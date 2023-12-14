Mừng rỡ vì đẩy được mẹ chồng về quê, một tuần sau vào phòng làm việc tìm chồng, tôi hoảng loạn với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 14/12/2023 12:23

Sáng hôm qua, tôi qua phòng làm việc gọi chồng dậy ăn sáng. Khi mở cửa ra, tôi hoảng hồn vì chẳng thấy chồng đâu, chỉ có một mảnh giấy để lại trên bàn:

Vợ chồng tôi vừa mua được một căn chung cư xinh xắn cách đây không lâu. Chồng tôi là con trai một, bố chồng mất rồi, chỉ còn mình mẹ chồng hiện đang sống ở quê. Anh bàn với tôi đón bà lên ở cùng luôn, ít nữa nhờ bà trông con hộ cho hai đứa đi làm.

Tôi trong lòng không đồng tình, có ai thích sống chung với mẹ chồng chứ? Tôi còn chưa mang thai, sao phải đón bà lên sớm thế? Nếu được chọn lựa thì tôi sẽ thuê người trông con, chẳng cần mẹ chồng giúp. Bỏ tiền ra thuê người, họ phải nghe theo sự chỉ đạo của mình, nhờ mẹ chồng trông con bao nhiêu phiền phức và khó chịu kéo theo.

Vậy nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả vờ vui vẻ, đồng ý với chồng kế hoạch đón bà lên. Đợi bà lên rồi, lựa những lúc chỉ có 2 người, tôi thường nói bóng gió ám chỉ rằng giới trẻ bây giờ chỉ thích ở riêng. Cha mẹ không nên ở chung với con cái khiến đôi bên cùng ngột ngạt, khó chịu. Tốt nhất cứ sống mỗi người một nơi, sau này bố mẹ già yếu, không thể tự chăm sóc được cho bản thân thì tính sau. Như thế mới là lối sống văn minh, hiện đại, cả hai bên đều được vui vẻ, thoải mái.

Mừng rỡ vì đẩy được mẹ chồng về quê, một tuần sau vào phòng làm việc tìm chồng, tôi hoảng loạn với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy mình chẳng nói gì sai và dường như mẹ chồng cũng hiểu ngay vấn đề. Chưa đầy một tháng thì bà nằng nặc đòi về quê, chồng tôi giữ thế nào cũng không được. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng giải quyết được cảnh ở chung với mẹ chồng một cách êm thấm, nhẹ nhàng.

Mẹ chồng về quê được 1 tuần thì trong nhà tôi cũng có biến động. Chồng thường xuyên ngủ ở phòng làm việc. Anh bảo đợt này bận nên làm việc tới khuya, sợ trở về phòng ngủ lại đánh thức tôi nên ngủ luôn tại phòng làm việc (trong đó có cái giường nhỏ). Tôi nghe thế cũng chẳng nghĩ ngợi, cho là chồng bận thật.

Sáng hôm qua, tôi qua phòng làm việc gọi chồng dậy ăn sáng. Khi mở cửa ra, tôi hoảng hồn vì chẳng thấy chồng đâu, chỉ có một mảnh giấy để lại trên bàn:

"Anh chỉ có một người mẹ mà thôi, nếu em không muốn sống với bà thì anh đành về quê ở cùng mẹ và chăm sóc bà vậy. Anh đã xin nghỉ việc rồi, tìm được việc tốt dưới này thì anh không lên lại thành phố nữa. Em cứ ở đó một mình, lúc nào cảm thấy muốn tiếp tục sống với anh thì bán nhà rồi về quê".

Mừng rỡ vì đẩy được mẹ chồng về quê, một tuần sau vào phòng làm việc tìm chồng, tôi hoảng loạn với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi hoảng loạn đọc những dòng chữ anh để lại, hóa ra anh biết hết những việc tôi làm rồi. Lập tức gọi điện cho chồng thì anh tuyên bố tạm thời không lên thành phố, tôi cứ ở một mình đi. 

Tôi nghe mà khiếp hãi, chồng thật sự muốn về quê sống thì tôi phải làm sao? Nếu biết chuyện trở nên nghiêm trọng thế này, trước đó tôi đã chấp nhận chung sống vui vẻ với mẹ chồng rồi! Giờ làm sao để chuộc lại sai lầm đây?

Chồng qua đời, 'sếp tổng' đến viếng lễ tang, bỗng vứt cho tôi 5 tỷ và đưa ra đề nghị khiến tôi lặng người

Chồng qua đời, 'sếp tổng' đến viếng lễ tang, bỗng vứt cho tôi 5 tỷ và đưa ra đề nghị khiến tôi lặng người

Một ngày cuối tuần, chồng tôi sáng hôm đó vẫn còn hôn vợ, ôm con trước khi đi làm. Vậy mà đến trưa tôi đã nghe tin anh bị tan nạn giao thông.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 20 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 12 giờ 2 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 12 giờ 5 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 12 giờ 7 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 12 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 25 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 13 giờ 10 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 14 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu