Chồng trót lỡ ‘ăn chả’ một đêm rồi khẩn khoản xin lỗi, vợ bình thản đáp một câu này mà khiến anh tức điên, cả làng tâm đắc

Tâm sự 22/11/2022 20:59

Sau bao lần phản ứng, chồng không ngờ gặp phải phản ứng này của vợ, ai cũng tán thành, nhiều người ủng hộ cô hết mức.

Chuyện chồng lỡ tình một đêm với các cô gái trẻ luôn là chủ đề được nhiều chị em quan tâm. Khỏi phải nói, khi phát hiện bị phản bội, các bà vợ đều mất bình tĩnh và lựa chọn cách giải quyết riêng. Người làm ầm ĩ sự việc đòi ly hôn, người đánh ghen, còn một số ít bà vợ lại chọn cách “dạy cho chồng một bài học nhớ đời”.

Điển hình như câu chuyện của người phụ nữ trong tâm sự dưới đây. Được biết, khi chồng thú nhận bản thân đã trót vui vẻ bên ngoài, chị không tỏ ra đau buồn mà trái lại khiến chồng sợ xanh mặt nhờ yêu cầu đập vỡ một cái cốc.

Chồng trót lỡ ‘ăn chả’ một đêm rồi khẩn khoản xin lỗi, vợ bình thản đáp một câu này mà khiến anh tức điên, cả làng tâm đắc - Ảnh 1

Dòng tin nhắn gây sốt mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Theo như nội dung tin nhắn, anh chồng biết lỗi nên đã thú nhận với vợ chuyện tình một đêm. Lý do được đưa ra vì bản thân anh quá say, không làm chủ được mình và bị những cô gái xung quanh ve vãn. Biết đã làm tổn thương vợ, anh nhắn tin xin một cơ hội và tự hứa đây sẽ là lần cuối cùng. Những tưởng người vợ sẽ lên tiếng chửi mắng, ai ngờ chị chỉ yêu cầu chồng hãy đập vỡ một cái cốc.

Người chồng làm theo nhưng bản thân anh cũng không hiểu được ngụ ý trong tin nhắn trên. Cuối cùng, người vợ chốt lại: “Giờ anh xin lỗi cái cốc đi xem nó có lành lại được không. Tôi cũng vậy đấy”.

Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn tin nhắn này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Đa phần các ý kiến đều tâm phục, khẩu phục cách đối đáp bình tĩnh, văn minh mà thâm thúy của người vợ. Cũng qua câu chuyện này, hội chị em một lần nữa được dịp hả hê khi có nhiều bà vợ hết sức cao tay, chẳng cần tốn sức vẫn khiến cánh mày râu phải khiếp sợ.

Chồng trót lỡ ‘ăn chả’ một đêm rồi khẩn khoản xin lỗi, vợ bình thản đáp một câu này mà khiến anh tức điên, cả làng tâm đắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thành viên có nick M.N chia sẻ: “Quả là phục bà vợ này, nếu chồng mình mà có thú nhận như vậy chắc mình cũng không chịu đựng được mà làm ầm lên rồi. Đời sống hôn nhân kỵ nhất là sự phản bội. Vậy nên trước khi làm điều gì đàn ông hãy đặt vợ con mình lên mà cân nhắc cho kỹ”.

Đồng quan điểm, thành viên Nhung Nguyễn cũng bày tỏ: “Đầu tiên, đọc tin nhắn cứ nghĩ chị này sẽ làm ầm lên một phen. Nhưng mọi dự đoán hoàn toàn ngược lại. Mình thấy hiếm bà vợ nào có được sự bình tĩnh như thế, cách cư xử của chị không chỉ khiến chồng chị mà các bà vợ khác cũng phải phục sát đất. Các cụ nói rồi “lạt mềm thì buộc chặt”, hy vọng sau sự việc này chồng chị sẽ rút ra được bài học cho chính mình”.

Bên cạnh đó, một vài ý kiến cũng cho hay người chồng trong tâm sự trên dù thế nào cũng rất thành thực và còn yêu gia đình rất nhiều. “Hiếm có đàn ông nào đi tòm tem bên ngoài rồi về thú nhận hết thảy với vợ. Điều này cho thấy anh ta thực sự sợ mất gia đình. Chính vì hiểu tâm tư của chồng nên người vợ mới không làm ầm ĩ mọi chuyện bởi “xấu chàng thì hổ ai”. Màn đối đáp sâu cay không chỉ khiến chồng thấm thía mà còn tạo cơ hội cho anh chồng sửa lỗi sai”.

 

Hiện tại, dòng tâm sự này vẫn gây sốt trên nhiều hội, nhóm dành cho phụ nữ. Hy vọng rằng sau câu chuyện này, các ông chồng sẽ thấm thía một bài học nhớ đời, hãy luôn tỉnh táo trước mọi cám dỗ tránh hậu quả về sau. Bởi chỉ một lần làm việc sai trái, sẽ chẳng ai có thể lường trước được tổn thương và đổ vỡ mà mình đã gây ra.

 

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

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