Mẹ chồng tìm nhân tình cho con trai vì muốn có cháu đích tôn, con dâu vô tư không quan tâm nhưng lại âm thầm dựng lên một màn kịch phản đòn 'cực gắt'

Tâm sự 03/08/2023 05:35

Cô đưa tận tay mọi người xem những hình ảnh về quá khứ bất hảo của cô bồ nhí và cả sự thật về đứa con tưởng là cốt nhục của gia đình này.

Tất cả những người quen biết Mai đều kinh ngạc khi biết chuyện của gia đình cô. Không một ai có thể tin rằng là một người phụ nữ, chứng kiến cảnh ngang tai trái mắt như vậy mà cô ấy cam chịu. Gia đình bên ngoại của cô cũng bực bội khi bà thông gia công khai đón bồ nhí của con trai về nhà chăm sóc trong khi con dâu sống cùng. Ấy vậy mà là người trong cuộc Mai lại thản nhiên như không có chuyện gì.

Về làm dâu được 10 năm, công sức của Mai với gia đình chồng ai cũng phải ghi nhận. Một mình cô vật lộn bươn chải kiếm tiền cho chồng ăn học, xin việc cho chồng vào chỗ ngon, nhà cửa sửa sang khang trang, đàng hoàng. Không những vậy, Mai còn rất hiếu thuận với gia đình, dòng họ nhà chồng. Thế nhưng tất cả những cái tốt mà Mai làm đều không bù đắp được cho cái “Tội” lớn là: Không đẻ được con trai. Bởi thế bà Tuyết, mẹ chồng Mai vẫn thấy Mai chẳng đáng mặt làm vợ.

Mẹ chồng tìm nhân tình cho con trai vì muốn có cháu đích tôn, con dâu vô tư không quan tâm nhưng lại âm thầm dựng lên một màn kịch phản đòn 'cực gắt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mai chỉ sinh được 2 đứa con gái. Ngày đầy tháng đứa thứ 2, ngay trong bữa tiệc, bà Tuyết đã “giao việc” cho con dâu: “Đợi đứa này lớn thì đẻ luôn đứa nữa đi, cố mà đẻ lấy thằng cháu trai nối dõi tông đường cho dòng họ con ạ”. Những tưởng con dâu ngoan ngoãn nghe lời, ai dè Mai thẳng thừng tuyên bố: “Con không đẻ nữa mẹ ạ. Gái hay trai gì cũng chỉ 2 đứa thôi, thời đại nào rồi còn nặng nề trai gái hả mẹ. Con muốn tập trung làm và nuôi hai cháu ăn học thành tài”.

Cũng kể từ câu nói này của Mai mà mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu chính thức trở nên bất hòa. Bà cho rằng con dâu không những chỉ láo, hỗn hào, mà còn ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân. Bà quy cho Mai cái tội sợ xấu vì đẻ nhiều nên để chồng mang tội bất hiếu với tổ tông khi không có con trai nối dõi.

Để thực hiện kế hoạch của mình, bà Tuyết ở giữa luôn kể xấu về con dâu với con trai. Đã nhiều lần vợ chồng Mai cãi nhau vì những câu chuyện đơm đặt của bà. Không những vậy, bà Tuyết còn cố tình mối lái cho con trai gặp gỡ một cô gái mà theo bà là “cứu tinh của nhà ta”.

Cô gái mà bà Tuyết tìm cho Đạt là một cô nàng xinh xắn, trẻ trung lắm. Chính bà Tuyết là người sắp xếp những cuộc gặp gỡ cho Đạt và cô gái kia với hi vọng “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” và cô ấy sẽ sinh cho gia đình bà một thằng cháu đích tôn.

Với bản tính đàn ông, được mẹ hậu thuẫn phía sau, cô gái kia lại chủ động mời gọi, cộng thêm cái tâm lí muốn sinh được cậu con trai nên Đạt cũng tặc lưỡi phản bội vợ. Anh cặp kè với cô gái đó nhiều tháng trời mà vợ không hề hay biết. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cô gái tuyên bố có bầu khiến bà Tuyết mừng rơi nước mắt.

Khác với những người khác, bà chính thức dẫn bồ nhí của con trai về tuyên bố với cả nhà chuyện bà sẽ tự tay chăm sóc cô bồ vì đứa cháu nội trong bụng cô ta. Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên Mai biết chuyện chồng mình ngoại tình. Cô đã muốn khóc nhưng rồi tự nhủ với bản thân phải thật cứng rắn… Cô mỉm cười và nói: “Thôi thì chuyện đã rồi, con tôn trọng quyết định của mẹ. Vả lại con không đẻ được cháu trai thì cứ để em ấy làm”.

Không chỉ bà Tuyết mà cả gia đình nhà chồng cô ai cũng sốc. Không ai tin nổi Mai lại có thể bình tĩnh như thế. Những ngày tháng sau đó, Mai cứ đi làm như bình thường, để mặc cảnh mẹ chồng với cô bồ nhí của chồng ở nhà chăm chút nhau.

Những tưởng Mai phải giấu giếm chuyện này, nhưng không, gặp hàng xóm láng giềng, ai cô cũng khoe rối rít may quá có cô gái chịu đẻ con trai cho nhà chồng. Mọi người bàn ra tán vào, trách cứ nhà bà Tuyết sống không chấp nhận được. Bà Tuyết ngại lắm nhưng vì đã đâm lao phải theo lao nên vẫn cố nhịn chờ ngày cô bồ của con trai sinh nở.

Mẹ chồng tìm nhân tình cho con trai vì muốn có cháu đích tôn, con dâu vô tư không quan tâm nhưng lại âm thầm dựng lên một màn kịch phản đòn 'cực gắt' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày giỗ họ ở quê, bà Tuyết muốn che giấu cảnh con trai có bồ nên chỉ định cả nhà đóng vai một gia đình hạnh phúc về thôi thì Mai lại làm khác. Cô thuê xe rồi dẫn cả bồ của chồng về cùng với lý do: “Dù sao đây cũng là người sinh con trai cho nhà mình”. Về quê, cô còn hùng hồn đứng lên giới thiệu với toàn thể dòng họ về thân phận của cô gái đang mang trong mình giọt máu của chồng cô.

Mọi người bắt đầu bàn ra tán vào, chê gia đình bà Tuyết như thế là không được. Bác trưởng họ còn trách cứ khi thấy bà đón “vợ hai” của con trai về sống cùng một nhà như vậy. Bà Tuyết giận tím mặt khi thấy con dâu cứ hơn hớn khoe về tình địch của mình như thế. Đúng là một chuyện ngược đời.

Cuối cùng thì cái ngày cô bồ của Đạt sinh cũng đến. Cả gia đình bà Tuyết hân hoan như bắt được vàng vì thằng cháu trai bụ bẫm. Vừa đón “con dâu thứ 2” từ viện về, bà Tuyết choáng váng khi thấy Mai đã làm sẵn mấy mâm cỗ, mời họ hàng tới chung vui và xem mặt “cháu đích tôn” của gia đình. Bà Tuyết mừng như mở cờ trong bụng vì nghĩ nhà tốt phúc nên mới có cảnh con dâu chấp nhận vợ lẽ của chồng một cách vui vẻ như thế.

Khi cả gia đình đã tụ tập đông đủ, ăn uống no say, Mai mới chính thức “hạ màn”. Cô đưa tận tay mọi người xem những hình ảnh về quá khứ bất hảo của cô bồ nhí và cả sự thật về đứa con tưởng là cốt nhục của gia đình này. Cô ta thực chất là loại gái hư hỏng, chơi bời, có bầu rồi muốn tìm một chỗ “đổ vỏ”. Rốt cục, bà Tuyết và Đạt trở thành đích nhắm của cô ta mà thôi.

Mẹ chồng tìm nhân tình cho con trai vì muốn có cháu đích tôn, con dâu vô tư không quan tâm nhưng lại âm thầm dựng lên một màn kịch phản đòn 'cực gắt' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sở dĩ Mai nhẫn nhịn tới tận giờ này là muốn để bà Tuyết phải bẽ mặt, phải hối hận vì những gì mình đã làm. Bà Tuyết bưng mặt khóc nức nở khi nghe cô con dâu thứ 2 thừa nhận đứa bé không phải cháu ruột của mình. Bao nhiêu công sức, tâm huyết và của lả bà dồn cả vào cho “cháu nội”, ai dè…

Tới lúc này, Mai mới dẫn hai con rời khỏi ngôi nhà đó. Cô sẽ cân nhắc về việc có tha thứ và nối lại với chồng hay không sau biết bao tháng ngày chịu tổn thương. Chí ít giờ đây, cô cũng đã khiến gia đình ấy phải nhận ra được điều gì mới thực sự là thứ đáng phải trân quý.

Hồ hởn tới nhà chị dâu tương lai chơi, đang yên đang lành, tôi 'sốc tận óc' khi nghe chị ấy thú nhận chuyện động trời này

Hồ hởn tới nhà chị dâu tương lai chơi, đang yên đang lành, tôi 'sốc tận óc' khi nghe chị ấy thú nhận chuyện động trời này

Điều kiện nhà tôi rất khá, vậy nhưng trong thời gian yêu nhau thì anh tôi vẫn giấu chị ấy. Có lẽ anh muốn giả nghèo để tìm được một người phụ nữ thật lòng với mình. Chính vì thế nhà tôi càng quý chị dâu, xinh xắn như chị ấy mà thủy chung bên cạnh anh tôi, đủ thấy chị là người chân thành không đề cao vật chất.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 43 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 58 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 13 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 1 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 1 giờ 58 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật