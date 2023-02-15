Đêm tân hôn, vợ liên tục đòi ‘chiều’ đến tận 3h sáng, tôi ‘cắn răng’ chịu đựng để rồi phải muối mặt vì sự cố này

Mới 20 tuổi, Huyền rất bạo dạn, cá tính. Em tỏ tình với tôi, tìm mọi cách chinh phục người "chú" khó tính này. Sự ngây thơ, chân thật của em khiến tôi rung động và muốn gắn bó lâu dài. Tôi yêu Huyền nhưng chưa xác định cưới vội, có nhanh cũng 2 - 3 năm nữa. Ấy vậy mà sự cố hôm hai đứa đi bar say rượu khiến Huyền có bầu khiến tôi phải ngậm ngùi cưới.

Kết hôn ở tuổi 37, lấy vợ 20 tuổi với tôi có gì hơi sai sai và ngượng ngùng. Trước đây tôi không có ý định kết hôn, không muốn lấy vợ vì sợ mất tự do, phải gồng gánh trách nhiệm làm chồng làm cha. Cho đến khi tôi gặp Huyền thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Đêm đó, mệt vợ lại mới có bầu tôi tính đi ngủ ngay không tân hôn gì cả. Vậy mà vừa đặt lưng xuống giường cô ấy đã lôi tôi dậy đòi "phục vụ". Há hốc trước yêu cầu của vợ bầu trong đêm tân hôn, tôi ái ngại mà xin khất hôm nào trả nợ sau. Nay mệt, cũng chẳng ham hố gì mà lại vợ đang bầu, khoản chăn gối nên hạn chế là điều tốt nhất.

Vậy là chúng tôi chỉ yêu nhau trong 5 tháng, tôi cưới cô vợ kém tôi gần 20 tuổi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Thú thực, ngày trao cho vợ nhẫn cưới tôi cũng không nghĩ mình đã kết hôn. Tôi cứ trêu vợ lừa, úp sọt tôi khiến tôi phải đeo gông vào cổ thế này. Cưới vợ trẻ tưởng sướng thế nào, nhưng không, ngay đêm tân hôn tôi đã khiếp đảm với sở thích quái đản của em.

Trình bày đủ lý do với vợ để được "tha", vậy mà vợ cười như được mùa rồi lắc đầu bảo tôi: "Anh nghĩ trong sáng ra. Em thèm ăn ngô nướng, trà sữa… anh đi mua cho em đi. Bầu bí nghén em thèm lắm, không ngủ được". Thở phào hóa ra tôi nghĩ sai, nhưng thời tiết giờ vào mùa lạnh, gần 11h đêm rồi còn chỗ nào bán nữa. Vợ chỉ ngay tôi ra cửa hàng tiện lợi có trà sữa về pha, còn ngô nướng họ bán cả đêm. Thôi vợ thèm tôi lại đi mua vậy.

Nửa đêm dắt xe đi mua đồ, vậy mà về đến nhà cô ấy lại đổi ý kêu thèm ăn ô mai. Tôi lại đi lần nữa. Đi đi về về cũng gần 1h sáng vợ chưa tha. Cô ấy không ngủ được, kêu tôi bóp chân, bóp tay rồi bắt thức cùng vợ chứ nhất định không để tôi ngủ. Vừa mệt vừa bực nhưng vì vợ đang bầu bí tôi đành chịu.

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3h giờ sáng vợ mới ngủ. Người tôi mệt rã rời xuống nhà đi vệ sinh rồi lên ngủ. Sàn nhà tắm chẳng hiểu ai làm đổ sữa tắm ra khiến tôi ngã sõng soài đau hết cả người. Cố lết gọi vợ cứu mình, vợ xuống nhìn tôi nằm bất động ở đó không dậy nổi em vội gọi cấp cứu.

Nửa đêm, tiếng xe cấp cứu làm inh ỏi cả khu phố nhà tôi khiến mọi người chạy ra xem thế nào. Vào viện, ơn giời tôi chỉ bị gãy tay và trật khớp cổ chân thôi chứ không sao cả. Bố mẹ tôi lo lắng vào viện tưởng đêm qua 2 vợ chồng tôi vì chuyện tế nhị kia mà phải vào viện. Mẹ mắng vợ thậm tệ, tôi phải cứu nguy cho cô ấy rằng mình trượt chân ngã ở nhà vệ sinh thôi.

Về nhà với cánh tay bó bột, tôi được vợ chăm sóc từ A - Z. Hàng xóm thì cứ trêu đùa chắc do lấy cô vợ trẻ mà làm quá nên mới thành ra thế này. Vợ tôi xấu hổ cúi gằm mặt không dám nói câu gì. Còn tôi thì cười tủm tỉm vì trị được cô vợ trẻ con. Bây giờ vợ hết bắt bẻ, hành hạ tôi nửa đêm đi mua đồ ăn, massage cho vợ nữa. Lấy vợ, lại vợ trẻ tưởng thế nào ai dè tôi có đêm tân hôn nhớ đời.