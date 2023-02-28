Đêm tân hôn đang ngủ thì mẹ chồng gõ cửa, tôi hắng giọng đi ngủ sớm nào ngờ bà rưng rức nước mắt, run rẩy đưa tờ giấy đang cầm trên tay

Tâm sự 28/02/2023 15:19

Tối rồi, chúng tôi cũng định đi ngủ sau cả ngày mệt nhọc và chạy lên chạy xuống tiếp khách, nhưng đúng lúc này mẹ chồng lại gõ cửa.

Tôi và anh gặp nhau tình cờ tại đám cưới của người bạn thân. Anh là bạn chú rể còn tôi là bạn cô dâu. Cả hai được sắp xếp ngồi chung mâm nên có quen biết nói chuyện qua lại. Cách anh hành xử vô cùng dễ mến khiến tôi muốn nói chuyện với anh lâu lâu.

Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy khiến chúng tôi cảm mến nhau. Sau này, nhiều lần anh rủ tôi đi cà phê, tôi cũng đồng ý. Càng nói chuyện với anh tôi càng nhận ra anh là người từng trải hiểu biết. Anh thường mời tôi đi chơi, đi ăn vào cuối tuần và đến gặp gỡ bạn bè của anh.

Những cuộc hẹn hò ngày một dày lên, tôi và anh nhận ra tình cảm của đối phương. Dù vậy, cái ngày anh nói yêu tôi thật quá xa. Suốt nửa năm vui vẻ, gần gũi thân mật như người yêu nhưng anh chưa từng tỏ tình.

Cho đến một ngày tôi nhắn tin hỏi thẳng anh để hiểu rõ anh đang coi tôi là gì của anh. Anh ấp úng trả lời khiến tôi nghi ngờ anh bắt cá hai tay nên từ hôm đó tôi giận, không muốn gặp anh nữa.

Đêm tân hôn đang ngủ thì mẹ chồng gõ cửa, tôi hắng giọng đi ngủ sớm nào ngờ bà rưng rức nước mắt, run rẩy đưa tờ giấy đang cầm trên tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vài ngày sau, anh tìm đến tận cơ quan tôi để nói chuyện. Lúc này anh mới giải thích mình đã từng có vợ, không tự tin nói với tôi vì sợ tôi sẽ không chấp nhận anh. Còn thực sự, anh rất yêu thương tôi, mong được cưới tôi làm vợ.

Vợ anh vốn là một cô gái khá xinh đẹp, yêu anh từ ngày còn là sinh viên. Thế nhưng, sau khi kết hôn, cuộc sống kinh tế khó khăn khiến cô ấy cảm thấy nản và ngoại tình. Cô ta được nhiều người đàn ông theo đuổi dù đã có chồng con.

Có lẽ vì ngoại hình xinh đẹp nên có sức hấp dẫn với những người giàu có. Theo lời anh kể, cô ấy cặp kè với sếp ở công ty, bị anh bắt gặp và rồi họ ly hôn. Nỗi đau ấy đeo bám anh nhiều năm, cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên được. Chỉ khi gặp tôi, anh mới thấy trái tim mình được sưởi ấm, thay đổi.

Suy nghĩ một hồi, tôi cười và gật đầu làm người yêu của anh. Anh và vợ đã ly hôn nhiều năm, con cái ở với vợ, tôi và anh hoàn toàn có thể đến với nhau. Chuyện quá khứ tôi sẽ không bận tâm vì trong lòng tôi đã có anh từ lâu. Anh ôm tôi vào lòng cảm ơn đầy hạnh phúc.

Chúng tôi về ra mắt hai bên gia đình, bố mẹ anh rất quý tôi và bố mẹ tôi cũng vì con gái mà không câu nệ chuyện anh đã từng có gia đình. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu thương chân thành và tin tưởng và hạnh phúc trong tương lai.

Đêm tân hôn đang ngủ thì mẹ chồng gõ cửa, tôi hắng giọng đi ngủ sớm nào ngờ bà rưng rức nước mắt, run rẩy đưa tờ giấy đang cầm trên tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tiệc cưới được tổ chức ở khách sạn khá sang trọng. Bố mẹ tôi muốn con gái được mở mang và được hãnh diện với bạn bè.

Tối đó, đúng vào đêm tân hôn, khi chúng tôi đã lên giường ngủ thì mẹ chồng gõ cử. Tôi lo lắng khi mẹ ấp úng mãi không nói thành lời. Thấy mẹ cầm một tờ giấy trên tay, tưởng mẹ lại nói chuyện quà cưới hay tiền mừng, tôi lại hắng giọng: “Mẹ ơi, tiền bạc hôm sau tính mẹ ạ, bọn con mệt rồi nên muốn đi ngủ sớm”.

Ngờ đâu, mẹ chồng nước mắt rưng rưng đưa một tờ giấy cho tôi và chồng. Đó là tờ giấy đăng kí kết hôn. Mẹ tâm sự: “Đêm nay là đêm hạnh phúc của các con, mẹ muốn nói với các con chuyện này. Các con đã kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn này thì hãy yêu thương trân trọng nhau, đừng vì những cám dỗ bên ngoài mà sa ngã.

Con dâu đã thông cảm với quá khứ của chồng con thì mẹ tin con là người tốt và yêu thương nó chân thành. Mẹ hi vọng các con của mẹ mãi trân trọng nhau vì con trai mẹ đã một lần đổ vỡ. Mẹ mong có cháu bế bồng, các con đừng phụ tấm lòng của mẹ. Mẹ già rồi, nhìn thấy các con hạnh phúc là niềm vui lớn nhất của mẹ, không gì hơn”.

Nói rồi mẹ chồng bỏ ra ngoài, chúc cho chúng tôi có một đêm tân hôn vui vẻ. Từ hôm đó, sáng nào cũng thấy mẹ dậy chăm sóc các con. Mẹ chồng đi chợ, nấu đồ ăn sáng rồi chuẩn bị cơm cho chúng tôi mang đi làm. Bố anh mất sớm, nhìn mẹ cần mẫn lại cô đơn, nước mắt tôi chảy dài.

Tự nhủ, từ nay về sau tôi sẽ coi mẹ chồng là mẹ đẻ của mình, đối xử chân thành hết lòng với bà. Tôi cũng hi vọng anh sẽ là người đàn ông tôi có thể dựa dẫm cả đời.

Mẹ chồng ngoại tình, cả nhà tôi đi bắt gian, nào ngờ đến tới nơi nhìn rõ mặt gã trai trẻ đó, tôi phá lên cười ngặt nghẽo

Mẹ chồng ngoại tình, cả nhà tôi đi bắt gian, nào ngờ đến tới nơi nhìn rõ mặt gã trai trẻ đó, tôi phá lên cười ngặt nghẽo

Tin nổi không? Trái đất quả là hình tròn đó mà. Khi cùng chồng lao vào đến tới cửa để làm cho ra lẽ, cảnh tượng trước mắt khiến tôi phá lên cười.

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