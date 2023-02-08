Tặc lưỡi lấy vợ già vì bị bố mẹ ép, đêm tân hôn tưởng phải 'ngủ chay' vì không làm ăn gì được, ai ngờ tôi vừa nằm xuống đã muốn ôm chặt lấy em

Tâm sự 08/02/2023 10:40

Khi biết đối tượng mà bố mẹ mai mối cho mình là một người phụ nữ hơn tuổi, tôi đã vô cùng chán ngán nhưng phải đồng ý vì chữ hiếu. Nhưng đến đêm tân hôn, sự việc xảy ra lại khiến tôi thay đổi thái độ về cô ấy.

Đẹp trai, tài giỏi, dù mới ở độ tuổi 28 nhưng Lâm đã có một sự nghiệp ổn định mà bao người mơ ước. Với những điểm cộng hoàn hảo như vậy nhiều người vẫn nghĩ chắc hẳn phải là hotgirl thì mới có thể xứng đáng làm vợ của anh, vậy nhưng sự thật thì Lâm lại sắp kết hôn với một người phụ nữ hết sức bình thường và hơn anh những 3 tuổi. Chẳng phải Lâm khó tính hay quái dị đến mức không tự kiếm được cho mình một cô người yêu mà tất cả là vì bố mẹ anh ra phán quyết anh phải cưới gái nhà quê chân chất thật thà và Liên chính là cô gái được bố mẹ anh nhắm trúng.

Cứ nghĩ đến việc một người hoàn hảo như mình mà đi lấy vợ quê đã thế còn hơn tuổi khiến Lâm khó chịu và bứt rứt vô cùng, anh một mực phản đối…và dắt tay nhiều cô gái xinh đẹp về nhà ra mắt với mong muốn thay đổi ý nghĩ của bố mẹ mình. Vậy nhưng làm đủ cách thì câu trả lời vẫn không là không.

Tặc lưỡi lấy vợ già vì bị bố mẹ ép, đêm tân hôn tưởng phải 'ngủ chay' vì không làm ăn gì được, ai ngờ tôi vừa nằm xuống đã muốn ôm chặt lấy em - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

- Con thừa sức kiếm cưới được một nàng dâu xinh đẹp giỏi giang về cho bố mẹ… sao bố mẹ lại bắt ép con đi lấy vợ quê cơ chứ? Đã thế cô ta còn già nữa…con lấy vợ chứ có phải lấy chị đâu cơ chứ.

- Mẹ mày cũng nhiều hơn tao những 4 tuổi mà vẫn sống hạnh phúc đấy thôi. Xinh đẹp giỏi giang nhưng mà không có đạo đức thì cũng bằng thừa, bố mẹ già rồi chỉ muốn có một cô con dâu ngoan ngoãn mà thôi. Cái Liên tuy nó hơn tuổi nhưng phúc đức lắm mình mới có nó về làm dâu đấy.

- Nhưng con không…

- Không nhưng nhiếc gì hết, nếu anh không cưới con Liên về làm vợ thì cứ từ mặt ông bà già này đi - Mẹ Lâm kiên quyết.

Vì không muốn làm đứa con bất hiếu thế là Lâm đành phải gật đầu đồng ý, làm theo sự dạy bảo của bố mẹ. Lần gặp mặt Liên tuy cô không đến nỗi nào nhưng vì ám ảnh chênh lệch độ tuổi nên Lâm không tài nào yêu thương nổi, những lần gặp mặt sau đó nói là hẹn hò tìm hiểu những cứ đi bên nhau thì Lâm chỉ chú tâm vào màn hình điện thoại để mặc Liên muốn làm gì thì làm. Dù nghe lời bố mẹ cưới xin nhưng anh cũng thầm nghĩ cưới cô vợ già thì thể nào cũng hải ngoại tình bên ngoài mới ”thỏa mãn” được.

Và rồi điều gì đến cũng đến sau đúng 1 tháng tìm hiểu, qua lại thì đám cưới của Lâm và cô vợ già cũng diễn ra, vì không muốn mọi người chê cười nên anh quyết định tổ chức ở quê và không mời nhiều bạn bè đến dự. Cứ nghĩ đến cảnh bạn bè chế diễu lấy cô vợ quê mùa là Lâm đã khó chịu bứt rứt trong người. Cả buổi lễ hôm đó khách khứa chúc rượu rồi cứ trêu đùa đêm tân hôn mà Lâm lại càng thấy ngán ngẩm, như người ta hào hứng vì có cô vợ vừa trẻ vừa đẹp..chứ còn mình thì coi như ” ngủ chay” cho xong chuyện. Nhìn vợ Lâm chẳng có nỗi ” hứng thú”…thậm chí anh nghĩ già như Liên thì chắc cũng mãn kinh rồi chứ đừng nói đến đêm tân hôn mặn nồng.

Nói thì mạnh miệng như thế nhưng khi thấy cô vợ già của mình bước ra từ nhà tắm trong bồ đồ ngủ quyến rũ thì trong người Lâm bỗng nóng ran hết cả người…nhưng sau đó vì nghĩ vợ già rồi cũng chẳng làm ăn được tý gì nên Lâm bảo vợ lên giường đi ngủ luôn. Vậy nhưng vừa nằm xuống được một lúc thì Lâm bỗng thấy vợ nằm thở hổn hển… Cái cảm giác nóng ran cả người lại ấp đến… và Lâm bắt đầu nhìn vợ với ánh mắt thèm khát.

Tặc lưỡi lấy vợ già vì bị bố mẹ ép, đêm tân hôn tưởng phải 'ngủ chay' vì không làm ăn gì được, ai ngờ tôi vừa nằm xuống đã muốn ôm chặt lấy em - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Em…em có muốn chúng mình tân hôn không?

- Em…em…không. Anh không cần để ý đến cảm xúc của em đâu, em biết anh cưới em cũng là vì bố mẹ anh bắt ép nên….

- Em đừng nói nữa…Thú thực là bây giờ anh không kiềm chế nỗi bản thân mình nữa…em cũng thế đúng không?

- Anh không chê em già nữa sao?

- Già mà như em thì anh cũng muốn…anh xin lỗi…nhưng cái này mình nói sau được không? Bây giờ mình…..đã nhé…

Nói rồi Lâm lao vào ôm chặt lấy cô vợ già ôm hôn ngấu nghiến, và sau 2 tiếng hì hục thì nhìn thấy giọt m.áu ấy rơi ra trên ga giường mà Lâm không thể nào tin nổi…cứ tưởng lấy cô vợ già thì ngán ngẩm. Hóa ra mọi thứ đều thú vị vô cùng, đúng là như lời bố mẹ Lâm nói…lấy vợ già đúng là cái phúc đức không phải ai cũng có được.

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Kết hôn cùng với chồng già đều là tôi tự nguyện vì ước mơ đổi đời. Nhưng mới chỉ vào đêm tân hôn, tôi đã hối hận về quyết định của mình.

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