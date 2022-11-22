3 tháng sau sinh mà mẹ chồng nói em tự tắm cho con, đến bữa ăn bà chẳng cho uống trà sữa, chẳng hiểu đẻ được đứa cháu đích tôn rồi vẫn khổ đến thế sao

Em cưới được 3 năm rồi, giờ mới sinh bé đầu lòng được hơn 3 tháng. Sở dĩ để mãi 2 năm mới có bầu là vì em muốn chơi thêm thời gian, chứ mình còn trẻ đẻ sớm quá lại tất bật với con cái chẳng đi đâu được. Vợ chồng em thì sống chung với bố mẹ chồng. Dưới còn đứa em trai nữa nhưng nó mới đang học lớp 10 nên bố mẹ anh không cho tụi em ra ở riêng.

Có chị nào khổ như em không, mới đẻ có 3 tháng mà việc gì cũng đến tay rồi. Người ta kiêng cả năm còn chưa ăn ai, ít nhất cũng phải vài tháng, nghĩ mà cay ghê cơ.

“Sao hai đứa cưới từ đó đến giờ mà con dâu chưa thấy bầu bí gì nhỉ, có cần phải đi khám không?”.

Em chẳng thèm trả lời, chắc là bà nghi ngờ con dâu bị điếc đây mà. Nhưng quả thực là em cấy que tránh thai từ hồi còn đang yêu nhau rồi. Giờ yêu phải tỉnh chứ để bầu bí ra vừa khổ mình lại bị người ta soi mói em không thích.

Cho đến khi mẹ em biết chuyện bà mới mắng:

“Mày bị làm sao đấy, người ta mong có con còn không được mình lại đi cấy que vào. Sau này ảnh hưởng thì đừng có kêu”.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe mẹ nói thế thôi thì em cũng đi tháo que, nhưng cũng mấy tháng sau mới có bầu. Lúc đấy em mới nói với mẹ chồng:

“Đấy trước con kế hoạch thôi chứ nếu mà không có con thì do anh Cường nhà mình chứ chẳng phải do con”.

Bà ấy im tịt không nói gì cả. Nhìn chung là bố mẹ chồng em cũng không đến nỗi nào nên mình có thể át được. Thế nhưng có một cái làm em rất bực mình với mẹ chồng là bà cổ hủ lắm. Con dâu bầu thèm ăn cái gì thì kệ đi, em mua trà sữa về bà nhìn thấy cũng bảo:

“Uống ít mấy cái này thôi con ạ, toàn nước hoá học thôi”.

Rồi em bầu to mệt nằm nhiều bà cũng lòm bòm:

“Dậy đi lại để đẻ cho nó dễ con ạ”.

Em tức quá nói lại luôn:

“Con đăng kí đẻ mổ chứ có thẻ thường đâu mà mẹ lo”.

Thế là bà im ngay. Tức nhất là lúc em sinh xong, bà ngoại xuống chăm được tháng là về, còn đâu mẹ chồng chăm. Lúc nào bà cũng bảo:

Ảnh minh họa: Internet

“Sáng dậy sớm tí bế cháu ra để nó tắm nắng con ạ”.

Trong khi đó mình mới đẻ xong, vết mổ đã lành hẳn đâu. Điên nhất là hôm trước, tính ra em đẻ mới được có 3 tháng thôi, mọi khi bà vẫn tắm cho cháu, vậy mà chiều hôm đấy bà bảo:

“Con dâu tự tập tắm cho cu Ken đi, nhỡ vài hôm mẹ lên trên quê ngoại ăn giỗ vài hôm lại không ai tắm cho”.

“Con mới đẻ được có 3 tháng mà mẹ, phải kiêng cẩn thận sau này mới không bị ảnh hưởng. Nếu mẹ không tắm cho cháu được thì để con gọi bà ngoại xuống chăm”.

“Ngày xưa mẹ đẻ xong còn dậy nấu cơm luôn rồi, không sao đâu con”.

“Ngày xưa khác bây giờ khác mẹ ạ. Mẹ không kiêng được nên giờ mới nay ốm mai đau đấy”.

Nói thế nhưng bà vẫn bắt em tắm cho con các chị ạ. Khổ thế cơ, trong khi đó em mổ đẻ, chẳng kiêng được gì cả. Em định về ngoại để bà chăm đến lúc đi làm lại mới về đây, chứ không kiêng được sau này khổ mình chứ khổ ai các chị nhỉ.