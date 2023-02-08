Người yêu 'giữ giá' đến tận đêm tân hôn mới cho 'xơ múi', vừa tắt đèn tôi đã quấn lấy em rồi thất kinh khi chạm phải một thứ lởm chởm kỳ lạ

Tâm sự 08/02/2023 15:58

Trong suốt 4 năm trời yêu nhau, người yêu tôi luôn lấy lý do để tránh việc lên giường. Tuy nhiên, giờ em đã là vợ tôi, sẽ chẳng thể nào tránh né chuyện ấy được nữa.

Yêu hơn 4 năm thì Hạnh quyết định giục Bình tính chuyện kết hôn, tất nhiên là Bình vui vẻ đồng ý vì cái ý định làm đám cưới anh cũng đã muốn từ lâu. Thêm cái lý do đó nữa là suốt 4 năm yêu Bình chỉ được phép nắm tay rồi ôm hôn Hạnh ở mức trong sáng. Nói như vậy không có nghĩa là Bình không gạ gẫm bạn gái vào nhà nghỉ mà lần nào anh có ý định muốn “vượt rào” thì y như rằng Hạnh từ chối bằng cách đến "đèn đỏ", khi thì bị đau bụng.

Chính vì vậy mà bây giờ sắp làm đám cưới thì Bình sung sướng vô cùng, cứ tưởng sắp làm vợ chồng thì sẽ được Hạnh ngoan ngoãn dâng hiến, thế nhưng cũng như lần trước gạ gẫm thì Bình lại bị Hạnh từ chối. Không còn cách nào khác nên Bình đành chờ cho đến đêm tân hôn rồi bắt vợ bù đắp.

Người yêu 'giữ giá' đến tận đêm tân hôn mới cho 'xơ múi', vừa tắt đèn tôi đã quấn lấy em rồi thất kinh khi chạm phải một thứ lởm chởm kỳ lạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Và rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới đẹp như mơ của Hạnh và Bình diễn ra trong bầu không khí ấp áp, tràn ngập lời chúc phúc của tất cả mọi người. Đi chúc rượu bị bạn bè trêu về đêm tân hôn mà Bình cứ nhìn vợ rồi thỏ thẻ.

- Nghe mọi người nói thì đêm tân hôn thú vị lắm đó em ạ. Đêm nay em cấm em đưa ra mọi lý do để cấm triệt anh đấy nhé.

- Rồi, đêm nay anh muốn bao nhiêu hiệp em cũng chiều. Để xem anh có đủ sức không đã.

 

Nghe vợ nói câu đó mà người Bình đã nóng ran, chẳng thế mà sau khi khách khứa về hết thì ngay lập tức Bình kéo tay vợ lên phòng rồi đè ngửa vợ ra ôm hôn. Đang định cởi bỏ áo ngực của vợ thì Bình bị Hạnh hất ra.

- Từ từ đã anh…nghe em dặn dò tý đã chứ? Anh cứ làm như hổ đói ấy.

- Thì hổ đói thật mà. Em cấm anh 4 năm…anh hết chịu nổi rồi đây này.

- Em biết rồi…nhưng mà dù gì đây cũng là lần đầu vợ chồng mình làm “chuyện ấy”….nên anh tắt đèn đi được không?

- Em đùa anh đấy à? Tắt đèn thì sao anh nhìn được cơ thể n.óng b.ỏng của em chứ? Bình thường em cũng sợ bóng tối mà.

- Nhưng mà…em ngại lắm. Anh tắt đèn đi…nếu không em sẽ không tân hôn đâu đấy.

- Được rồi, anh tắt là được chứ gì.

 

Nói rồi Bình với tay tắt đèn, cả căn phòng tối mịt không nhìn rõ gì. Bình lao đến ôm hôn cô vợ của mình, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp nhưng khi đến đoạn cao trào thì Bình vô tình sờ lên đầu vợ và thấy mái tóc dài lúc trước của vợ bay đi đâu mất thay vào đó là mái tóc ngắn lởm chởm. Quá sợ hãi Bình bật dậy bấm công tắc đèn lên thì anh hết hồn khi nhìn cô vợ của mình đang loay hoay đội tóc giả lại. Nhìn cảnh vợ làm như vậy Bình vội lao đến giật mớ tóc giả ra…trước mặt anh là cô vợ xinh đẹp nhưng mái tóc bị cắt ngắn và rụng gần hết.

- Em…em bị làm sao thế này hả vợ? Sao tóc em lại ngắn như thế này…

- Em…em…

- Xin em đừng giấu anh nữa. Mình là vợ chồng mà…em hãy nói đi. Em bị làm sao hả? Vì tóc em như này nên em mới cố tình bảo anh tắt đèn đúng không.

Người yêu 'giữ giá' đến tận đêm tân hôn mới cho 'xơ múi', vừa tắt đèn tôi đã quấn lấy em rồi thất kinh khi chạm phải một thứ lởm chởm kỳ lạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bình vừa nói vừa khóc ôm chầm lấy vợ, đến lúc này Hạnh cũng bật khóc nức nở:

- Em..em bị ung thư. Vì điều trị bằng phóng xạ nên tóc rụng….em xin lỗi . Em đã giấu anh chuyện này vì em sợ anh sẽ lo lắng và xa lánh em…bác sỹ nói rằng cơ hội sống của em là 50/50. Em đã rất sợ hãi..em sợ sẽ không có cơ hội được làm vợ anh …Chính vì vậy mà em mới giục anh cưới..Nếu anh muốn ly hôn thì…

- Không đời nào anh ly hôn. Cảm ơn em vì đã lấy anh. Em bị bệnh sao không nói chứ? Có biết anh lo lắng lắm không? Từ giờ anh sẽ bảo vệ em..Em nhất định sẽ sống…nhất định anh sẽ không để em c.hết đâu.

Đêm đó hai vợ chồng Bình và Hạnh ôm nhau khóc nức nở, và rồi họ tự hứa với nhau sẽ cùng nhau vượt qua bệnh tật. Bình tin rằng bằng tình yêu thương Bình sẽ cứu được vợ mình…

Đêm tân hôn ngậm ngùi động phòng trên chiếc giường hồi môn cũ nát, cả đêm vợ chồng tôi chẳng dám 'vận động mạnh' vì sợ sẽ gãy làm đôi

Đêm tân hôn ngậm ngùi động phòng trên chiếc giường hồi môn cũ nát, cả đêm vợ chồng tôi chẳng dám 'vận động mạnh' vì sợ sẽ gãy làm đôi

Sau khi kết hôn xong, tôi và chồng phải ngủ trên chiếc giường đã cũ vì bố mẹ chồng cho rằng hai đứa không về thường xuyên nên tiết kiệm. Cũng vì vậy, cả đêm đó chúng tôi đã chẳng làm gì quá mạnh bạo.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 3 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt