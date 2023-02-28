Người yêu cặp kè với trà xanh, tôi đồng ý quay lại để rồi sau đêm ân ái, tôi phải khóc thét lên vì câu nói như lao xuống vực sâu

Tâm sự 28/02/2023 17:29

Sau khi anh ta năn nỉ ỉ ôi, tôi chấp nhận tha thứ để trở lại một lần này. Nhưng sau đêm ân ái, tôi lại nhận ra điều kì lạ ấy.

Chào mọi người, tôi đang có một số vấn đề giữa tôi và người yêu tôi. Hiện tôi không biết xử lý thế nào nên mong được mọi người góp ý.

Tôi năm nay 27 tuổi và đã yêu Kiên- người yêu tôi được 7 năm. 2 năm gần đây, chúng tôi dọn về sống chung với nhau và từ lâu đã coi nhau như người thân trong gia đình. Tình cảm của tôi với anh từ trước đến giờ rất tốt đẹp. Anh đối xử với tôi rất tốt. Anh quan tâm, lo lắng cho cả tôi và gia đình tôi nữa.

 

Kiên cũng hay góp ý để tôi thay đổi bản thân, cách cư xử đến công việc. Tôi đã thay đổi nhiều trong cả tính cách, cách ăn mặc cũng như định hướng nghề nghiệp vì anh. Chúng tôi đã đưa nhau về ra mắt hai gia đình và chỉ chờ dịch bệnh tạm lắng sẽ tổ chức đám cưới.

Chuẩn bị cưới thì phát hiện người yêu phản bội

Vậy mà, thời điểm gần đây, tôi thấy Kiên có nhiều biểu hiện lạ. Anh thay đổi mật khẩu điện thoại liên tục. Kiên hay đi ra ngoài với lý do gặp khách hàng. Những lúc đó, anh thường tắt máy, tôi gọi điện, nhắn tin thế nào cũng không được.

Người yêu cặp kè với trà xanh, tôi đồng ý quay lại để rồi sau đêm ân ái, tôi phải khóc thét lên vì câu nói như lao xuống vực sâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy tôi lo lắng, giận dỗi, anh cũng không dỗ dành mà giận ngược lại tôi. Điều này khiến tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã về chung sống với anh trước khi cưới hỏi. Có thể hiện tại, anh chỉ coi tôi là người nấu cơm, rửa bát cho anh mỗi ngày chứ không phải là vợ anh.

4 tháng trước, tôi phát hiện Kiên có qua lại với một cô gái trẻ, từng là khách hàng của anh. (Kiên buôn bán sim số đẹp nên cũng quen biết và liên hệ với nhiều người). Biết mình bị cắm sừng, tôi đau hơn cả một chữ đau.

Vì trước đó, tôi vẫn nghĩ rằng cả hai chúng tôi sẽ giữ lòng chung thủy, trước sau như một. Thấy tôi làm ầm mọi chuyện, nói rằng sẽ bỏ đi, Kiên hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện với cô nàng trà xanh kia.

Kiên nói rằng cô gái đó mê anh như điếu đổ, bám riết anh không rời khiến anh động lòng. Tình cảm của anh với cô ấy chỉ là chơi bời chứ không tính chuyện lâu dài. Anh đã cắt liên lạc với cô gái đó. Tôi cũng hứa sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Vì bản thân tôi còn yêu anh và luôn nghĩ sẽ cưới anh làm chồng.

Người yêu cặp kè với trà xanh, tôi đồng ý quay lại để rồi sau đêm ân ái, tôi phải khóc thét lên vì câu nói như lao xuống vực sâu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sau khi quay lại với nhau, tôi thấy tình cảm giữa tôi và người yêu không còn được như trước. Anh ít nói chuyện với tôi, ít âu yếm tôi. Về đến nhà, anh chỉ nằm ôm điện thoại chứ không phụ giúp tôi làm việc nhà.

Chuyện ấy của chúng tôi trước đó rất đều đặn nhưng giờ chỉ được tính bằng tháng. Tôi hỏi anh thì anh nói sợ rằng quan hệ nhiều sẽ khiến tôi bị đau lưng (!).

Ái ân nhạt nhẽo tôi muốn bỏ người yêu lại ngại

Không những thế, Kiên còn bảo hiện giờ công việc của anh không tốt, thu nhập không được như trước, anh không muốn chúng tôi có con bây giờ. Theo anh, cách tốt nhất để không có con chính là không quan hệ. Nghe những lời lý giải của Kiên, tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Tôi nghĩ rằng anh đã không còn thương tôi nữa.

Tôi còn yêu anh nên đã quyết định bỏ qua mọi chuyện để hai đứa làm lại từ đầu. Vậy mà đến giờ, khi gương vỡ lại lành, anh lại lạnh nhạt, hờ hững với tôi như vậy. Những lời nói và hành động của anh lúc này quả là mâu thuẫn với nhau.

Theo mọi người, tôi có nên chấm dứt mọi chuyện với anh hay không? Thú thật, tôi đã 27 tuổi rồi, đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu và hy sinh cho anh ấy. Nghĩ đến việc buông tay anh và đi tìm một vòng tay khác, tôi hơi chần chừ.

Túm tay kéo vợ vào phòng ép kí đơn ly hôn, ngày ra tòa, nhìn nụ cười cô ta hé mà tôi điêu đứng ‘vỡ mộng’ vì kế hoạch phía sau

Túm tay kéo vợ vào phòng ép kí đơn ly hôn, ngày ra tòa, nhìn nụ cười cô ta hé mà tôi điêu đứng ‘vỡ mộng’ vì kế hoạch phía sau

Bước đến tòa, hôm nay trông cô ta vô cùng chỉn chu, thậm chí còn ăn mặc đẹp và tô son đậm hơn bình thường. Nhưng tôi đâu biết rằng...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường