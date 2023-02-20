Trước ngày cưới, mẹ chồng đột ngột đưa cho tôi một chiếc váy cũ, nhăn nhúm, đọc dòng tin nhắn chồng gửi, tôi ‘sốc điếng’ vì điều bà dành cho

Làm gì có cô dâu nào như tôi nhỉ? Chưa cưới chồng mà đã phải chịu sự ghẻ lạnh bà dành cho, càng nghĩ, tôi càng tuyệt vọng.

Chồng tôi là người đàn ông đã trải qua một đời vợ. Người vợ trước đây của anh qua đời vì tai nạn giao thông. Chị ấy ra đi quá sớm, để lại đứa con chưa đầy hai tuổi. Vì hoàn cảnh éo le ấy nên bố mẹ kịch liệt phản đối. Trong mắt ông bà, con gái của mình rất cao giá. Tôi hoàn toàn có thể lấy được một trai tân và chưa có đứa con nào. Trước sức ép của bố mẹ, chúng tôi đã rất nỗ lực mới nhận được cái gật đầu của ông bà. Tuy nhiên, chuyện không dừng ở đó. Ngày ấy mẹ chồng tôi thương cháu, lại sợ cảnh mẹ ghẻ, con chồng nên nhất quyết không cho con trai tái hôn. Tôi vẫn nhớ như in, ngay từ lần đầu gặp gỡ, bà đã thẳng thắn nói rõ quan điểm: "Bác không muốn con trai lấy vợ, yêu đương thì được. Nói trắng ra, chẳng có mẹ kế nào thương con chồng. Không phải bác ghét bỏ cháu, chỉ là hoàn cảnh không cho phép thôi".

Ảnh minh họa: Internet Lúc ấy tôi có chút hụt hẫng và muốn dừng lại, nhưng tình cảm quá lớn khiến tôi không thể nói lời chia tay. Cuối cùng, chúng tôi đã làm một việc liều lĩnh, đó là lén lút đi đăng ký kết hôn. Chuyện đã rồi, hai bên gia đình đành tác hợp cho tôi và chồng. Nói đến đám cưới, tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Một tuần trước khi tổ chức đám cưới, mẹ chồng có gọi tôi sang nhà để nói chuyện (chúng tôi đã đăng ký kết hôn nên bà cho phép tôi được xưng mẹ - con như bình thường). Bà đưa cho tôi một chiếc váy trắng, nhìn thì đúng là váy cưới nhưng có lẽ không được giặt giũ và bảo quản kỹ nên khá nhăn nhúm và cũ kỹ. Thấy tôi tò mò, mẹ chồng nói: "Con mặc cái này trong đám cưới đi. Nhìn vậy thôi nhưng còn mới lắm".

Trên đường về nhà, tôi cứ băn khoăn mãi nên quyết định hỏi chồng. Nhìn bức ảnh tôi chụp, anh gửi lại dòng tin nhắn khiến tôi nổi da gà: "Đó là chiếc váy vợ trước của anh mặc trong đám cưới". Tôi thật sự không hiểu, tại sao mẹ chồng lại muốn tôi mặc chiếc váy của người đã khuất? Ảnh minh họa: Internet Dù chồng đã nói rằng đó là chiếc váy từ thời của mẹ anh, bà đã từng mặc trong hôn lễ của mình, nhưng tôi vẫn không thấy có lý nên dự định thuê váy khác để mặc. Và rồi mấy ngày nay, mẹ chồng lại khó chịu vì điều đó. Bà nói tôi chưa về làm dâu đã có ý chống đối, còn so sánh tôi với người con dâu đã khuất. Thật lòng tôi mệt mỏi quá, chẳng lẽ cả đời mới có một đám cưới, tôi muốn mặc gì cũng không được làm theo ý mình hay sao?

Lấy chồng giàu, tiêu tiền không phải nghĩ nhưng bạn thân lại cười nhạt nhìn vào tôi mà nói sự thật chẳng ai dám tin Gặp lại bạn lúc cả hai đã có chồng con, tôi vẫn còn hi vọng vào nhân duyên và tất nhiên là dù cuộc sống cả hai khác biệt, chúng tôi vẫn coi nhau là bạn.

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