Nghe tiếng vợ rên rỉ trong phòng ngủ nhà hàng xóm, đạp cửa xông vào, tôi im bặt trước cảnh tượng 2 người

- Em nấu xôi làm cái gì thế? Sao lại mang đi đâu thế kia?

Ngay từ ngày đầu dọn đến, vợ tôi đã nấu 1 nồi xôi lớn, cứ tưởng vợ nấu để ăn sáng nào ngờ cô ấy lại sẻ ra mấy đĩa nhỏ. Tò mò nên tôi hỏi:

- Gớm, vẽ chuyện quá. Sang chào hỏi xuông là được rồi.

- Em mang làm quà cho mấy hàng xóm xung quanh nhà mình. Hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau mà. Mình mới đến còn lạ nước lạ cái, chưa quen chưa biết gì phải hỏi người ta thì mình phải thân thiện bây giờ đã.

- Tốn công lúc đầu thì về sau thoải mái anh ạ.

Tôi nghe vợ nói thế chỉ biết cười xòa không để ý, cô ấy là người sống tình cảm mà. Quả nhiên như vợ nói, sau cái hôm đem xôi đến làm quen mấy nhà xung quanh, cô ấy được nhà hàng xóm quý mến lắm. Có hôm, thấy nhà mình có nồi rau su su ngọn xanh mơn mởn, tôi thấy lạ hỏi:

Ảnh minh họa: Internet

- Sao em bảo mùa này không kiếm được ngọn su su ăn? Anh đòi mãi mà em có chịu mua đâu.

- Có phải của em mua đâu. Hàng xóm họ cho đấy.

- Sao họ biết anh thích mà đem cho?

- À tại hôm nọ em kể anh đòi ăn rồi hỏi nhà người ta xung quanh đây có chỗ nào có chợ rau để mua không? Thế là hôm nay họ đem cho đấy.

Nghe vợ nói thế mà tôi tấm tắc khen nhà hàng xóm tốt bụng quá. Vợ tôi từ dạo đó cũng năng sang nhà hàng xóm chơi và trò chuyện hơn. 1 hôm tôi đi làm về, thấy nhà cửa tối om bèn khó hiểu, vợ tôi bình thường giờ này hay ở nhà nấu cơm cơ mà.

Tôi gọi điện cho vợ thì mãi chẳng thấy ai bắt máy. Trộm nghĩ không biết cô ấy có sang nhà hàng xóm chơi như mọi hôm không

Thế rồi một hôm tôi về sớm, ngồi nhà thì làm phiền con bé lớn với gia sư học bài, tôi thử sang nhà hàng xóm mà vợ đang chơi ở bên đó xem thế nào. Định bấm chuông nhưng cửa không khóa, tôi khẽ đẩy cửa vào. Đến phòng khách thì không thấy vợ và hàng xóm đâu, tôi định gọi nhưng bỗng nghe có tiếng rên rỉ ở trong phòng.

Tôi hoảng hốt, máu nóng dồn lên mặt, chẳng nhẽ vợ tôi lại lăng nhăng với nhà hàng xóm sao? Cũng tại công việc bận quá nên tôi đi làm tối ngày, cũng chẳng để ý hàng xóm của mình là ai, đàn ông hay đàn bà, có gia đình hay sống độc thân.

Tôi thấy mình quá sơ hở, mải chúi mũi vào công việc để cho vợ ở nhà ăn không, chơi không, rồi dâng cho hàng xóm xơi. Càng nghĩ tôi càng thấy tức điên liền đạp cửa xông vào.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay tôi phải bắt đôi gian phu, dâm phụ này ngay tại trận mới được. Tôi chợt nhớ mình có mang điện thoại theo nên bật sẵn chế độ video để quay lại cảnh này làm bằng chứng, nhỡ đâu lại có lúc cần dùng làm bằng chứng.

Cửa phòng không khóa. Tôi càng đến gần tiếng rên của vợ càng to hơn, thỉnh thoảng cô ấy lại còn kêu “a á” vẻ sung sướng lắm.

Tôi giận tím mặt, không ngờ người vợ ngoan hiền trong tưởng tượng của mình lại đổ đốn như vậy, dám nói dối chồng con, vụng trộm ngay trước mặt. Hóa ra mấy lần cô ấy nói sang hàng xóm buôn chuyện là để làm trò này sao?

Vừa chửi rủa vợ trong đầu, tôi bấm nút quay video, khẽ mở cửa và thò mỗi cái máy vào trong. Chắc là đã quay đủ đoạn hay rồi nên tôi mở toang cửa ra.

- Đồ khốn, hôm nay tôi bắt được tại trận rồi nhé!

Vợ tôi bị bất ngờ hoảng hốt kêu lên. Một cảnh ngoài sức tưởng tượng của tôi diễn ra trước mắt. Trên giường, vợ tôi đang cởi trần, chỉ che mỗi cái khăn trước ngực. Ngồi bên cạnh là một người phụ nữ khoảng sáu mươi tuổi đang cạo gió cho cô ấy.

- Anh là ai thế?

Vợ tôi vội vã phân trần với người phụ nữ.

- Cô ơi, đây là chồng cháu! Anh làm cái gì thế?

Tôi xấu hổ quá, đứng như trời trồng, miệng cứng đơ không nói được gì. Người phụ nữ đã lấy lại bình tĩnh hỏi vợ tôi.

- Thì ra là nhà chị à? Chị thấy thế nào có đỡ không?

- Cháu thấy nhẹ cả người cô ạ. Cảm ơn cô nhé!

- Không sao, hôm nào cô bị đau lại sang tôi massage cho nhé. Anh ra ngoài đi để vợ mặc áo vào đã.

Tôi ngớ người ra không hiểu chuyện gì thì nghe thấy vợ tôi phân bua:

- Em thấy đau lưng quá nên định chay sang xin bác ấy thuốc giảm đau. Thế là chị ấy bảo em nằm xuống xoa bóp giúp cho. Chị ấy bảo trước chị cũng từng làm nghề này. May quá, nhờ chị mà cái lưng đau kinh niên của em nó đỡ hơn rồi.

Thì ra đây là lý vì sao đến giờ cơm mà vợ tôi lại sang nhà hàng xóm sao. Đợi cô ấy ra đến cửa, tôi lẩm bẩm:

- Ai bảo rên to lắm vào, làm người ta cứ tưởng...

Hôm sau tôi bảo vợ mang một giỏ hoa quả sang biếu cô Phương và cũng là tạ lỗi của tôi luôn. Từ dạo đó tôi cũng mua sẵn mấy cái cao dán ở nhà hơn để vợ xài dần chứ để cô ấy sang nhà hàng xóm nhờ vả chuyện này cũng bất tiện.