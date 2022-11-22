Ngày ra mắt được đón tiếp thịnh soạn, sau bữa cơm, mẹ chồng hé lộ chuyện quy ước đầy kinh hãi, khiến tôi không dám ngoảnh đầu nhìn lại

Tâm sự 22/11/2022 18:31

Tôi bất ngờ với câu nói của mẹ người yêu và kiên quyết không quay trở lại như thế này.

Tôi từng nghĩ chuyện mẹ chồng nàng dâu chỉ xảy ra với thế hệ trước. Vậy mà chưa chính thức về chung một nhà, tôi đã ngao ngán trước sự can thiệp thái quá của mẹ người yêu.

Đến với nhau hơn một năm, tôi cũng xác định sẽ kết hôn với người yêu hiện tại. Để cuộc sống sau hôn nhân suôn sẻ, tôi quyết định sẽ về nhà người yêu ra mắt. Trước buổi gặp mặt, tôi có nghe kể về mẹ chồng tương lai. Nghe nói bác là người tiết kiệm và nghiêm khắc. Thành ra tôi rất áp lực, không biết phải cư xử thế nào để ghi điểm.

Ngày ra mắt cũng đến, bác gái đón tiếp tôi bằng một mâm cơm thịnh soạn. Thế nhưng suốt cả bữa ăn, bác ấy liên tục hỏi tôi những câu hóc búa. Nghe lương tháng của tôi là 20 triệu, bác liền yêu cầu tôi kể ra cách chi tiêu thế nào. Khi biết tôi chỉ tiết kiệm 1/5 thu nhập, bác tỏ ra không hài lòng:

Ngày ra mắt được đón tiếp thịnh soạn, sau bữa cơm, mẹ chồng hé lộ chuyện quy ước đầy kinh hãi, khiến tôi không dám ngoảnh đầu nhìn lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Mỗi tháng Hiếu nó làm được hơn 70 triệu. Bác chỉ cho có 10 triệu. Số còn lại thì mẹ giữ làm vốn sau này kinh doanh. Bác thấy cháu chi tiêu chưa hợp lý. Cho nên sau này hai đứa kết hôn, tạm thời bác vẫn giữ lương của Hiếu nhé".

Chuyện cũng chưa dừng ở đó. Thấy tôi đeo chiếc nhẫn kim cương, mẹ người yêu tò mò hỏi nguồn gốc. Thế rồi tôi cũng nói thật, rằng đó là món quà sinh nhật năm ngoái được người yêu tặng. Chiếc nhẫn có giá trị gần bằng một tháng lương của anh ấy.

Nghe đến con số đó, bác gái tái mặt, quay ra quát con trai vì phung phí tiền vào đồ trang sức. Tôi ngồi nghe bác ấy nói, bản thân thấy cũng sượng mặt nên tháo nhẫn ra trả lại rồi xin phép ra về.

Dù biết mẹ người yêu khó tính nhưng sau khi gặp, tôi vẫn sốc toàn tập mọi người ạ. Buồn hơn là cách ứng xử của người yêu tôi. Rõ ràng anh biết mẹ mình quá đáng, vậy mà từ đầu đến cuối vẫn ngồi im như tượng. Theo mọi người, với những lý do đó, tôi có nên chia tay anh không?

 

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình

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