Ấy thế mà mới 2 ngày đi công tác thì mẹ Kiên gọi bảo anh về gấp vì Lan tai nạn qua đời, khỏi phải nói lúc đó Kiên đau đớn và hoảng sợ như nào. Anh lập tức đặt vé bay may nhưng đến khi về nhà thì thủ tục nhập quan của Lan đã được hoàn tất, mọi người chờ Kiên về để gặp vợ lần cuối rồi làm lễ mai táng. Ấy thế nhưng vì quá thương nhớ vợ nên Kiên nhất định không cho mai táng mà đưa quan tài vợ vào phòng suốt 3 ngày. Ai nhìn vào hoàn cảnh đó vừa run sợ lại vừa thương Kiên.

Yêu nhau hơn 4 năm mới nên nghĩa vợ chồng, hơn ai hết Kiên hạnh phúc như nào khi cưới được Lan về làm vợ. Cứ tưởng hai người sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bền vững, ấy thế nhưng có nằm mơ Kiên không ngờ có ngày mình lại mất vợ mãi mãi. Ngày hôm đó Kiên báo với vợ về việc anh phải đi công tác 1 tuần ở nước ngoài, lâu nay vì tính chất công việc nên Kiên thường xuyên đi công tác để Lan ở nhà một mình quen rồi, chính vì thế mà anh tin vợ có thể tự chăm sóc cho bản thân.

- Không...tôi muốn ở bên vợ thêm mấy ngày nữa. Chỉ cần 3 ngày thôi...lúc đó tôi sẽ đem vợ ra nghĩa trang.

- Thôi cái Lan đã mất rồi...cậu để cho nó được an nghỉ. Níu giữ thế này chỉ làm con bé không được siêu thoát thôi.

Khuyên nhủ không được nên mọi người cũng đành để cho Kiên được toại nguyện, đêm nào người ta nhìn thấy Kiên ôm quan tài vợ khóc rồi ngủ thiếp đi vì quá mệt. Sau 3 ngày 3 đêm thì Kiên quyết định làm mai táng để vợ về với đất mẹ. Mọi chuyện có lẽ sẽ không đáng nói nếu như lúc chuẩn bị đưa quan tài ra thì Kiên thấy con chó già của mình cứ đi theo quan tài rồi kêu ư ử, nhiều người đuổi đánh con chó nhưng Kiên lại bảo.

Ảnh minh họa: Internet

- Đừng đuổi nó, chắc con Lu nó nhớ vợ tôi đấy. Ngày còn sống cô ấy toàn chăm cho nó nên giờ nó đau buồn đấy. Cứ để cho nó đi cùng.

Thế là Kiên cho con chó già đi sát bên quan tài, vậy nhưng lúc hạ huyệt xuống thì anh hoảng hốt khi thấy con chó già đang nhai thứ gì đó ngấu nghiến. Kiên vội chạy lại thấy bọc màu đen, anh mở ra thì sốc óc khi đó là cuốn hộ chiếu cùng vé máy bay đi Mỹ mang đầy đủ tên của vợ mình. Chưa dừng lại ở đó Kiên còn thấy phiếu siêu âm thai con trai của vợ. Khỏi phải nói lúc đó Kiên kinh hoàng vô cùng. Anh không biết vợ mình lại có bầu mà giấu mình, hơn nữa là có vé máy bay là sao?

Kiên chợt có ý nghĩ kinh hoàng trong đầu, anh hô mọi người kéo quan tài lên khiến ai cũng tưởng anh phát điên. Thế nhưng Kiên vẫn kéo bằng được rồi cạy nắp quan tài, và rồi tất cả mọi người đều hét thất thanh khi xác của Lan không nằm trong quan mà đó là hình nộm. Còn Kiên lúc đó phóng xe ra sân bay ngay lập tức, điều anh lo sợ là đúng hóa ra Lan giả vờ chết để đi với tình cũ. Khi đến sân bay Kiên thấy vợ mình và gã bạn trai cũ thời sinh viên của Lan đang ôm hôn thắm thiết. Lấy hết sức bình tĩnh Kiên tiến lại gần, lúc đó Lan sợ đến tái mặt.

Ảnh minh họa: Internet

- Anh....sao anh lại ở đây - Lan thảng thốt

- Vậy em nghĩ anh ở đâu...à chắc em đang nghĩ anh giờ này phải làm đám tang cho em đúng không? Mà nói đúng hơn là làm đám tang cho hình nộm của em chứ em đâu có chết...Hôm nay anh đến để đưa cho em cuốn hộ chiếu và vé máy bay mà em đã bỏ quên ở nhà...không có nó em sẽ không bỏ trốn cùng gã tình cũ được đâu.

- Anh nghe em giải thích...em...

- Em có thai với anh ta rồi đúng không? Hai người qua lại lâu nay mà em giấu anh ư?

- Em xin lỗi...em biết vậy là sai. Nhưng em yêu anh ấy.

- Ngày xưa anh ta đá em...thế mà em vẫn còn yêu anh ta ư? Thật nực cười...đến mức còn có thai với anh ta nữa. Sao em có thể tàn nhẫn với anh như thế hả Lan. Anh đã rất yêu em mà? Thà em chết đi còn hơn rồi anh sẽ ngày đêm thương nhớ em. Nhưng em lấy cái chết ra để lừa gạt anh rồi sống hạnh phúc bên anh ta...em có nghĩ như vậy là bất công với anh không hả? Em có biết khi nghe mẹ báo em mất anh đã như muốn chết theo thế nào không...anh đúng là ngốc. Thôi được rồi...em đi đi...đối với anh em đã chết rồi. Vợ anh đã chết rồi...anh giải thoát cho em.

Kiên bước đi trong vô thức, anh đau lắm...đau đến mức nghẹt thở. Còn với Lan thì cô cũng đứng như sét đánh giữa sân bay, cô không biết mình phải làm sao nữa...