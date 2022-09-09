Nghe những lời nhà chồng nói về bố đẻ, tôi chỉ biết câm nít chết lặng trong lòng

Tâm sự 09/09/2022 15:03

Tôi là nữ, 30 tuổi, lấy chồng xa; chồng cùng công ty, hiền lành, chăm lo gia đình.

Bố mẹ đẻ về hưu, thương con và không nhờ vả gì con cái. Trước khi cưới, chúng tôi thống nhất sẽ ở riêng vì vợ chồng chị chồng có hai con gái sinh đôi học cấp ba đang ở cùng bố mẹ anh (chồng chị ở rể). Các cháu và anh đều được bố mẹ chồng tôi chăm sóc kỹ càng, các cháu đôi khi vẫn để ông bà xúc cơm cho ăn khi bận chơi game. Tôi ngại sống chung cùng anh rể khi không đủ phòng ngủ riêng, nhưng tận khi tôi có con vẫn chưa được ra riêng. Chán nản, tôi cùng con ra thuê trọ, chồng đi theo, chạy đi chạy lại chăm sóc bố mẹ chồng. Chúng tôi tích cóp đủ tiền mua đất, bố mẹ tôi hỗ trợ tiền xây nhà, vợ chồng còn chuẩn bị sinh thêm bé thứ hai.

Nghe những lời nhà chồng nói về bố đẻ, tôi chỉ biết câm nít chết lặng trong lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi dịch Covid đến, mẹ chồng bệnh nên anh bàn với tôi về ở cùng để anh tiện chăm sóc, chứ đi lại như này anh cực quá. Thương chồng, tôi đồng ý, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày có va chạm nhiều vì cả nhà chị chồng cũng ở đây, mình tôi làm việc nhà không hết, mẹ chồng bệnh không làm nổi, tôi lại bầu bí và con nhỏ. Chồng cũng giúp nhưng phải đợi anh đi làm về mới phụ được. Tôi bụng to, mệt mỏi, khóc lóc, nói chồng chứ không hỗn hào với bố mẹ chồng, càng không nói gì đến nhà chị chồng. Nhưng có lần chồng bực lên đã đánh tôi khi tôi bầu tám tháng. Cả nhà chồng đều thấy nhưng không ai quan tâm, coi như không biết.

Mẹ chồng răn đe tôi không được nói chuyện này với nhà đẻ, lấy chồng chỉ cần nhà chồng thôi, không bạn bè với nhà cũ nữa. Đấy là bà quy định đối với tôi, còn chị chồng thì bạn bè, nhậu nhẹt, du lịch đều đều. Tôi thất vọng nhưng biết mình thân cô thế cô khi lấy chồng xa, ở cùng đại gia đình chồng, nói thêm sẽ bị đánh nữa. Tôi chỉ dặn bố mẹ đẻ không cho tiền xây nhà nữa, chuyển sang cho vay, không cho vay hết mà giữ lại một phần, giữ lại giấy tờ cho vay. Tôi cũng không nói nhiều, sợ bố mẹ buồn. 

Nghe những lời nhà chồng nói về bố đẻ, tôi chỉ biết câm nít chết lặng trong lòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giờ nhà đã xây dựng xong nhưng tôi lại nghe bên nhà chồng nói xấu bố mình, do bà nội chồng lỡ miệng không chỉ một lần. Tôi khóc và đánh chồng trong tức giận, đã nhịn cho gia đình êm ấm nhưng mệt mỏi quá rồi. Anh đánh tôi, gia đình chồng áp đặt tôi. Mình tôi loay hoay làm việc rồi chăm con nhỏ mà không có ai giúp đỡ, tôi đành chấp nhận, nhưng xúc phạm bố tôi nên tôi điên lên nói anh. Anh xin tôi không nói gì vì bố mẹ chồng cao huyết áp, cứ khi tôi trách anh sẽ im lặng. Tôi không được trách khi gia đình chồng nói xấu bố tôi vì lý do ông bà bệnh, không chịu được áp lực.

Stress nặng, xấu hổ với bố mẹ trong lòng, tôi quyết định ly thân, chồng dọn về ở với bố mẹ, anh chị. Nhiều khi con nhớ ba, tôi cũng buồn nhưng đã quá chán ghét cuộc sống khi ở riêng cũng không yên thế này. Xin các bạn cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.

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