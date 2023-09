Ngà ngà say, tôi cao hứng kéo chồng vào phòng định bụng 'thưởng' cho anh 1 đêm nóng bỏng, vừa xong chuyện bước ra phòng khách thì bàng hoàng với cảnh trước mắt

Ngày Valentine, cô bạn thân của tôi viết 3 status trên facebook than thở nào là ế, nào là không có người yêu, không ai tặng quà, nào là muốn đi nhậu cho say quên đi phận FA. Thương tình nên tôi rủ về nhà mình làm nồi lẩu, mở két bia cho bạn uống. Đỡ phải đi đâu xa, có say thì ngủ luôn tại nhà tôi cũng an toàn.

Nói là làm, chiều hai đứa tôi mua đồ về, chồng tôi cũng rủ thêm anh bạn đang ế về nhà. Thế là 4 người bắt tay vào thái thịt vặt rau, 30 phút sau đã ngồi vào chiếu cốc to cốc nhỏ cạn ly. Nhậu tới 10 giờ đêm, hết 2 két bia thì bạn tôi mới có dấu hiệu mơ màng còn anh chàng kia thì vẫn chống đỡ được chút. Chồng tôi tửu lượng tốt, anh là người tỉnh táo nhất nhà. Tôi thì cũng uống giữ ý nên không đến mức say. Vợ chồng tôi đưa cô bạn thân vào phòng ngủ của tôi, dự định đêm nay chồng ngủ phòng khách với ông bạn.