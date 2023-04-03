Mới cưới chồng đã đi làm xa, định lần này đến thăm cho chồng bất ngờ nhưng tôi chết sững với cảnh tượng khi vừa mở cửa phòng

Tâm sự 03/04/2023 06:38

Khám xong, may là không có gì nghiêm trọng, chị em tôi vẫy xe về phòng anh, lúc đó cũng muộn lắm rồi, lại còn tắc đường nên hơn 8 giờ tối mới đến nơi.

Vợ chồng tôi cưới nhau được gần 1 năm, vợ chồng son nhưng chúng tôi thua thiệt hơn nhiều đôi khác vì ở xa nhau, không mấy khi được gần gũi.

Chồng tôi làm trong một doanh nghiệp tư trên Hà Nội, còn tôi là giáo viên mầm non nhưng dạy ở quê. Nhà hai đứa cách nhau hơn 5 cây, lấy nhau cũng nhờ mai mối, vun vén của gia đình. Lấy nhau về hai đứa vẫn làm việc bình thường, ở xa nhau, tôi về ở nhà anh nhiều lúc cũng thấy buồn, nhớ chồng lắm nhưng đành cố gắng, hai đứa vẫn tự động viên nhau như thế. Anh cũng tính làm trên này một thời gian rồi xin về gần nhà làm cho gần vợ gần con.

Mới cưới chồng đã đi làm xa, định lần này đến thăm cho chồng bất ngờ nhưng tôi chết sững với cảnh tượng khi vừa mở cửa phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng thả cho có bầu nhưng vì hai đứa ít được gần nhau quá nên mãi vẫn chưa thấy gì. Trung bình một tháng chúng tôi gặp nhau có một lần vì công việc của anh cũng bận lắm. Dịp Tết vừa rồi mới là thời gian vợ chồng được ở bên nhau nhiều nhất, mà mùng 4 anh đã phải đi rồi.

Hai hôm sau thì cô em chồng bị ốm, muốn xuống Hà Nội thăm khám. Tôi đưa đi, cũng tính gọi cho anh nhưng lần nào gọi cũng thấy anh bận bịu nên tôi quyết định không nói  gì mà cứ thế hai chị em đi thôi, có gì qua phòng anh sau, vì chỗ anh ở tôi cũng tới mấy lần.

Khám xong, may là không có gì nghiêm trọng, chị em tôi vẫy xe về phòng anh, lúc đó cũng muộn lắm rồi, lại còn tắc đường nên hơn 8 giờ tối mới đến nơi. Vậy mà đau đớn thay, hai chị em tôi lại bắt gặp cảnh tượng không thể tin nổi khi vừa mở cửa vào phòng anh. Trên giường, chồng không mảnh vải che thân đang... cùng cô hàng xóm. Tôi sững sờ đứng không vững, tim đập thình thịch đến không thở nổi. Chồng và cô ả kia vội vã mặc lại đồ. Em chồng lao vào tát cho cô ả kia một trận, con bé còn không bình tĩnh được bằng tôi. Cô ta là hàng xóm của anh, tôi đến nhìn thấy mấy lần, cũng là người đi làm ở trọ.

Tôi đau đớn lắm, em chồng tôi thì lồng lộn lên bảo gọi công an đến cho biết mặt, tôi gạt đi, bảo làm thế làm gì, có giải quyết được gì đâu.

Mới cưới chồng đã đi làm xa, định lần này đến thăm cho chồng bất ngờ nhưng tôi chết sững với cảnh tượng khi vừa mở cửa phòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, tôi hỏi anh muốn thế nào, chồng cầu xin tôi bỏ qua cho anh, anh nói vì xa vợ nên thiếu thốn, trót dính vào cô ta nên mới mê muội thế chứ thực sự anh chẳng yêu đương gì. Cô ta cũng thế, đã có người yêu, hai người ngoài quan hệ xác thịt ra thì không có liên hệ tình cảm nào. Giờ chỉ cần tôi tha thứ thì anh sẽ lập tức nghỉ việc, trước mắt về quê sau đó sẽ tìm công việc khác để làm.

Tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Cảm giác tồi tệ vô cùng, nhưng thú thật, tôi không muốn chuyện này vỡ lở, không muốn ly hôn, nhưng tôi thấy mình không tin anh nữa... tôi phải làm gì bây giờ đây?

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Từ sau khi ly hôn chồng, tôi được nhiều người ngỏ ý theo đuổi. Nhưng tôi vẫn chưa muốn tái hôn, tôi sợ con chưa kịp thích ứng sẽ bị tổn thương.

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