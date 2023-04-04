Nấp sau cửa tủ háo hức cho chồng món quà bất ngờ, đèn phòng bật sáng tôi chết trân chứng kiến cảnh trước mắt

Tâm sự 04/04/2023 13:43

Để tạo bất ngờ cho chồng nên tôi nói sẽ về ngoại một hôm có việc và sẽ tổ chức tiệc cho cả nhà vào hôm sau.

Anh là con trai thành phố nhưng tính tình hiền lành và rất điềm đạm. Chính điều đó đã làm một đứa con gái tỉnh lẻ như tôi phải xao xuyến và quyết tâm lấy anh bằng được.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự dèm pha của rất nhiều người. Họ nói tôi tham giàu, ham của nên mời "úp" anh cho anh vào tròng. Nhưng mọi người đâu có biết. Chồng tôi yêu thương tôi đến độ nào.

Anh chăm sóc tôi từng ly từng tý, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Thậm chí có những việc anh làm còn đảm hơn cả phụ nữ. Nhất là thời kỳ tôi mang thai, phải nói tôi được chồng chiều như nữ hoàng. Đến mức bạn bè tôi cũng phải ghen tỵ mà nói tôi tốt số.

Nấp sau cửa tủ háo hức cho chồng món quà bất ngờ, đèn phòng bật sáng tôi chết trân chứng kiến cảnh trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống vợ chồng tôi cứ êm đềm thế trôi qua. Lần đó là kỷ niệm 3 năm ngày cưới cũng là sinh nhật con trai tôi tròn 2 tuổi. Để tạo bất ngờ cho chồng nên tôi nói sẽ về ngoại một hôm có việc và sẽ tổ chức tiệc cho cả nhà vào hôm sau. Hôm đó tôi xin làm về sớm, đón con, tiện thể trên đường về mua một chiếc bánh kem có tên của cả ba người nhà chúng tôi.

Tôi háo hức chuẩn bị bữa tối. Con trai tôi cũng vui mừng không kém. Khi cơm cháo xong xuôi hai mẹ con ngồi chờ chồng về. Mãi tới 9h vẫn chưa thấy anh đâu. Vì đã nói dối sang nhà ngoại nên tôi cũng không nhắn tin cho chồng. Rồi con tôi đói, nó đòi ăn trước, tôi đành cho nó ăn và để nó đi ngủ. Xong xuôi cũng đã gần 11h đêm. Vẫn không thấy bóng dáng chồng tôi đâu.

Trong đầu tôi suy nghĩ rất nhiều thứ, không biết anh đi đâu, làm gì giờ này chưa về. Bình thường anh không bao giờ về trễ thế này. Tôi gọi điện cho anh thì thấy thuê bao. Tôi càng lo lắng hơn. Chờ mãi không thấy tôi ngủ thiếp đi trên ghế. Đang thiu thiu tôi nghe thấy tiếng xe. Đúng là xe của chồng tôi.

Nhưng vì vẫn muốn tạo bất ngờ cho chồng. Tôi chạy vào phòng ngủ của hai vợ chồng, thắp nến bánh kem và chui vào tủ quần áo chờ đợi. Tim tôi đập thình thịch, cảm giác còn hồi hộp hơn cả lần được anh cầu hôn. Thế nhưng cảnh tượng sau đó khiến tôi chết lặng.

Nấp sau cửa tủ háo hức cho chồng món quà bất ngờ, đèn phòng bật sáng tôi chết trân chứng kiến cảnh trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đi theo anh về là một người phụ nữ. Cô ta trang điểm khá đậm, ăn vận sexy với làn da nõn nà. Họ ôm ấp, âu yếm nhau vô tư trên chiếc giường thân yêu của vợ chồng tôi. Còn đem tôi ra bêu xấu, giễu cợt. Quá uất ức, tôi đẩy cánh tủ quần áo bước ra bật đèn và nhìn họ với ánh mắt căm thù nhất.

Cả hai đều vô cùng luống cuống khi thấy tôi. Ả nhân tình vơ vội đồ toan định về thì bị tôi giật lại khiến cô ta ngã dúi dụi cạnh chân giường. Còn chồng tôi thì bối rối quỳ gối xin lỗi. Anh ta nói vì một phút bốc đồng nên mới thế.

Lúc này tôi mới nhận ra bản chất thật của anh ta. Tôi không muốn nhìn thấy đôi mèo mả gà đồng này một giây nào nữa nên đuổi thẳng họ ngay khỏi nhà.

Mấy ngày nay tôi xin nghỉ làm ở nhà và cắt đứt mọi liên lạc với anh ta. Tôi vẫn chưa dám nói với ai về chuyện này bởi tôi biết cả hai nhà đều rất trọng sĩ diện hơn nữa cũng chưa chắc đã tin lời tôi. Bởi anh ta có vỏ bọc quá hoàn hảo. Tôi nên làm sao bây giờ hả các chị...

Đi liên hoan về say khướt bước vào phòng ngủ, tôi hoảng hốt khi thấy một người đàn ông đứng lù lù trong bóng tối, bật đèn thì sốc nặng trước danh tính

Đi liên hoan về say khướt bước vào phòng ngủ, tôi hoảng hốt khi thấy một người đàn ông đứng lù lù trong bóng tối, bật đèn thì sốc nặng trước danh tính

Từ sau khi ly hôn chồng, tôi được nhiều người ngỏ ý theo đuổi. Nhưng tôi vẫn chưa muốn tái hôn, tôi sợ con chưa kịp thích ứng sẽ bị tổn thương.

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