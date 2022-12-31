Mẹ chồng đột nhiên đưa vợ chồng tôi vài trăm cũ kèm một bí mật gây sốc về thân phận thật của chồng tôi

Tâm sự 31/12/2022 11:12

Đến bây giờ tôi vẫn chưa dám tin đó là sự thật...

Khi kết hôn, mục tiêu đầu tiên của vợ chồng L là mua nhà, trả được nợ hòm hòm rồi mới tính tới chuyện sinh con đẻ cái. Bởi lẽ an cư thì mới lập nghiệp, vả lại cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, L sợ sinh con sớm thì lấy gì mà nuôi. Gia đình nội ngoại đôi bên kinh tế chỉ thuộc dạng khá chứ không giàu hay chẳng quá nghèo. Muốn ở nhà chung cư theo ý nguyện của L thì chắc chắn phải đi vay.

Mẹ chồng đột nhiên đưa vợ chồng tôi vài trăm cũ kèm một bí mật gây sốc về thân phận thật của chồng tôi - Ảnh 1

Ban đầu, lúc vợ chồng L nói sẽ mua nhà chung cư, mẹ chồng phản đối rất gay gắt. Bà bảo bây giờ muốn ở một căn tử tế cũng phải trị giá vài tỷ rồi. Thay vào đó cứ ở nhà thuê vài năm, tích góp đủ hẵng nghĩ tới đường dài. Cũng chính thời điểm ấy, cả L lẫn chồng đều được thăng chức nên mới dám mơ đến mua nhà chung cư. Chúng L phải đặt vấn đề rất nhiều với ông bà nội ngoại, để họ giúp đỡ một phần. Còn lại thì vợ chồng sẽ có nghĩa vụ trả nợ sau.

Bố mẹ đẻ của L thì khá dễ, hai ông bà cũng có không ít mối quan hệ nên vay được khoảng 700 triệu. Tính toán trước sau thêm nữa thì vợ chồng L cần khoảng 500 triệu. L đã nghĩ cách gây sức ép với mẹ chồng để bà ấy vay hộ khoản tiền này. Bố chồng đã mất, cũng có nhiều mối quan hệ chẳng còn liên lạc từ lâu. Nhưng L tin mẹ chồng sẽ quen biết vài người để chạy vạy, được đồng nào hay đồng ấy.

Những lần về quê thăm mẹ chồng, L thường hay nói với giọng điệu cấp thiết, thậm chí là bịa chuyện ra để khiến bà ấy cảm thấy chúng L rất đáng thương. Dẫu sao trong nhà cũng chỉ có hai anh em, em gái chồng thì đang độ tuổi đi học chưa cần phải dành tiền bạc gì thì bây giờ cứ tập trung chủ lực cho con trai cả. Thậm chí, L còn lấy nước mắt ra với hi vọng mẹ chồng sẽ rủ lòng thương mà đồng ý đi vay tiền.

Một hôm mẹ chồng vì quá bực tức nên đã đuổi chúng L lên thành phố. Chồng L thì vì mệt mỏi nên cũng chẳng nói lời nào. Nhưng chuyện bất ngờ xảy ra khi vài ngày sau, chính mẹ chồng gọi hai con về quê vì có việc quan trọng cần nói.

Bà ấy đưa vợ chồng L 500 triệu tiền mặt, không thiếu một đồng nào. Nhưng đi cùng với đó là lời tâm sự khiến cho hai con bẽ bàng sốc óc:

"Tiền này là của bố ruột thằng Nguyên (tên chồng L). Thực ra bao nhiêu năm nay mẹ đã giấu kín sự thật. Hồi xưa vì sai lầm của tuổi trẻ mà mẹ đã gây nên cơ sự này, nhưng chẳng nỡ bỏ đứa bé nên mới im lặng giữ bí mật cho riêng mình. Giờ có lẽ cũng là lúc nên nói cho các con biết.

Số tiền 500 triệu là mẹ vay của ông ấy. Hiện tại người này đã có gia đình hạnh phúc yên ấm. Nhưng vì tình nghĩa mà bố ruột của Nguyên vẫn cho mẹ vay tiền. Nhưng các con hãy nhớ ơn huệ này mà trả tiền cho ông ấy. Đừng làm tự trọng của mình bị hạ thấp. Mẹ xin lỗi các con vì giờ mới dám nói. Nhưng đừng nói cho em con vội, vì nó là đứa em cùng mẹ khác cha với con".

Nghe xong, L lặng người một lúc còn chồng L thì ôm mặt khóc. Anh không có những biểu cảm thái quá vì tính chồng L trước nay vốn rất hiền. Mẹ chồng cũng rơi nước mắt và đưa L cọc tiền 500 triệu đồng. Tự dưng L thấy có lỗi quá, nếu không phải vì sức ép từ phía L, chắc chắn mẹ chồng đã không khổ tâm dằn vặt đến như vậy. Rồi ngộ nhỡ gia đình bên kia phát hiện ra sự thật, rất có thể các mối quan hệ sẽ vướng phải mâu thuẫn.

Mẹ chồng đột nhiên đưa vợ chồng tôi vài trăm cũ kèm một bí mật gây sốc về thân phận thật của chồng tôi - Ảnh 2

Chồng L vẫn im lặng, tỏ rõ sự buồn bã từ hôm biết chuyện đến nay. Nhìn anh mà L xót xa vô cùng. Không biết sắp tới liệu chồng L có thể vượt qua cú sốc này không nữa. Mẹ chồng vẫn hay ở dưới quê gọi điện lên hỏi han tình hình mà L chỉ dám nói là các con vẫn ổn. Suy cho cùng L là người ngoài, chẳng thể hiểu sự day dắt trong lòng chồng và mẹ chồng, nhưng liệu có cách nào giúp cả nhà L vượt qua sự thật oan trái này không? Thực sự L rất buồn và hoang mang...

'Giặc trong, giặc ngoài' không bằng cô bác sĩ kề bên chồng tôi

'Giặc trong, giặc ngoài' không bằng cô bác sĩ kề bên chồng tôi

Cuộc hôn nhân 12 năm của tôi kết thúc mau chóng nhưng lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 59 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 3 giờ 59 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 4 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới