Ngậm đắng nuốt cay mang tiếng chửa hoang để chồng đi xuất khẩu lao động, 3 năm sau chồng đem về 5 tỷ nhưng vợ cười khẩy đưa đơn ly hôn và sự thật ai cũng rợn người

- Anh sẽ vay tiền đi xuất khẩu lao động, chứ sống thế này mệt mỏi lắm rồi.

Vì cả 2 bên gia đình hoàn cảnh kinh tế đều khó khăn, vì vậy sau khi cưới nhau cuộc sống của Lan và Hùng rất vất vả. Với đồng lương công nhân ít ỏi, họ phải chật vật lắm mới tồn tại được ở thành phố xa hoa. Vài tháng sau ngày cưới, Lan mang bầu. Từ lúc đó, Hùng bỗng nhiên quyết định:

- Nhưng em đang có thai, ít nhất anh cũng hãy chờ em sinh xong rồi thì hẵng đi chứ, không lẽ để em sinh nở 1 mình?

Hùng thản nhiên đáp:

- Ôi dào, chuyện sinh nở thì đàn bà nào chẳng phải làm, tiền không có mới là quan trọng. Em thử nghĩ xem từ khi em mang thai, tiền khám, tiền thuốc bổ, tiền ăn đã ngốn bao nhiêu rồi,. Giờ ngồi đấy chờ đẻ thì có mà cả nhà chết đói.

Nghĩ chồng nói cũng có lý, anh như vậy chỉ là muốn lo lắng cho gia đình nên Lan đã gật đầu đồng ý.

Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày chồng đi, Lan ở nhà cặm cụi làm việc, tự chăm sóc bản thân. Đến ngày bụng chửa vượt mặt cô cũng 1 mình bắt xe vào viện sinh con. Vì gia đình ở quê bố mẹ đều ốm yếu nên Lan không muốn làm phiền họ.

Nhưng ngày đó cô sinh khó, vật vã mãi suýt chết mới đẻ được đứa con ra. Cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt thương hại vì ngỡ rằng cô chửa hoang nên chỉ đi đẻ 1 mình.

Vậy mà ngày hôm sau gọi điện cho chồng để thông báo tin đã đẻ thì anh không bắt máy. Khoảng 1 tuần sau Hùng mới gọi về nghe tin có con thì anh dửng dung như không:

- Thôi biết thế là được rồi. Dạo này anh bận lắm, đừng gọi nhiều.

Lan ngậm đắng nuốt cay chăm bẵm con và không dám giục chồng gửi tiền về. Thậm chí cô nói gửi ảnh con cho anh anh cùng kêu không cần.

Cho đến vài tháng sau, có người hàng xóm cùng làm ở nước ngoài với chồng Lan về thăm nhà. Vừa gặp anh, Lan định chạy lại hỏi thăm nhưng anh ta cứ né vội. Lan thấy nghi ngờ bèn cố sống cố chết kéo anh lại:

- Anh Hùng nhà em dạo này thế nào rồi? Sao lâu lắm không thấy anh ấy gọi điện cho mẹ con em?

Người kia không giấu được nữa bèn nói:

- Thật ra…cậu ấy..còn bận chăm vợ con bên ấy.

Lan nghe mà choáng váng:

- Vợ..con nào? Anh nói cái gì thế?

Người kia ngậm ngùi:

- Sang được mấy tháng cậu ấy đã sống chung với 1 cô rồi. Hiện đã sinh con rồi. Tôi chỉ biết vậy thôi.

Lan suýt ngất khi nghe tin đó, không ngờ trong khi mình ở nhà vất vả chăm con chờ chồng thì anh lại ngoại tình bên ngoài thậm chí còn có con nữa. Lan phải làm gì bây giờ?

Cô lê lết như người mất hồn đi về nhà. Nhìn thấy con mà ứa nước mắt.

Cứ thế, cô lầm lũi làm việc nuôi con. Cho đến 3 năm sau, Hùng trở về hớn hở gọi vợ nhưng Lan không buồn trả lời. Anh thấy vậy thì bĩu môi:

Ảnh minh họa: Internet

- Đây, 5 tỷ đây, còn làm ngơ được nữa không?

Ngờ đâu Lan chìa tờ giấy ly dị ra:

- Anh ký vào đây,.

Hùng sốc nặng ú ớ hỏi lý do, Lan cười khẩy:

- Anh nghĩ tôi chưa biết gì à? Bao năm qua anh làm gì với ai tôi đều biết hết, cầm tiền của anh và cút đi đi, coi như mẹ con tôi không liên quan gì đến anh cả.

Hùng bây giờ mới quỳ xuống xin lỗi vợ, anh nói rằng cô gái kia có thai với người khác nhưng lừa anh đổ vỏ. Từ giờ anh sẽ không ngu dại như thế nữa, và thề không ngoại tình. Nhưng liệu Lan có tin được không? Có nên cho anh cơ hội lần thứ 2?