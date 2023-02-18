Mẹ chồng mỗi ngày đều pha cho tôi một cốc nước cam, cho đến khi tôi vui vẻ thông báo tin mang thai thì bà ‘ú ớ’ sốc đến ngã nhào

Tâm sự 18/02/2023 23:19

Tôi không hiểu tại sao bà có phản ứng như vậy cho đến khi nhớ đến mỗi ngày đều uống cốc nước cam bà pha thì...

Chuyện đã xảy ra cách đây một tuần nhưng cho đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn ngỡ rằng mình vừa nằm mơ mọi người ạ. Trần đời tôi không bao giờ nghĩ rằng lại có chuyện hoang đường đến thế! Sự việc liên quan đến mẹ chồng tôi, xin tâm sự với chị em vài lời.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 tháng rồi. Ban đầu mẹ chồng phản đối tôi rất gay gắt nhưng sau khi tôi về làm dâu thì bà cũng dần dần tiếp nhận và đối xử tốt với tôi hơn.

Có một điều đặc biệt đó là chiều nào tan làm về mẹ chồng cũng pha cho tôi một cốc nước cam mát lịm. Bà luôn nhìn tôi uống hết bằng được rồi mới yên tâm đi làm việc khác. Mẹ chồng bảo nước cam rất tốt cho sức khỏe, bà thấy tôi có phần yểu điệu, ẻo lả nên muốn tôi uống nước cam mỗi ngày để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Hành động quan tâm nhỏ nhặt ấy của mẹ chồng khiến tôi rất cảm kích. Đáng nói là bà thực hiện đều đặn không bỏ lỡ ngày nào, trừ trường hợp bất khả kháng như tôi đi công tác hoặc bà có việc bận vắng nhà thì việc ấy mới bị ngắt quãng. Tôi kể chuyện đó với bạn bè và cánh chị em đồng nghiệp, ai cũng phải xuýt xoa khen tôi tốt số có được người mẹ chồng tâm lý và yêu thương như con gái ruột.

Mẹ chồng mỗi ngày đều pha cho tôi một cốc nước cam, cho đến khi tôi vui vẻ thông báo tin mang thai thì bà ‘ú ớ’ sốc đến ngã nhào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện cứ như thế trôi qua, cho đến cách đây một tuần tôi thấy bị chậm kinh và mua que thử thai thì mừng rỡ phát hiện bản thân đã mang thai. Tôi thông báo cho chồng, anh cũng mừng lắm, hai vợ chồng ôm nhau vừa cười vừa khóc vì xúc động do sắp được lên chức bố mẹ.

Lúc ấy mẹ chồng tôi vừa hay ra ngoài về, bà thấy vậy liền hỏi thăm. Sau khi được vợ chồng tôi thông báo tin vui thì bà trợn mắt kinh hãi rồi chỉ vào tôi ú ớ không thốt nên lời. Thậm chí bà còn lảo đảo đứng không vững, muốn ngã nhào xuống sàn nhà. Tôi thấy thế vội chạy ra đỡ bà lên. Vợ chồng tôi vô cùng ngạc nhiên trước phản ứng khác lạ của mẹ chồng. Đáng lẽ bà phải hân hoan phấn khởi vì sắp được bế cháu nội mới đúng chứ nhỉ?

Để rồi câu hỏi buột miệng chưa kịp suy nghĩ của mẹ chồng sau đó khiến tôi rụng rời chân tay: “Tại sao cô vẫn mang thai được?”. Vì cớ gì bà lại hỏi như thế? Tôi không gặp vấn đề gì về sức khỏe sinh sản thì hà cớ gì tôi không thể mang thai? Bà hỏi vậy nghĩa là bà không mong ngóng đứa cháu nội này? Cụ thể hơn là bà đã làm ra hành động gì đó để ngăn cản tôi mang thai, cho nên khi biết tin con dâu có bầu bà mới sốc đến ngã nhào như vậy?

Mẹ chồng mỗi ngày đều pha cho tôi một cốc nước cam, cho đến khi tôi vui vẻ thông báo tin mang thai thì bà ‘ú ớ’ sốc đến ngã nhào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tôi rùng mình ớn lạnh, trong đầu không khỏi lướt qua hình ảnh cốc nước cam bà ân cần pha cho tôi mỗi ngày. Hai chữ “mỗi ngày” khiến tôi liên tưởng đến thuốc tránh thai hàng ngày. Chỉ có như thế thì bà mới làm ra phản ứng kiểu đó, khó mà có khả năng nào khác được!

 

Tôi giận điên người, lớn tiếng chất vấn mẹ chồng không kiêng nể gì nữa. Chồng tôi cũng sững sờ khi nghe vợ tra hỏi mẹ. Đối diện với ánh mắt của con trai và con dâu, mẹ chồng tôi quyết định lật bài ngửa: “Phải, là tôi bỏ thuốc tránh thai hàng ngày vào cốc nước cam cho cô uống đấy. Tôi vốn không thích cô về nhà này làm dâu nhưng thằng con trai tôi kiên quyết lấy cô bằng được nên tôi đành phải chấp nhận. Tôi định viện cớ cô vô sinh để đuổi cô đi mà ngờ đâu sự thể lại thành thế này!”.

Tôi nhớ lại hai tháng gần đây tôi đi công tác thường xuyên hơn. Do đó thuốc tránh thai hàng ngày mẹ chồng đưa tôi uống cũng không được đều đặn. Có lẽ đó là lý do khiến thuốc không phát huy được tác dụng tối đa và tôi đã mang thai. Cũng nhờ đó mà tôi biết được âm mưu sâu kín và đáng ghê sợ của mẹ chồng.

Mẹ chồng là người đã sinh ra và nuôi lớn chồng tôi, dù bà có thế nào thì chúng tôi cũng không thể từ bỏ bà. Nhưng ngay sau hôm đó tôi đã bắt chồng dọn ra ở riêng bằng được. Mẹ chồng đã không ưa con dâu thì tốt nhất là sống riêng để tránh va chạm xích mích. Thêm chuyện thuốc tránh thai kia càng khiến tôi sợ hãi khi sống cùng mẹ chồng dưới một mái nhà. Cũng may chồng tôi là người cứng rắn và hiểu lý lẽ, dẫu mẹ chồng không hài lòng nhưng anh vẫn kiên quyết cùng vợ ra riêng bằng được.

 

Vừa thấy mặt bố bạn trai, tôi lao vào tát tới tấp nói hết sự thật, lời xin lỗi của ông khi ấy càng khiến tôi tức tưởi chỉ muốn chia tay

Vừa thấy mặt bố bạn trai, tôi lao vào tát tới tấp nói hết sự thật, lời xin lỗi của ông khi ấy càng khiến tôi tức tưởi chỉ muốn chia tay

Tôi không kìm lòng nổi liền lao đến đánh mắng té tát ông, thuật lại mọi chuyện cho người yêu nghe, càng sốc nức.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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