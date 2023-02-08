Đêm tân hôn vừa động phòng xong, đang tê tái vô cùng bỗng bị chồng đẩy ngã xuống đất rồi tát cháy má vì không tìm thấy thứ màu đỏ

Mẹ Nam là cán bộ về hưu, bà hiểu biết và rất tâm lý. Mấy lần sau bà chủ động hẹn Hương đi ăn rồi đi mua sắm để 2 mẹ con dâu tương lai được gần gũi nhau. Càng nói chuyện với Hương bà càng quý và muốn nhanh nhanh rước cô về nhà để có người bầu bạn và sớm có cháu bế bồng.

Ngày Nam đưa Hương về nhà ra mắt, bố mẹ anh đều tỏ ra rất ưng ý. Hương hiền lành, xinh đẹp có nghề nghiệp ổn định đã thế lại nấu ăn rất ngon. Mẹ anh gật gù: “Thời nay kiếm được cô gái tài sắc vẹn toàn thế này đâu phải dễ”.

- Cô dâu xinh quá, nhà bà thật có phúc đấy bà Lan à. Nhìn 2 đứa xứng đôi quá đi mất thôi.

Mong ước của bà cuối cùng cũng trở thành hiện thực khi Nam đã hoàn thành xong dự án quan trọng và anh tuyên bố muốn cưới vợ. Đám cưới của họ được diễn ra khá hoành tráng, trước sự chúc phúc và chứng kiến của mọi người. Hôm đó Hương lộng lẫy trong bộ váy cưới màu trắng, nhìn cô ai cũng xuýt xoa:

Mẹ Nam vui mừng vô cùng, bà cũng thấy mãn nguyện với sự lựa chọn của con trai mình. Tối đó khi cả nhà đã quây quần bên nhau trò chuyện thì bà nhắc khéo vợ chồng Hương:

- Các con lên tắm rửa và nghỉ ngơi đi, cả ngày cười nói uống rượu tiếp khách mệt rồi. Sáng mai không phải dậy sớm đâu, cứ ngủ bao giờ chán chê thì dậy, cơm nhà không ăn thì 2 đứa đèo nhau đi ăn phở cũng được. Tuần sau ổn định sức khỏe và mọi thứ rồi thì dậy sớm hơn chút phụ mẹ cơm nước cũng được.

Hương nhìn bà với ánh mắt đầy cảm động:

- Con cảm ơn mẹ.

Nam nghe thế liền bảo:

- Đấy, chưa gì mẹ đã chiều con dâu thế đấy.

- Ơ hay nhà được mỗi cô con dâu không chiều nó thì chiều ai??

– 2 người mà cứ vui vẻ hòa thuận với nhau thế này thì con với bố được nhờ nhiều lắm.

Mẹ Nam và Hương nhìn nhau phì cười, 2 vợ chồng dắt dìu nhau lên phòng. Nam đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, đêm nay vợ chồng họ sẽ được gần gũi nhau. Còn Hương cũng thấy khá hồi hộp, tắm táp xong xuôi Hương mặc bộ váy ngủ màu đỏ đầy quyến rũ. Khi cô đang dưỡng da thì Nam đi đến và bế phốc vợ lên giường.

Nhưng cơn mưa nụ hôn ngọt ngào dồn dập đến khiến Hương mềm nhũn trong tay anh. Họ nhanh chóng hòa vào nhau, đêm nay là đêm đầu tiên cả 2 thể xác hòa làm 1. Cả hai đều đê mê, lâng lâng trong niềm hạnh phúc của đôi lứa.

Sau những màn ân ái đầy thỏa mãn, Nam nằm vật ra thở rồi nhìn vợ phì cười. Anh với tay bật đèn lên rồi lật chiếc chăn trắng muốt ra, săm soi tìm gì đó. Hương thấy thế liền hỏi:

- Anh đánh rơi cái gì à??

- Nó đâu rồi, sao anh không thấy??

- Cái gì ạ??

- Giọt máu trinh chứ gì nữa, hay là em mất rồi.

Lúc này Hương sững sờ, cô không nghĩ Nam có tư tưởng cổ hủ đó:

- Em… em…

- Em làm sao, em đã ngủ với thằng nào rồi phải không?? Em không còn trinh ư, hóa ra anh là thằng đổ vỏ à??

- Em xin lỗi nhưng em nghĩ chuyện đó cũng đâu quá quan trọng, điều quan trọng là mình yêu thương nhau thật lòng mà anh.

Bốp…

- Không quan trọng ư?? Cô bị điên à mà nói nó không quan trọng, cô xem tôi là kẻ ngốc đúng không?? Nhìn tôi dễ dắt mũi vậy à, sao cô có thể hư đốn vậy chứ.

Hương sững sờ nói đúng hơn là cô quá sốc, mẹ Nam nghe cãi vã liền chạy lên. Vừa tới cửa bà dường như hiểu phần nào câu chuyện, chờ con cái mặc đồ xong thì bà đi vào:

- Có chuyện gì mà ầm ĩ thế hả?? Mới đây còn vui vẻ lắm mà.

- Mẹ à, có lẽ con sẽ trả cô vợ này về nơi sản xuất thôi, cô ta không còn trinh trắng và con cảm thấy bị sỉ nhục.

Hương cúi gằm mặt xuống không dám nhìn mẹ chồng, cô chỉ biết khóc. Cô nghĩ chắc bà thất vọng về mình lắm, bà cũng sẽ đồng ý để Nam trả cô về nhà thôi:

- Con xin lỗi mẹ, con sẽ tự đi ạ.

- Con không phải đi đâu hết, giờ con là dâu của nhà này rồi, đây sẽ là nhà của con.

- Mẹ à, nhưng cô ấy…

- Nó làm sao mày tưởng cưới rồi muốn trả là trả à. Nó có phải món hàng ngoài chợ đâu mà mày bảo thích thì mua về không thích thì bỏ đi. Nếu biết trước như thế sao còn cưới nó, sao không để cơ hội đó cho hàng chục thằng khác đang mong muốn có được cơ hội đó. Mẹ hỏi mày nhé mày cưới nó vì yêu hay vì cái màng trinh, đàn ông mà không phân biệt được cái đó thì tốt nhất nên nhìn lại mình đi con ạ. Dù cái Hương còn trinh thì đêm nay 2 đứa ngủ với nhau xong nó cũng sẽ rách, cái quan trọng là sau này con và vợ con sống với nhau thế nào cơ còn mấy thứ đó đâu cần phải bận tâm.

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Nam bực bội cúi gằm mặt xuống:

- Đàn ông cũng ngủ với nhiều người con gái sao còn có quyền đòi hỏi vợ mình còn trinh cơ chứ. Như thế là ích kỉ là gia trưởng con hiểu không hả?? Thôi ngủ đi, mẹ không muốn nghe chuyện này 1 lần nữa đâu.

Hương cảm ơn mẹ chồng rối rít vì đã cảm thông cho cô. Nhưng vì sợ hãi chồng nên cô cứ ôm gối ngồi nép sát vào góc tường không dám nhúc nhích. Nam bỏ ra ngoài vì bực dọc, 3 giờ sáng anh về thấy vợ vẫn ngồi đó bất động, nước mắt rơi lã chã còn quần áo đã cho sẵn vào vali. Nam liền ôm chầm lấy vợ:

- Anh sai rồi, anh xin lỗi. Em không phải đi đâu hết là do anh ích kỉ.

Hương vỡ òa ôm lấy chồng: &’Em xin lỗi anh, em thực sự xin lỗi”. Sau hôm đó Nam không nhắc lại chuyện cũ nữa, còn Hương thì biết ơn bà mẹ chồng vô cùng, chính bà đã cứu rỗi cuộc hôn nhân vừa chớm nở của cô. Nếu không có bà chắc giờ này cô đang bị thiên hạ đàm tiếu vì bị chồng trả về ngay đêm tân hôn, như thế chắc cô không sống nổi.