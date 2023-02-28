Cuối tuần trước, chồng tôi về quê nội có chút việc trong dòng họ, tôi đang mang thai nên không về theo. Ở nhà một mình, tôi liền nhắn tin rủ Sương đến chơi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi mời cô ấy về nhà mình.

Tôi chuyển đến chỗ làm việc mới này được nửa năm rồi và chơi khá thân với một cô đồng nghiệp ở đây. Cô ấy tên Sương, là người hiền lành, chăm chỉ. Tuy Sương không được xinh đẹp hay giàu có nhưng tôi rất quý mến sự chân thật và giản dị của cô ấy.

Vừa bước vào nhà, tôi thấy Sương ngây người nhìn chằm chằm vào ảnh cưới của vợ chồng tôi treo trên tường. Tôi không hiểu bức ảnh có gì đặc biệt khiến cô ấy chú ý đến mức đó. Tôi đang định hỏi Sương thấy ảnh cưới vợ chồng tôi có đẹp không thì cô ấy run run thốt ra một câu khiến tôi chết đứng:

Ảnh minh họa: Internet

Facebook của tôi không mấy khi đăng ảnh cá nhân, tôi chỉ dùng nó chát chít với bạn bè và dùng liên hệ công việc. Tôi đặc biệt không đăng ảnh chồng, gia đình. Do vậy khi bước vào nhà tôi thì Sương mới lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh cưới của tôi và chồng.

Và tôi cũng được biết Sương thực ra không phải độc thân mà cô ấy chính là mẹ đơn thân. Song sau khi sinh con thì Sương gửi bé về quê cho mẹ ruột nuôi dưỡng dưới danh nghĩa là con chị gái mình.

Còn Sương làm việc trên thành phố, hàng tháng gửi tiền về cho mẹ nuôi cháu. Trên công ty tôi không một ai biết chuyện riêng của Sương cả.

Ai mà ngờ được cuộc đời trớ trêu, người đàn ông trước đây từng ruồng bỏ Sương để cô ấy rơi vào cảnh ngộ sinh con một mình lại chính là chồng tôi. Theo lời Sương kể, lúc đó chồng tôi chê cô ấy không xinh đẹp, nhà thiếu điều kiện, không xứng đáng làm vợ anh, chỉ chơi bời cho vui mà thôi. Chồng tôi còn đưa tiền cho Sương đi bỏ thai nhưng cô ấy không đồng ý. Cuối cùng anh biến mất không thể liên lạc được nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó sau khi tiết lộ sự thật xong với tôi thì Sương khóc bỏ về. Tôi cũng quá sốc nên không biết phải phản ứng ra sao. Tới khi chồng từ quê lên, thấy vợ lầm lì u sầu thì hỏi thăm nhưng tôi cũng chỉ bảo là mệt mỏi chứ không kể lại chuyện Sương đến chơi và tiết lộ bí mật khủng khiếp kia.

Bây giờ trong lòng tôi rất rối, nửa muốn lật bài ngửa với chồng, làm rõ trắng đen mọi chuyện, giải quyết triệt để vấn đề của mẹ con Sương. Nhưng tôi lại sợ nếu làm thế thì gia đình sẽ không còn được yên ổn, mà tất nhiên tôi không muốn con sinh ra thiếu cha.

Tôi cũng chưa nói chuyện lại với Sương xem ý cô ta ra sao. Từ hôm đó đến giờ tôi vẫn xin nghỉ làm vì không biết phải đối mặt với Sương thế nào, mà Sương cũng chưa liên lạc lại. Nghe Sương kể chuyện thì cô rất căm hận gã đàn ông đã phụ bạc mình.

Sợ rằng bây giờ tìm được rồi Sương sẽ không thể dễ dàng cho qua như thế. Chưa liên lạc lại có lẽ vì lý do gì đó, hay Sương đang rắp tâm khiến gã đàn ông từng ruồng bỏ mình phải thân bại danh liệt?

Xin những người ngoài cuộc sáng suốt cho tôi một lời khuyên! Với những gì Sương từng trải qua, tôi thực sự sợ hãi sự trả thù đến từ cô ta!