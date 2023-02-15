Mặc kệ bố mẹ gàn, tôi nhất quyết lấy chồng góa, 4 con riêng, đêm tân hôn, tôi rụng rời nghe anh thủ thỉ điều căm phẫn

Tâm sự 15/02/2023 07:01

Tôi đờ đẫn đến phờ người sau câu nói của anh, lời khẳng định ấy còn đẩy tôi xuống bờ vực thẳm, không hạnh phúc trong hôn nhân.

Tôi là một người phụ nữ không quá tệ, điều kiện ngoại hình, công việc và gia đình đều ở mức tạm được. Cưới được một người đàn ông tốt tương xứng với mình là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của tôi. Nhưng không hiểu tại sao cuối cùng tôi lại rơi vào lưới tình của Thịnh - người chồng hiện tại.

Vợ trước của Thịnh qua đời trong một tai nạn cách đó 3 năm, để lại cho anh 4 đứa con! Suốt mấy năm sau đó anh một mình gà trống nuôi con, chăm chỉ làm ăn, không sa đà vào chơi bời phóng túng. Tôi cảm phục tấm lòng và tình cảm mà Thịnh dành cho những đứa con thiệt thòi của mình. Thịnh cũng là người đàn ông rất tâm lý và chu đáo, đồng thời am hiểu phụ nữ. Một đứa con gái non kinh nghiệm tình trường như tôi dễ dàng bị Thịnh xoay như chong chóng, sẵn sàng dâng hiến trái tim mình cho anh.

Khi tôi công khai yêu và muốn cưới Thịnh làm chồng, bố mẹ tôi ngất lên ngất xuống. Ông bà bảo đàn ông có con riêng không phải chuyện gì quá to tát nhưng chỉ 1,2 đứa con là cùng. Đằng này Thịnh này có hẳn 4 đứa con, 2 bé đầu là con trai hai, lần mang thai thứ ba có lẽ vợ chồng Thịnh muốn sinh thêm 1 cô con gái nhưng cuối cùng lại là cặp sinh đôi 2 bé gái, thành ra mới vượt kế hoạch có hẳn 4 đứa con.

Mặc kệ bố mẹ gàn, tôi nhất quyết lấy chồng góa, 4 con riêng, đêm tân hôn, tôi rụng rời nghe anh thủ thỉ điều căm phẫn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nói với bố mẹ rằng tuy Thịnh đông con nhưng bản thân anh làm ra kinh tế, bố mẹ anh cũng rất có điều kiện. Hiện tại ông bà đứng ra nuôi nấng cả 4 đứa cháu, thuê hẳn 2 người giúp việc chăm sóc lũ trẻ. Tôi về làm vợ anh cũng không cần bận tâm đến việc chăm con riêng của chồng hay phải bỏ tiền ra nuôi con của anh.

Như vậy thì đâu có gì khó khăn, vất vả? Bù lại tôi sẽ có được người đàn ông tuyệt vời, ga lăng, tâm lý và rất mực chiều chuộng mình. Kể cả tôi cưới một người đàn ông không vướng bận con riêng thì chắc gì cuộc sống chung với anh ta sẽ được sung sướng như lấy Thịnh?

Bố mẹ thấy tôi phân tích cũng có lý, hơn nữa vì tôi quá say mê Thịnh, khăng khăng lấy anh bằng được nên cuối cùng ông bà cũng đành nhượng bộ.

Mặc kệ bố mẹ gàn, tôi nhất quyết lấy chồng góa, 4 con riêng, đêm tân hôn, tôi rụng rời nghe anh thủ thỉ điều căm phẫn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn nhìn căn phòng tân hôn cầu kỳ và sang trọng mà Thịnh và nhà chồng chuẩn bị, tôi thầm mãn nguyện và hạnh phúc. Các con của Thịnh đã sớm đi ngủ dưới sự giám sát của ông bà nội và người giúp việc, không hề làm phiền đến đêm tân hôn của vợ chồng tôi. Đấy, mọi người cứ lo lắng cho tôi đúng là thừa. Gia đình Thịnh đối xử tốt với tôi tốt thế này, lấy anh là sự lựa chọn đúng đắn đấy chứ!

Sau màn ân ái nồng nàn, tôi mệt mỏi định ngủ thiếp đi thì chồng nắm chặt bàn tay vợ rồi thủ thỉ một đề nghị khiến tôi không thể tin nổi: “Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện làm thủ thuật thắt ống dẫn trứng nhé. Anh định đi thắt ống dẫn tinh để em không phải chịu đau đớn nhưng đàn ông mà thắt thì sợ ảnh hưởng đến phong độ chuyện ấy, không như phụ nữ. Nên em đành là người chịu thiệt thòi vậy nhé?".

Tôi đờ đẫn hỏi anh tại sao phải triệt sản? Thịnh cười đáp như thể chuyện tất nhiên phải vậy: "Chẳng triệt sản thì để làm gì hả em? Mình có 4 đứa con rồi, chăm sóc nuôi nấng chúng đã đủ mệt, anh không muốn đẻ thêm nữa đâu! Anh đã có 2 đứa con trai và 2 đứa con gái, thế là quá mãn nguyện và đầy đủ rồi!".

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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