 tuổi nhưng nhìn ông ta cũng vẫn trẻ trung, phong độ. Tôi thấy cách nói chuyện cũng hiền lành, tử tế nên nhắm mắt gật đầu.

Thế rồi, thời điểm này có người giới thiệu cho tôi một người đàn ông trên phố. Nghe đâu ông ta đã từng kết hôn, nhưng vợ mất, có hai con đều đã trưởng thành. Người mai mối nói, ông ta rất giàu có, hiền lành, tôi mà lấy ông ta sẽ chẳng phải lo lắng gì về kinh tế.

50 tuổi nhưng nhìn ông ta cũng vẫn trẻ trung, phong độ. Tôi thấy cách nói chuyện cũng hiền lành, tử tế nên nhắm mắt gật đầu. - Ảnh minh họa: Internet

Ngày cưới, tôi khóc đến sưng húp cả hai mắt. Ngay sau khi đi đăng ký kết hôn, ông ta cho tôi 50 triệu, bảo để tôi chuẩn bị đám cưới, tiền mừng tôi giữ lại, đưa cho các em lo cho mẹ. Ông ta còn nói, cưới về sẽ lo cho tôi một công việc khác đỡ vất vả hơn, mỗi tháng cũng sẽ chu cấp cho tôi để chăm mẹ, coi như làm tròn trách nhiệm với mẹ vợ. Tôi khóc, nghĩ cuộc hôn nhân của mình chẳng khác gì một cuộc trao đổi, mua bán, nhưng biết sao được nữa. Nếu không lấy ông ta, tôi không thể lo nổi cho gia đình nữa rồi.

Đêm tân hôn, tôi thấy ông ta điềm tĩnh hút thuốc ngoài ban công. Tôi sợ hãi, run như cầy sấy. Tôi đọc nhiều trên báo, biết nhiều trường hợp những gã đàn ông già thường có nhiều trò đáng sợ. Thật sự tôi chưa trải qua chuyện này bao giờ, trong lòng thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng không ngờ, ông ta quay lại nói với tôi:

- Em tắm rồi nghỉ sớm đi, hôm nay mệt rồi.

- Dạ... tôi run rẩy không nói được lời nào...

- Em yên tâm, tôi không làm gì em đâu. Tôi biết, em phải lấy một lão già như tôi đã là khổ lắm rồi...

Tôi đứng tim khi nghe chồng nói, lúc đó, nhìn anh, bỗng thấy ấm áp kinh khủng. Đêm đó, tôi ngủ trên giường, chồng trải đệm nằm bên dưới... Mất mấy ngày để tôi quen cuộc sống ở nhà chồng, mấy ngày được anh quan tâm, chia sẻ, tôi thấy trái tim mình rung động thật sự. Tôi toàn tâm toàn ý với anh, tự nguyện trao gửi cho anh, không còn cảm thấy cuộc hôn nhân này là bắt buộc nữa...

Tôi toàn tâm toàn ý với anh, tự nguyện trao gửi cho anh, không còn cảm thấy cuộc hôn nhân này là bắt buộc nữa - Ảnh minh họa: Internet

Hơn 3 tháng sau tôi có bầu, chồng đối xử với tôi rất tốt. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy mình quá may mắn. Có lần, hỏi anh vì sao lấy tôi, anh bảo thực ra anh nghe người bạn kể về tôi, cảm thấy rất thương, muốn giúp nhưng không biết giúp thế nào. Tình cờ xem được ảnh của tôi, anh thấy rất có cảm tình nên mới nhờ người mai mối...

Tôi thấy vô cùng hạnh phúc, thật không ngờ trong hoàn cảnh bi đát nhất tôi lại tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình...