Vợ thường xuyên đi vệ sinh đúng 8h tối, lén theo dõi qua cánh cửa nhìn vợ luống cuống tìm chỗ giấu 1 thứ, tôi biết được sự thật điếng người

Lấy ngay chìa khóa sơ cua và mở cửa vào kiểm tra xem rốt cuộc vợ đang có chuyện gì giấu giếm mình. Sau khi mở cửa anh phát hiện vợ anh đang cuống cuồng tìm chỗ giấu một thứ. Anh nhanh tay giật lại nhìn thì phát hiện ra đây là....

Anh Vương chia sẻ, anh và vợ đã kết hôn được 3 năm. Điều kiện kinh tế của gia đình nội ngoại cũng tương đối khá giả, thêm đó là cả hai vợ chồng đều có công ăn việc làm ổn định. Sau 3 năm đi làm tích góp cùng số tiền bố mẹ hai nhà cho vay, mới đây vợ chồng anh Vương đã mua được nhà và xe. Mặc dù, nói rằng bố mẹ hai bên cho vay tiền mua nhà nhưng vợ chồng anh chị đều là con một. Hơn nữa ông bà vẫn có lương hưu nên không đặt áp lực chuyện tiền nong cho các con. Có thể nói riêng về vấn đề kinh tế vợ chồng anh Vương không cần quá lo lắng vì có bố mẹ giúp đỡ cả rồi. Trong mắt bạn bè cùng trang lứa, gia đình anh chính là gia đình kiểu mẫu mà nhiều người mong ước.

Tuy nhiên, vẫn có một vấn đề khiến anh Vương vô cùng phiền lòng đó là hai vợ chồng anh kết hôn 3 năm mà mãi vẫn chưa có con. Anh và vợ đã nhiều lần đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe sinh sản nhưng kết quả trả về đều cho thấy hai vợ chồng đều bình thường. Về phía ông bà nội ngoại chờ đợi sốt ruột nên gần đây liên tục thúc giục hai vợ chồng mau cho ông bà bế cháu. Điều này vô hình chung tạo sức ép rất lớn lên anh Vương. Thậm chí anh còn quyết tâm cai rượu bỏ thuốc, ăn uống sinh hoạt lành mạnh và xin nghỉ phép ở nhà để giảm áp lực công việc. Nhưng bất kể anh cố gắng như nào vợ anh vẫn mãi chưa có tin vui. Điều này khiến anh vô cùng mệt mỏi, anh không biết vấn đề nằm ở đâu. Tuy nhiên, cũng chính giai đoạn nghỉ phép thường xuyên ở nhà này. Anh Vương vô tình phát hiện ra vợ anh tối nào cũng đi vệ sinh vào cùng 1 giờ.

Hành động của vợ khiến anh Vương vô cùng hoang mang, cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng anh vốn luôn êm ấm và hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Hiện tại được nghỉ dài ngày nên mới phát hiện ra hành động kỳ lạ này của vợ. Có chút tò mò nên anh hỏi vợ vì sao luôn đi vệ sinh “chuẩn giờ” như vậy. Vợ anh thấy vậy thì ấp úng trả lời rằng đây là do thói quen nên mới thế.Anh Vương bán tín bán nghi nên cố ý quan sát vợ thêm mấy lần, sau đó anh phát hiện ra điều vô cùng bất thường. Đó là anh không nghe thấy tiếng xả nước bồn cầu, nếu đi vệ sinh tại sao vợ anh lại không xả nước? Vì vậy, ngay tối hôm sau, khi vợ vừa bước vào nhà vệ sinh. Anh Vương đã lấy ngay chìa khóa sơ cua và mở cửa vào kiểm tra xem rốt cuộc vợ đang có chuyện gì giấu giếm mình. Sau khi mở cửa anh phát hiện vợ anh đang cuống cuồng tìm chỗ giấu một thứ. Anh nhanh tay giật lại nhìn thì phát hiện ra đây là loại thuốc tránh thai hàng ngày. Hóa ra, bấy lâu nay vợ anh luôn âm thầm uống thuốc tránh thai. Loại thuốc hàng ngày này sẽ tốt nhất nếu thường xuyên uống vào “đúng giờ”. Quá bất ngờ vì điều này, anh Vương lớn tiếng chất vấn vợ nhưng chị không nói không rằng đẩy anh ra và xách đồ ra khỏi nhà. Hành động của vợ khiến anh Vương vô cùng hoang mang, cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng anh vốn luôn êm ấm và hạnh phúc. Anh hết mực yêu thương chiều chuộng vợ mình, vậy tại sao chị lại không muốn có con với anh? Việc này khiến anh Vương cảm thấy bế tắc và vô cùng buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet Sau đó, anh liên tục gọi điện và gửi tin nhắn muốn làm rõ vấn đề với chị nhà, nhưng tất cả chỉ có sự im lặng hồi đáp lại anh. Việc này khiến anh Vương cảm thấy bế tắc và vô cùng buồn phiền. Thậm chí anh bắt đầu hoài nghi rằng vợ anh thực chất không yêu anh như những gì mà vợ anh thể hiện. Trong cuộc sống hiện nay, không hiếm trường hợp như gia đình anh Vương đang gặp phải. Có thể vì một lý do nào đó khiến nửa kia của mình không muốn hoặc chưa sẵn sàng có con.

Tắm xong nhờ người tình lấy hộ chiếc váy ngủ, cánh tay thò vào tôi run rẩy đến mức ngã lăn trên nền nhà tắm khi nhìn thấy chiếc đồng hồ quen thuộc cùng giọng nói lạnh lùng “Gớm lắm nữa, anh chưa bao giờ nhìn thấy em không mặc đồ hay sao mà còn phải giữ ý hé cửa. Cứ xấu hổ đi, lát nữa đừng động vào…”. Câu nói dang dở của tôi nghẹn lại nơi cổ họng khi tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ quen thuộc trên cánh tay đó.

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