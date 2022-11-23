Hừng hực sức trai nhưng vợ ‘kiêng cữ’, suốt hơn nửa tháng cô ấy liên tục làm điều này khiến tôi khóc thét

Nhưng đương lúc như núi lửa phun trào bỗng nhiên bị dội nước lạnh. Ngay từ khi yêu, tôi đã biết vợ tôi hay đi lễ, có nhiều điều mê tín, kiêng cữ thái quá. Nhưng thói quen của cô ấy cũng chưa ảnh hưởng đến tôi nhiều, thậm chí việc cô ấy ngăn tôi không ra cửa khi gặp mèo đen, bắt tôi phải mang theo bùa phép gì đó cô ấy khấn ở chùa về... Tôi chỉ nghĩ đó là cô ấy quan tâm đến tôi nên không bận tâm lắm.

Tôi mới cưới vợ được 3 tháng, vẫn còn đang ở thời kỳ "trăng mật". Vợ tôi rất đẹp nên khỏi nói tôi mê muội, đắm đuối chuyện mây mưa với cô ấy. Chúng tôi cũng đến tận sát ngày cưới mới "động phòng" nên dù đã cưới 3 tháng, tôi vẫn si mê như điếu đổ. Đêm nào không được nằm cạnh vợ, không "chiến đấu" 1 hiệp chính, vài hiệp phụ thì không thể yên được.

Nhưng đến khi trải qua nửa tháng "cô hồn" với cô ấy thì quả là ái ngại.

Sau khi cưới, tôi biết vợ tôi chu đáo trong việc thắp hương, cúng lễ ngày rằm, mình 1. Mỗi khi đến ngày đó nhà tôi lại khói hương nghi ngút, ban thờ lớn tràn đầy hoa quả, xôi, gà. Nhiều lúc tôi cũng cự nự vợ là hình thức rườm rà nhưng vợ đều nói "có thờ có thiêng", cô ấy là người làm ăn nên phải chăm cầu thần, nhờ phật để được thuận lợi, tiền lộc thăng tiến. Nói nhiều thì vợ chồng cãi cọ nên tôi cũng ngại, cho qua.

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Ngay từ cuối tháng 6 âm lịch, cô ấy đã vạch ra một danh sách dài lê thê, viết chi chít những điều không được làm và phải làm trong tháng cô hồn. Tôi không nhớ nổi nhưng hàng ngày vợ tôi kè kè bên cạnh nhắc nhở. Ngày mùng 30.6 âm lịch, vợ tôi đã khê nệ xách hàng chục túi nilon trong chứa nhiều gói nhỏ xanh đỏ. Cô ấy nói qua đấy là bỏng bộp, hoa quả, bánh kẹo, khoai, lạc, tiền vàng, hàng chục bộ quần áo chúng sinh...

Ngày mùng 1, vợ tôi dậy sớm, bắt đầu "nghi lễ" cúng cô hồn của mình. Tôi vội vã ra khỏi nhà để tránh phải nhìn thấy cảnh khiến mình nổi da gà. Cũng bắt đầu từ mùng 1, tôi phải sống trong cảnh kiêng kỵ mệt mỏi. Tóc tôi hơi dài muốn đi cắt, vợ tôi nằng nặc không cho nên tôi phải sống trong cảnh ngứa ngáy khó chịu.

Mọi khi đến tôi về nhà mới giặt quần áo, phơi, giờ vợ tôi bắt tôi dậy sớm để giặt và phơi quần áo, trước khi nắng tắt phải mang quần áo vào nhà. Cô ấy bảo: "phơi quần áo ban đêm, ma quỷ trông thấy sẽ "mượn" và để lại "quỷ khí" trong quần áo".

Ảnh minh họa: Internet

Buổi tối đi chơi, cô ấy bỗng chạy đâu mất nên tôi cất tiếng gọi, nào ngờ vợ tôi biến sắc mặt và về nhà lại làm một hồi cúng lễ. Cô ấy nói: "gọi nhau buổi tối vào tháng cô hồn thì ma quỷ sẽ nhớ tên và đeo bám vào người". Mấy hôm trời nóng như điên vợ tôi cũng không cho tôi đi bơi vài dễ bị "quỷ bắt".

Tôi làm kinh doanh nhưng vợ tôi nằng nặc yêu cầu tôi không được ký kết hợp đồng gì trong tháng cô hồn. Tôi bỏ ngoài tai và ký mấy mối làm ăn. Vợ tôi biết chuyện lại nổi cơn khóc lóc, nói tôi "vô thiên vô phép". Tôi đã nổi cơn giận dữ, vung tay, rất may còn trút lý trí nên chỉ trút vào cái bàn trang điểm bên cạnh vợ. Không may, cái gương treo vỡ nên tôi bị cứa đứt tay, chảy khá nhiều máu. Vợ tôi lo lắng khóc lóc và nói rằng đó là tôi đã "ký hợp đồng".

Bữa cơm nhà thành "đại họa" khi tôi hóa thành trâu bò chỉ được ăn rau cỏ vì vợ tôi đòi ăn chay trường. Nên chiều chiều, tôi đành lén ở ngoài ăn mặn rồi mới về nhà bổ sung vitamin với vợ. Nhưng lén ăn ngoài vài bữa thì được, chứ nếu ăn mãi, về nhà không nhiệt tình ăn chay với vợ cũng khiến nàng mè nhèo, đòi ngửi miệng tôi xem có mùi... thịt không. Tôi cũng bó tay.

Điều phiến muộn lớn nữa của tôi là vợ tôi bắt tôi ra phòng khách ngủ vào tháng cô hồn. Cô ấy nói, tháng này cô hồn hiện khắp nơi, âm khí nặng nên nếu tôi "vận" dương khí sẽ dễ bị sức khỏe yếu, âm khí xâm nhập. Hơn nữa, vợ tôi ăn chay cả tháng nên không được "ngủ mặn", việc vợ chồng gần nhau sẽ ảnh hưởng đến việc cúng lễ của cô ấy. Với người đang phơi phới sức xuân, hừng hực ham muốn, việc phải "nhịn" suốt nửa tháng nay quả thật là cực hình.

Hàng ngày nhìn vợ sì sụp khấn vái tôi bắt đầu thấy dựng hết cả gai ốc, như thể có cô hồn bám xung quanh vậy. Có phải vợ tôi "bệnh" nặng quá rồi không? Tôi cũng khóc cho những ngày tháng sắp tới. Tôi phải gì để vợ thay đổi? Liệu tôi có thể sống hạnh phúc với người vợ lúc nào cũng có mùi nhang khói này không?