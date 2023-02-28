7 ngày ‘lên tiên’ với vợ đẹp sau tuần trăng mật, tôi sốc nặng thấy mảnh giấy để trên bàn tiết lộ việc làm khủng khiếp

Tâm sự 28/02/2023 16:58

Chúng tôi bắt đầu tuần trăng mật của mình không chỉ được vợ cho 'ăn no' nê mà còn đủ đầy cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...

Tôi và Trúc làm đám cưới chỉ sau 5 tháng yêu đương, tìm hiểu. Chúng tôi quen nhau trong một lần đến quán bar uống rượu với bạn. Tôi đi cùng nhóm đàn ông còn Trúc đi chung với mấy chị em phụ nữ. Hai nhóm ghép bàn, thế là chúng tôi thành đôi.

Trúc xinh đẹp quyến rũ và rất thông minh thú vị. Tôi mê đắm cô ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ. Để rồi sau 5 tháng yêu đương say đắm cuồng nhiệt thì chúng tôi quyết định về chung một nhà. Thời gian yêu nhau chưa dài nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu biết về nhau và chân thành muốn vun đắp một tổ ấm chung.

Kết thúc tiệc cưới, ngay sáng ngày hôm sau vợ chồng tôi lên đường đi hưởng tuần trăng mật ở một bãi biển thơ mộng. Thời gian yêu nhau chúng tôi qua đêm không nhiều, do Trúc cứ từ chối. Cô ấy bảo như thế mới duy trì được sự hấp dẫn nhau.

7 ngày ‘lên tiên’ với vợ đẹp sau tuần trăng mật, tôi sốc nặng thấy mảnh giấy để trên bàn tiết lộ việc làm khủng khiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để rồi đến 7 ngày trăng mật, tôi như được sống trên thiên đường khi được vợ chiều chuộng hết mực. Trúc không ngại học hỏi những chiêu trò mới lạ và đầy kích thích để làm cho tôi thỏa mãn. Cô ấy bảo, khi ở trên giường, tôi chính là vị vua của cô ấy.

Tôi là một người đàn ông cũng khá từng trải, song phải công nhận vợ tôi có kỹ năng phòng the tuyệt đỉnh. Vừa sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, làn da nhẵn mịn mướt mát, lại không ngại đổi mới và rất giàu tinh thần học hỏi. Cô ấy thật sự là một người phụ nữ quyến rũ chết người trong phòng ngủ khiến tôi mê đắm không thể rời nổi.

7 ngày đi tuần trăng mật, mang tiếng là đi du lịch nhưng thực ra chúng tôi dành phần lớn thời gian trong phòng ngủ.

Kết thúc tuần trăng mật trở về, tôi vui sướng thỏa mãn, tình yêu dành cho vợ lại nhân thêm nhiều lần. Đàn ông đơn giản như thế đấy, chỉ cần cho họ ăn no và ăn ngon cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là đủ rồi!

7 ngày ‘lên tiên’ với vợ đẹp sau tuần trăng mật, tôi sốc nặng thấy mảnh giấy để trên bàn tiết lộ việc làm khủng khiếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi cưới vợ thì tôi đã mua được căn nhà riêng 3 tỷ đồng. Xe cũng đã có rồi, tuy không sang xịn lắm nhưng cũng gần 1 tỷ.

Tối đầu tiên về nhà, 11 giờ đêm rồi vẫn có người bấm chuông cửa. Mở ra, tôi choáng váng khi thấy đứng bên ngoài là 3 gã cao to lưu manh. Tưởng chúng nhầm nhà nhưng tên tuổi, quê quán của Trúc được đọc lên thì tôi mới ngớ người.

Tôi hóa đá khi biết Trúc đang nợ số tiền lên đến 4 tỉ đồng do làm ăn thua lỗ. Tôi rối bời, sốc và bất ngờ tột độ. Một đằng thì mấy gã đòi nợ hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Một bên là cô vợ xinh đẹp yếu đuối đang khóc thảm thiết mong tôi giúp đỡ.

Cuối cùng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đồng ý gán cho chúng căn nhà và chiếc xe. Đáng lẽ số nợ của Trúc không liên quan gì tới tôi cả. Song lúc đó tôi như bị mờ mắt vì tình, mụ mị cả đầu óc sau tuần trăng mật được vợ cho lên tiên cũng nên. Tôi chỉ biết sau khi đám thu nợ ấy rời đi thì tôi trở thành kẻ tay trắng không còn gì.

Sau đó bất hạnh tiếp tục ập đến khi công việc của tôi gặp trục trặc, vay mượn thì không nổi. Cuối cùng tôi và Trúc cắn răng dọn ra ngoài thuê nhà, xe ô tô cũng mất, không có khả năng chuộc lại.

Ban đầu tôi nghĩ rằng chỉ là tiền bạc thôi, sẽ sớm kiếm lại. Quan trọng là tôi giữ lại được cô vợ xinh đẹp quyến rũ và nhất mực chiều chồng. Nhưng khi ngày ngày chui ra chui vào trong căn nhà thuê chật hẹp, đi xe máy đi làm, thu nhập chỉ đủ ăn, tôi mới thấy hối hận cũng cực.

Để rồi đến một ngày trở về không thấy vợ đâu, chỉ có mảnh giấy “chào tạm biệt” để lại thì tôi nhận ra có lẽ mình đã mắc lừa Trúc ngay từ đầu. Cô ta chỉ muốn lợi dụng tôi để trả nợ cho mình mà thôi. Còn tôi ngu dại chết mê chết mệt sắc đẹp và sự quyến rũ của cô ta để rồi sạt nghiệp đánh mất tất cả!

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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