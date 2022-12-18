Mới 'nồng nhiệt' ghì chặt nhau trên giường nhưng vừa bước xuống mặc lại đồ, chồng liền chìa ra đơn ly hôn khiến vợ chết điếng

Tâm sự 18/12/2022 14:56

“Tối nay anh về nhé, em nấu bánh canh Huế nha!”. Nhận tin nhắn của chồng, Trân mừng rỡ ra mặt. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng, thấy anh im lặng cả buổi sáng, Trân nghĩ anh quên nên buồn rũ cả người.

Giờ anh nhắn tin tối về, Trân mừng quá, vội vàng xin nghỉ làm buổi chiều để đi siêu thị nấu món chồng thích, rồi còn ghé cửa hàng nước hoa mua quà cho chồng.

Trân kết hôn đã 7 năm, sinh được hai con trai. Cô làm kế toán trưởng ở một công ty tài chính lớn; chồng làm trưởng phòng kinh doanh ở một công ty chứng khoán. Gia đình họ sống ở chung cư cao cấp, lái xe hơi, một cuộc sống mà ai cũng mơ ước.

Tối ấy, cơm nước và lo con cái xong xuôi, vợ chồng Trân có một đêm ân ái cuồng nhiệt trên giường. Trân quấn chăn hạnh phúc nhìn chồng ra ngoài ban công hút thuốc. Rồi cô mặc lại áo ngủ, mang món quà được gói xinh xắn ra tặng anh.

Mới 'nồng nhiệt' ghì chặt nhau trên giường nhưng vừa bước xuống mặc lại đồ, chồng liền chìa ra đơn ly hôn khiến vợ chết điếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng cô ngạc nhiên: “Sao lại tặng quà cho anh?”. Trân cười: “Kỷ niệm ngày cưới phải có quà chứ! Em còn chưa hỏi anh sao không có quà cho em”.

Chồng Trân lúng túng: “Ủa, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới à?”. Nụ cười trên môi Trân vụt tắt: “Không phải anh nhớ ngày nên về làm lành với em sao?”.

Chồng Trân cụp mắt, lảng tránh ánh nhìn của cô rồi dụi tắt thuốc, đi vào phòng. Trân thẫn thờ theo sau. Hai người họ ngồi đối diện ở hai mép giường, không ai nói lời nào. Mãi lúc lâu sau, chồng Trân lên tiếng: “Anh định bàn với em mình ly hôn, mình kéo dài thế này cũng hai năm rồi, người yêu anh không chịu tiếp tục như vậy nữa!”.

Ly hôn? Trân nghe mà bàng hoàng. Cô gần như hét lên: “Ly hôn, ly hôn là như thế nào? Anh vẫn về đây ăn ngủ với tôi mà?”

Chồng Trân cố giải thích: “Anh vẫn nói với em từ đầu là anh muốn ly hôn mà. Anh yêu cô ấy và muốn cưới cô ấy. Còn nhà, xe, hai con, anh để lại hết cho em, mỗi tháng anh trợ cấp 40 triệu đồng nuôi hai đứa. Anh nghĩ vậy cũng công bằng rồi”.

“Công bằng, công bằng cái gì, anh bỏ vợ bỏ con đi theo gái mà nói là công bằng? Anh đã muốn ly hôn, tại sao vẫn còn về nhà ngủ với tôi? Tại sao?” -  Trân gào lên trong nước mắt.

Chồng Trân không trả lời, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời đi. Nhưng Trân đâu chịu để yên, cô gào thét, cấu xé người đàn ông mình yêu thương và cứ hét lên câu hỏi: “Tại sao còn về đây ngủ với tôi? Tại sao?”.

Chồng Trân gạt tay cô ra một cách tàn nhẫn rồi hét lại đáp trả: “Vì cô rất giỏi trên giường, cô hiểu không? Nhưng tôi đã hết yêu cô rồi!”. Rồi anh ta đẩy Trân ra để bước ra khỏi phòng, Trân chới với mất đà rồi ngã sụp xuống nền nhà.

Mới 'nồng nhiệt' ghì chặt nhau trên giường nhưng vừa bước xuống mặc lại đồ, chồng liền chìa ra đơn ly hôn khiến vợ chết điếng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trân đau như bị cắt từng thớ thịt, chưa bao giờ cô thấy đau như thế và cảm giác không thở nổi. Và có lẽ Trân sẽ chết như thế nếu hai cậu con trai không chạy vội vào phòng và ôm choàng lấy mẹ. Trân ôm hai con, khóc như chưa từng được khóc.

Nhưng Trân cũng biết rằng, câu nói ghê rợn kia của chồng sẽ giúp cô tỉnh ra, đây chính là một cơ hội để cô có một khởi đầu mới. Cô đã hy vọng hão huyền vào gã đàn ông tệ bạc ấy quá lâu và bỏ phí hai năm chờ đợi trong cuộc đời mình. Giờ đây, khi không còn gì để hối tiếc nữa, cô sẽ làm lại cuộc đời, cùng với hai thiên thần nhỏ. Cô sẽ làm được, vì con và cả vì mình. 

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