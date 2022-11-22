Sau bữa ăn ở nhà sếp, chồng bất ngờ thay tính đổi nết, vợ hỏi ra càng kinh ngạc khi biết một câu nói đã thay đổi tất cả

Tâm sự 22/11/2022 16:57

Sau bao nhiêu năm, chồng tôi đột ngột thay tính đổi nết, hỏi ra mới biết hóa ra mọi chuyện thay đổi vì một câu nói của sếp.

Vì muốn nhân viên trong công ty gắn bó hơn, sếp đã rủ 8 nhân viên chúng tôi vào hội tiền. Nhưng thực chất là hội ăn vì sau khi rút hội chẳng ai thu về được đồng nào, thậm chí còn phải bỏ tiền túi. Sau khi lĩnh lương xong mỗi người đưa cho kế toán 1 triệu và mọi người bốc thăm để xem tháng đó ai là người được rút tiền hội. Ai mà rút trong tháng đó thì sẽ phải bỏ tiền ra chiêu đãi cả nhóm.

Trong hội có một quy định nữa là mỗi khi đi ăn là phải có cả vợ chồng con cái đi cùng, nếu thiếu vắng mà không có lý do chính đáng sẽ chịu phạt. Chính nhờ cái hội do sếp dựng lên mà mọi người trong công ty tôi càng đoàn kết hơn.

Tháng vừa rồi là đến lượt sếp tôi rút hội, sếp mời chúng tôi đến nhà chơi một lần cho biết. Đích thân sếp sẽ vào bếp nấu ăn chiêu đãi nhân viên của mình.

Sau bữa ăn ở nhà sếp, chồng bất ngờ thay tính đổi nết, vợ hỏi ra càng kinh ngạc khi biết một câu nói đã thay đổi tất cả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đến nhà, chúng tôi rất bất ngờ khi thấy sếp đang đứng bếp còn phu nhân và người giúp việc làm những việc vặt. Khi ăn, mọi người đều phải công nhận sếp nấu ăn rất ngon và chị em tôi đã thi nhau xin bí quyết nấu ăn để về làm cho chồng con ăn.

Từ hôm ăn ở nhà sếp của tôi về, thấy chồng tôi có biểu hiện rất lạ. Anh ấy không còn la cà quán nhậu hay cà phê với bạn đồng nghiệp như trước nữa. Anh về nhà vội vàng thay đồ và phụ vợ nấu cơm hay tắm rửa cho các con. Ăn xong chồng còn tự giác rửa bát, điều mà từ trước đến nay anh ấy luôn coi là việc của chị em.

Từ ngày được chồng phụ giúp, đêm nào tôi cũng được nghỉ sớm và cảm thấy thật hạnh phúc. Đêm qua, tôi hỏi chồng tại sao dạo này chăm chỉ làm việc nhà thế?

Chồng bảo hôm đến ăn ở nhà sếp tôi, anh ấy đã nói chuyện với sếp tôi khá nhiều. Anh ấy không ngờ sếp tôi không những giỏi kiếm tiền mà về nhà sẵn sàng vào bếp nấu ăn cho cả nhà. Còn bản thân chồng tôi lương tháng hơn vợ có vài trăm nghìn, thế mà hằng ngày lại gia trưởng, lười biếng, ỷ lại vợ, không chịu làm việc nhà. Thật không ngờ nhờ có một lần như vậy mà chồng tôi thay đổi hẳn! Chứng tỏ rằng đàn ông có thể không nghe lời vợ nhưng sẽ để ý cách cư xử của những người đàn ông khác với vợ con. Thế nên mong rằng mỗi người đàn ông sẽ ngày càng tốt hơn để là tấm gương cho người khác noi theo.

3 tháng sau sinh mà mẹ chồng nói em tự tắm cho con, đến bữa ăn bà chẳng cho uống trà sữa, chẳng hiểu đẻ được đứa cháu đích tôn rồi vẫn khổ đến thế sao

3 tháng sau sinh mà mẹ chồng nói em tự tắm cho con, đến bữa ăn bà chẳng cho uống trà sữa, chẳng hiểu đẻ được đứa cháu đích tôn rồi vẫn khổ đến thế sao

Không hiểu mẹ chồng đang làm gì, thứ gì cũng bắt em kiêng, rồi bắt em chăm con khi mới sinh 3 tháng, em làm gì giữ được vóc dáng tốt khi làm lụng như thế.

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

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