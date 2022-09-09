Bố mẹ đẻ về hưu, thương con và không nhờ vả gì con cái. Trước khi cưới, chúng tôi thống nhất sẽ ở riêng vì vợ chồng chị chồng có hai con gái sinh đôi học cấp ba đang ở cùng bố mẹ anh (chồng chị ở rể). Các cháu và anh đều được bố mẹ chồng tôi chăm sóc kỹ càng, các cháu đôi khi vẫn để ông bà xúc cơm cho ăn khi bận chơi game. Tôi ngại sống chung cùng anh rể khi không đủ phòng ngủ riêng, nhưng tận khi tôi có con vẫn chưa được ra riêng. Chán nản, tôi cùng con ra thuê trọ, chồng đi theo, chạy đi chạy lại chăm sóc bố mẹ chồng. Chúng tôi tích cóp đủ tiền mua đất, bố mẹ tôi hỗ trợ tiền xây nhà, vợ chồng còn chuẩn bị sinh thêm bé thứ hai.

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Rồi dịch Covid đến, mẹ chồng bệnh nên anh bàn với tôi về ở cùng để anh tiện chăm sóc, chứ đi lại như này anh cực quá. Thương chồng, tôi đồng ý, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày có va chạm nhiều vì cả nhà chị chồng cũng ở đây, mình tôi làm việc nhà không hết, mẹ chồng bệnh không làm nổi, tôi lại bầu bí và con nhỏ. Chồng cũng giúp nhưng phải đợi anh đi làm về mới phụ được. Tôi bụng to, mệt mỏi, khóc lóc, nói chồng chứ không hỗn hào với bố mẹ chồng, càng không nói gì đến nhà chị chồng. Nhưng có lần chồng bực lên đã đánh tôi khi tôi bầu tám tháng. Cả nhà chồng đều thấy nhưng không ai quan tâm, coi như không biết.