Chồng tôi là thợ may. Không những may đồ nam, anh còn may váy cho con, may đồng phục cho cơ quan tôi. Từ lúc có chồng, tôi chẳng còn phải lo nghĩ về việc ăn mặc nữa bởi đã có chồng tôi lo. Anh còn thiết kế những mẫu váy phù hợp với vóc dáng vợ, tôn lên làn da và che khuyến điểm cho cơ thể tôi. Lấy chồng thợ may, nhiều người hỏi tôi có cảm giác gì? "Tự hào" là hai chữ tôi có thể dùng khi nói về chồng mình.

Nhưng cũng vì công việc bộn bề, lúc nào cũng có khách khứa nên thời gian anh dành cho tôi không nhiều. Đặc biệt vào dịp đầu năm học hoặc lễ cưới hỏi nhiều, có khi anh thức trắng đêm để hoàn thành đồ cho khách. Tiền kiếm được nhiều thì sức khỏe của anh cũng sa sút nghiêm trọng.