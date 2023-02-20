Tôi đã sai lầm phải không các bạn. Chứng kiến cảnh này, tôi đau đớn không tin nổi những gì sẽ xảy ra, cả vợ và con đều phản ứng...

Sau khi sinh liền 2 đứa con thì vợ tôi ở nhà trông con, kinh tế gia đình một mình tôi lo liệu. Cô ấy cũng muốn đi làm lắm nhưng tôi thương hai đứa con còn nhỏ dại, không yên tâm thuê người giúp việc cũng chẳng nhẫn tâm đem chúng đi gửi trẻ. Nên tôi bảo vợ chịu khó ở nhà vài năm, lúc nào đứa nhỏ lên 4,5 tuổi thì đi làm lại cũng chưa muộn. Vợ tôi cũng thương con, sau khi nghe tôi thuyết phục thì nhanh chóng đồng ý. Bản thân tôi khá kiếm ra tiền nên vẫn đảm bảo cho vợ con một cuộc sống không đến nỗi nào. Thế nhưng dần dần lại có một vấn đề nảy sinh đẩy tôi vào con đường ngoại tình. Công việc của tôi rất áp lực và vất vả. Hết giờ làm về nhà chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi mà trong nhà có hai đứa con nhỏ, thêm một cô vợ hễ nhìn thấy mặt chồng là bắt đầu cằn nhằn, ca thán. Điều đó khiến tôi không còn muốn về nhà sau giờ tan làm nữa. Tôi và nhóm đồng nghiệp trẻ thường xuyên tụ tập ăn uống rồi đi hát hò sau giờ làm. Qua những lần như thế thì mối quan hệ giữa tôi và cô đồng nghiệp xinh xắn, nhí nhảnh trở nên ngày càng thân thiết hơn. Và chúng tôi đã lén lút qua lại với nhau.

Ảnh minh họa: Internet Đối với tôi, gia đình vẫn là số 1, tôi chưa khi nào có ý định bỏ vợ bỏ con cả. Cuộc tình ngoài luồng kia chỉ cho tôi thêm những phút giây vui vẻ để giải tỏa áp lực cuộc sống mà thôi. Tôi vẫn có trách nhiệm với vợ con đầy đủ, về nhà không hề đối xử tệ bạc hay lạnh nhạt, vô tâm với vợ. Thấy vợ không có biểu hiện gì nên tôi yên tâm rằng chuyện vui chơi qua đường của mình vẫn đang nằm trong vòng bí mật. Lần đó tôi đi công tác, vốn cô người tình không được đi cùng nhưng tôi đã xin sếp cho cô ta theo mình. Vừa là công việc vừa có thể thoải mái tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Tôi là nhân viên cốt cán trong công ty, khá có tiếng nói nên sếp dễ dàng đồng ý.

Cả một tuần vừa làm việc vừa chơi đùa bên cô nhân tình, tôi thật sự bị vắt kiệt sức lực. Khi xuống máy bay, về đến nhà là tôi đã mệt mỏi cùng cực. Chỉ muốn được tắm nước ấm vợ chuẩn bị sẵn, ăn một bữa cơm nóng hổi hợp khẩu vị vợ nấu, rồi đi ngủ một giấc thật ngon để lấy lại sức lực. Thực sự sau cả tuần ở khách sạn, tôi mới thấy nhớ không khí ấm áp ở nhà. Thậm chí còn nhớ cả những tiếng chí chóe, khóc lóc của lũ trẻ con nữa. Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng khi tôi bước vào phòng khách thì đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hãi không thể tin nổi. Giữa nhà đặt chình ình một chiếc quan tài khiến tôi run rẩy sợ hãi. Rõ ràng không hề có ai mất, chiếc quan tài nằm ở nhà tôi là sao đây? Trong lúc tôi còn đang kinh hoàng tột độ thì vợ tôi xuất hiện với nụ cười trên môi và một thứ trên tay. “Anh về rồi à, về rồi thì ký tên vào đơn ly hôn đi. Trong một tuần anh đi hú hí với bồ, tôi đã tìm được chỗ ở mới cho 3 mẹ con và dọn đến đấy xong xuôi cả rồi. Anh thắc mắc về chiếc quan tài này lắm đúng không? Nó là dành cho anh đấy. Đối với 3 mẹ con tôi thì anh đã chết rồi. Tôi không cần anh chu cấp nuôi con, anh cũng không phải đến thăm chúng nó đâu. Tôi có thể tự lo cho con mọi thứ. Sau khi anh ký vào lá đơn này thì giữa chúng ta không còn bất cứ liên hệ nào nữa”. Cô ấy nói xong thì nằng nặc bắt tôi ký đơn. Vợ còn bảo đã nắm trong tay mọi bằng chứng ngoại tình của chồng, nếu tôi không ký đơn thì cô ấy sẽ đâm đơn ly hôn đơn phương, lúc ấy mọi chuyện càng ầm ĩ hơn. Tức giận và tự ái nên tôi ký luôn, để xem một mình cô ấy nuôi 2 đứa con thế nào trong khi bản thân trước đó vẫn thất nghiệp ở nhà. Sau khi vợ đi rồi, nhìn chiếc quan tài lạnh lẽo nằm chình ình giữa phòng khách thì tôi lại cảm thấy trống vắng và hụt hẫng vô cùng. Vợ đã hy sinh sự nghiệp ở nhà chăm con, lo cho gia đình nhưng tôi lại không toàn tâm toàn ý với cô ấy. Có thời gian rảnh rang vui vẻ với người phụ nữ khác bên ngoài mà chẳng đỡ đần vợ việc gì. Có lẽ hành động của tôi đã khiến vợ lạnh lòng và quyết tâm cắt đứt mọi liên hệ với chồng. Thực sự tôi không muốn ly hôn chút nào. Tôi phải làm thế nào để vợ hồi tâm chuyển ý, xé đơn ly hôn đây?

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