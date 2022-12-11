Số là mẹ chồng K có bà bạn thân bên hàng xóm, 2 nhà quý nhau đến mức hứa hẹn sẽ kết làm thông gia. Nhưng con gái bà hàng xóm lại hơn chồng K 1 tuổi, chồng K cũng ghét cô chị nhà kia vì từ bé đến lớn suốt ngày trêu chọc anh quá đáng. 8 năm trước nhà hàng xóm chuyển đi, mẹ chồng K vẫn giữ liên lạc và thi thoảng bắt chồng K chở sang nhà ấy chơi.

K thực sự mệt mỏi và muốn ra ở riêng lắm rồi chị em ạ, nhưng bây giờ điều kiện kinh tế chưa cho phép, K cũng sợ mối quan hệ của mẹ chồng với chồng thêm căng thẳng nên cố gắng chịu nhịn. Mẹ chồng K không đến mức kinh khủng như phim drama Hàn Quốc, song bà có cái tật cực xấu là hay lải nhải nhắc chuyện "con dâu hụt".

K quen chồng năm anh 26 tuổi nên không biết về vụ ép cưới này. Mãi sau khi về nhà ra mắt, thấy mẹ anh cứ cau có thở dài tỏ vẻ không thích K nên chồng mới kể rằng bà vẫn giận anh chuyện cãi lời hủy cưới. Xui một cái là chị hàng xóm kia lại thích chồng K từ nhỏ, chị hay trêu chọc anh để gây sự chú ý mà anh lại chả có tình cảm nam nữ chút nào, thành ra mẹ chồng K cứ tiếc rẻ mãi cô con dâu "hụt".

Đến khi chồng K 24 tuổi, chị hàng xóm 25 tuổi thì bố mẹ 2 bên giục cưới. Tự các cụ hứa hẹn với nhau nhưng chồng K phản đối thì họ lại giận, mắng chồng K là hư đốn, "cha mẹ đặt đâu phải ngồi đấy". Chồng K bỏ nhà đi phượt cả tháng trời khiến bố mẹ sợ, sau vài lần thỏa thuận mới được phụ huynh đồng ý giải trừ hôn ước!

Biết K thiệt thòi vì hay bị mẹ lôi ra so sánh với chị hàng xóm cũ, chồng K luôn an ủi rằng mặc kệ cho mẹ càu nhàu, tai nọ bỏ tai kia cho đỡ suy nghĩ lung tung. K làm gì mẹ cũng soi mói, hiếm khi thấy mẹ cư xử bình thường với con dâu. Đứng trong bếp nấu ăn thì K bị mẹ chửi "ngứa mắt", lỡ nêm nếm cái gì lệch vị là bà đòi vứt cả mâm đi. Cắm hoa thì bà chê xấu, giặt quần áo xong phơi bị nhăn thì bà cũng chê vụng. Câu cửa miệng của bà luôn là "Giá như con dâu K là cái Y thì đã khác".

Đến khi K báo tin mang thai bé đầu lòng, cả nhà chồng vui mừng ra mặt nhưng mẹ chồng thì lạnh tanh. K "rèn luyện" suốt 2 năm cũng quen với cảnh đó, giờ thì K tỉnh bơ trước thái độ bất công của mẹ chồng với mình. K cố gắng nhẫn nhịn, nghĩ rằng phận mình làm dâu cũng chỉ "khác máu tanh lòng" nên tránh cãi cọ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chồng K cũng bảo rằng 2 đứa tích cóp thêm vài năm nữa, con cứng cáp thì anh sẽ dọn ra mua nhà riêng cho vợ con thoải mái. Chọn nhà ở gần đây để tiện qua thăm ông bà cũng được, cho đỡ bị mang tiếng "bất hiếu".

Nhiều lần K tâm sự với mẹ ruột chuyện bị so với chị hàng xóm cũ, mẹ cũng thở dài kêu không hiểu bà thông gia nghĩ gì. Chị hàng xóm kia cũng lấy chồng đẻ con từ cách đây mấy năm, người ta mà biết vẫn bị réo tên suốt như thế chắc chả hay ho gì. Mẹ ruột khuyên K nên bỏ ngoài tai những lời vô duyên ấy, lo tẩm bổ dưỡng thai thôi. May là con rể mẹ tâm lý, biết thương vợ và bênh vợ nhất nhà nên K cũng đỡ tủi thân bao nhiêu.

Cơ mà con giun xéo lắm cũng quằn, hôm nay K chính thức bật lại mẹ chồng rồi chị em ạ. Chả là sáng K nhờ chồng đèo đi siêu âm thai, còn 1 tháng nữa là đẻ nên cũng nặng nề rồi. K bê bụng trèo lên xe thì bị mẹ chồng đứng trong nhà nói với ra: "Con gái con lứa sắp làm mẹ đến nơi mà mặc váy dạng chân hở hết ra kìa, người ta nhìn thấy cả quần lót bên trong kìa!". K vừa ngại vừa mệt, im lặng không nói gì. Đến khi về nhà, đau lưng quá nên chồng dìu K lên phòng nằm nghỉ, mẹ chồng lại dài miệng ra tua lại băng cũ:

- Mới bầu lần đầu đã vẽ chuyện, ngày xưa tao sinh 4 đứa đến thằng chồng mày là út tao vẫn đi làm ruộng phăm phăm. Cái Y nó cũng hợp sinh đẻ, người cao ráo hông to như nó lấy về là chuẩn, chứ ai lại chọn cái đứa còi dí thấp lùn như này. Cháu K mà lùn tịt thì đúng khổ thân.

Nghe bà nói xong K nóng máu quá, lần này không nhịn nổi nữa K tuyên bố luôn:

- Vâng, mẹ thích Y thế thì mẹ bảo Y bỏ chồng rồi sang đây làm vợ bé đi ạ. Con thoáng tính lắm không ghen tuông gì đâu, con sẵn sàng chấp nhận cho chị ấy làm vợ 2 của chồng con luôn. Mẹ sang hỏi xem chị ấy có đồng ý không, đưa Y về đây luôn rồi chị ấy hầu hạ mẹ.

Ảnh minh họa

Cả chồng K lẫn mẹ anh đều bất ngờ khi K thốt ra những câu đó. Nghĩ lại thấy cũng hơi "gắt" nhưng hiệu quả lại khá cao, mẹ chồng có vẻ sốc không nói lại được chữ nào! Xả xong K thấy nhẹ nhõm hẳn, từ giờ xem bà còn dám nhắc đến cô con dâu hụt nữa không. Phát mệt!