Nghe bạn thân mới sinh con tôi chuyển ngay 10 triệu làm quà, nhưng đúng lúc nghe tiếng ting ting báo lại, tôi rụng rời khi biết sự thật cô ta đã làm

Tâm sự 09/04/2023 05:02

Nhưng nào ngờ đâu, những gì chồng làm khiến tôi vô cùng phẫn uất không dám tin khi quay.

Dù cưới chồng hơn 7 năm, có một con gái 6 tuổi. Nhiều người nói sao tôi không sinh thêm con trai. Tôi quả thật muốn sinh thêm con cho chồng, không nhất thiết là phải con trai, vì với tôi con nào cũng là quà quý. Nhưng mấy năm dù thả thế nào, tôi vẫn không có thai. Tôi cũng để tự nhiên.

Thay vì âu lo, tôi cố gắng chăm sóc bản thân, thỉnh thoảng còn cùng chồng đi đổi gió để hâm nóng tình cảm. Cuộc hôn nhân của tôi và chồng vẫn nhiều màu sắc, chồng tôi vẫn yêu thương tôi như trước.

Tôi có cô bạn thân tên Hà, chúng tôi quen biết nhau từ thời đi học. Hà là kiểu phụ nữ sống tình cảm, có thể vì yêu mà vứt bỏ tất cả. Tôi từng chứng kiến Hà yêu nhiều người nhưng cuối cùng cũng chẳng tới đâu. Lần gần đây nhất, tôi còn tưởng cô ấy sẽ lên xe hoa, nào ngờ lại chọn làm mẹ đơn thân. Tôi không biết người đàn ông kia là ai, chỉ khi Hà mang thai mới báo tôi biết. Khi tôi hỏi lý do vì sao nuôi con một mình thì cô ấy chỉ nói không muốn cưới người kia nữa.

Nghe bạn thân mới sinh con tôi chuyển ngay 10 triệu làm quà, nhưng đúng lúc nghe tiếng ting ting báo lại, tôi rụng rời khi biết sự thật cô ta đã làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn không kể thì tôi cũng chẳng ép. Thương bạn một mình sinh con, tôi thường xuyên hỏi thăm, hết lòng chăm sóc. Vừa rồi. cô ấy sinh sớm hơn ngày dự sinh, lúc đó tôi lại đang đi chơi cùng chồng nên không thể ghé thăm.

Vì không thể đến thăm bạn thân sinh con, nghe tin cô ấy sinh được con trai thì tôi gửi chút tiền để làm quà mừng. Tôi quyết định lấy điện thoại của chồng để chuyển khoản, lúc đó chồng tôi đang đi tắm. Tôi vừa chuyển khoản xong thì điện thoại có ngay tin nhắn của Hà. Tôi cứ nghĩ Hà nhắn tin cảm ơn vợ chồng tôi, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn tôi choáng váng suýt ngất.

Nghe bạn thân mới sinh con tôi chuyển ngay 10 triệu làm quà, nhưng đúng lúc nghe tiếng ting ting báo lại, tôi rụng rời khi biết sự thật cô ta đã làm - Ảnh 2

Hà gửi vào điện thoại của chồng tôi: “Sao cho em nhiều tiền vậy, anh để dành đó còn mua nhà mua xe cho mẹ con em. Anh mau về đến thăm con trai của mình nhé!”.

Trời đất trước mắt tôi như sụp đổ. Chỉ một tin nhắn của cô bạn thân đã kết tội ngoại tình của chồng tôi. Hóa ra Hà qua lại với chồng của tôi nên không bao giờ để lộ mặt người tình, càng không cho tôi biết. Chồng tôi vậy mà lại ra ngoài tìm con trai!

Tôi thật sự không ngờ bao lâu nay bị chồng và bạn thân lừa gạt mà chẳng hay biết gì. Cũng vì chồng tôi diễn quá giỏi, anh lúc nào cũng tròn vai người chồng yêu thương, chiều chuộng vợ. Còn tôi thì tin tưởng anh tuyệt đối, có bao giờ nghi ngờ anh đâu.

Giờ tôi đau đớn vô cùng khi bị chồng và bạn thân phản bội. Tôi xem họ là người thân của mình, cuối cùng họ lại cùng nhau cho tôi một nhát dao đau thấu tâm can. Tôi muốn trả thù họ, tôi muốn họ phải thống khổ như tôi, muốn họ phải hối hận mà quỳ xin tôi tha thứ. Nhưng tôi phải làm sao đây?

 

Nửa đêm giỗ vợ bất ngờ tỉnh giấc, tôi bối rối khi thấy người phụ nữ không mảnh vải quấn thân, đến khi kéo ra nhìn cho rõ, tôi sốc đứng khi biết sự thật

Nửa đêm giỗ vợ bất ngờ tỉnh giấc, tôi bối rối khi thấy người phụ nữ không mảnh vải quấn thân, đến khi kéo ra nhìn cho rõ, tôi sốc đứng khi biết sự thật

Trong cơ đê mê đầy vô thức, tôi không làm chủ được hành vi của mình. Nào ngờ, phải nhận hậu quả cay đắng này.

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