Mẹ chồng viết di chúc giấu kĩ, hôm dọn dẹp phòng tôi vô tình đọc được, bất ngờ nội dung mà bà ghi lại không cho con trai chiều chuộng bấy lâu và sự thật khiến ai cũng ngã ngửa

Tâm sự 22/11/2022 23:58

Tờ di chúc khác xa với tưởng tượng, rõ ràng, con trai rất cưng chiều và chăm bà nhưng sao bà lại...

Sau khi bố chồng mất, tôi đưa mẹ chồng từ quê lên sống với vợ chồng tôi vì ở quê không còn ai nữa. Mẹ chồng tôi thật thà nên tôi thương bà lắm. Tôi chăm sóc bà chẳng khác gì mẹ ruột.

Mấy hôm trước, tôi có bàn với mẹ chồng việc bán đất ở quê để đầu tư bất động sản ở thành phố. Nhưng mẹ chồng không đồng ý. Bà nói nhà từ đường để thờ cúng ông bà tổ tiên nên không thể bán được. Thấy có lý nên tôi cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.

Sáng nay, mẹ chồng tôi đến nhà em chồng chơi. Bà còn dặn dò tôi đừng vào phòng ngủ của bà, nếu dọn dẹp thì cứ dọn ở bên ngoài là được rồi. Lúc đó, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng bà không muốn tôi làm xáo trộn phòng riêng thôi.

Mẹ chồng viết di chúc giấu kĩ, hôm dọn dẹp phòng tôi vô tình đọc được, bất ngờ nội dung mà bà ghi lại không cho con trai chiều chuộng bấy lâu và sự thật khiến ai cũng ngã ngửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi dọn dẹp nhà cửa, thấy tủ quần áo của mẹ chồng lộn xộn, tôi mở ra để sắp xếp đồ đạc lại cho gọn gàng hơn. Thấy một cái túi cũ được cất gọn dưới đống quần áo, tôi kinh ngạc và tò mò mở ra xem.

Bên trong không chỉ có quần áo cũ mà còn có một cái phong bì. Tôi chết điếng khi thấy trong phong bì là tờ di chúc. Trong đó ghi rất rõ: nhà đất ở quê để hết cho em chồng tôi, còn vợ chồng tôi sẽ nhận 2 lượng vàng, cũng chính là của để dành dưỡng già của bà.

Tôi giận tím mặt. Tôi đối đãi với mẹ chồng tốt như vậy. Bà cũng luôn miệng nói sẽ ở với vợ chồng tôi suốt phần đời còn lại. Thế mà bà lại giấu giếm tôi, để lại tài sản cho em chồng tôi, còn vợ chồng tôi chỉ có 2 lượng vàng.

Về ra mắt, tôi không ngờ nhà chồng đưa mâm cao cỗ đầy là ‘rau luộc nước mắm’ thiết đãi, câu nói phía sau khiến tôi lặng người

Về ra mắt, tôi không ngờ nhà chồng đưa mâm cao cỗ đầy là ‘rau luộc nước mắm’ thiết đãi, câu nói phía sau khiến tôi lặng người

Tôi không ngờ mẹ chồng đưa món ăn như vậy để thiết đãi tôi. Sự thật phía sau hành động đó càng khiến tôi lặng người.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 33 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 36 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 51 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau