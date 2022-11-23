Được ông giám đốc giúp đỡ nhiệt tình, mỗi ngày đều thấy vợ có biểu hiện khác thường, không ngờ đồng ý ‘trả công’ ân nhân theo cách này

Tâm sự 23/11/2022 21:40

Không chỉ tối mà sáng sáng đều thấy vợ nhắn tin, hết hỏi thâm lại gọi điện, điều kỳ lạ là đã xóa hết tin nhắn sau khi gửi đi thế này.

Tôi 33 tuổi, có vợ và 2 con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Nhà tôi phân phối ngành hàng hóa mỹ phẩm. Người giám đốc này cách đây 8 năm có làm cùng công ty với vợ tôi, nói thẳng luôn là người ấy cao to, đẹp trai, giỏi. Anh ta đưa hàng về cho nhà tôi phân phối, hàng đó bán rất chạy. Nói chung vợ tôi cũng rất biết ơn, cảm kích về điều đó, coi như ân nhân, người thầy của mình.

 Anh ta hơn tôi vài tuổi, có nhà lầu xe hơi, lại hiểu tâm lý phụ nữ, hay cặp bồ lăng nhăng trong công ty và vợ tôi cũng biết điều đó. Vợ tôi ghét cay ghét đắng việc cặp bồ, vậy mà gần đây cô ấy hay nhắn tin, rồi đêm nào cũng nói chuyện tình cảm với người ấy, tôi hỏi thì bảo nói chuyện công việc. Tôi không cảm thấy thế, những tin nhắn họ nói với nhau cô ấy xóa hết, sáng dậy việc đầu tiên cô ấy làm là nhắn tin cho người ấy, hỏi xem dậy chưa, rồi chúc buổi sáng, hỏi han dặn dò ăn sáng không được bỏ bữa. Dạo này vợ lạnh nhạt với tôi, có thể tôi không bằng người ta nhưng chúng tôi đã lấy nhau được 8 năm rồi, có 2 bé, công việc cũng ổn định, giờ đi cày để trả nợ việc vợ chồng mua đất xây nhà.

Được ông giám đốc giúp đỡ nhiệt tình, mỗi ngày đều thấy vợ có biểu hiện khác thường, không ngờ đồng ý ‘trả công’ ân nhân theo cách này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối tác của chúng tôi có nhà ở Hà Nội, có lái xe đưa đón, lại dẻo mồm, cái gì cũng hơn tôi. Lúc mới làm việc cùng, anh ta dẫn cả bồ đi theo, âu yếm trước mặt chúng tôi, vợ bảo ghét như thế. Tôi không hiểu tại sao vợ lại làm như vậy. Tôi biết được chuyện này là do nhiều lúc tình cờ cầm điện thoại của vợ xem ảnh thì có tin nhắn đến, tôi thấy vợ nhắn tin cho anh ta. Chuyện con cái, ăn uống, tắm rửa cho con chỉ mình tôi lo hết.

Tôi có nên nói với anh ta không? Hay tôi nói với vợ, nhưng vợ đã xóa tin nhắn rồi, cô ấy chắc chắn sẽ giận dỗi, rồi nói tôi nghi ngờ nọ kia. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

 

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Tôi chỉ nghĩ đó là cô ấy quan tâm đến tôi nên không bận tâm lắm. Thói quen của cô ấy ngày càng lâu dài khiến tôi không kìm hãm được bản thân.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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