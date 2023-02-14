Theo đó, vợ anh tên là Nhung và cặp đôi đã có với nhau hai người con gái. Vào một ngày khi cả gia đình đang trên đường đi về quê thì họ bất ngờ va chạm với một chiếc xe hơi màu trắng. Hậu quả là vợ anh sống thực vật, nằm liệt giường kể từ đó.

Anh Thành đã đối mặt với một chuyện hi hữu, hiếm khi xảy ra trên đời. Và cách ứng xử của anh khiến nhiều người cảm phục vì không phải ai cũng làm được.

Kể từ đó, hàng ngày, người đàn ông đều chạy tới chạy lui để chăm sóc vợ ở viện. Anh kiên nhẫn rửa mặt, chải tóc và xoa bóp, trò chuyện với vợ mình. Hơn 3 tháng sau, khi đang lau rửa cho vợ, anh phát hiện vòng bụng của chị Nhung to lên bất thường. Không rõ là vì nguyên nhân gì nên anh Thành đã nhanh chóng đi báo cho bác sĩ.

Bác sĩ cho hay, vợ của Thành bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, nếu sống được cũng trở thành người thực vật. Trong khi các con anh may mắn chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Khi đó Thành cho biết: "Chỉ cần vợ tôi còn sống ngày nào, chúng tôi vẫn có niềm tin cô ấy sẽ tỉnh lại".

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kiểm tra, bác sĩ đã đưa ra kết quả đầy bất ngờ, chị Nhung đã mang thai. Theo bác sĩ, sản phụ đã mang bầu được 4 tháng, thai nhi phát triển bình thường. Điều đó đồng nghĩa với việc, chị vợ đã mang bầu trước khi vụ tai nạn xảy ra. Anh Thành lúc đó rất bất ngờ không biết phải làm gì trong trường hợp này. Anh phân vân không biết có nên giữ đứa trẻ lại hay không?

Bác sĩ khuyên anh nên giữ đứa trẻ lại vì nếu làm phẫu thuật bỏ thai ngay bây giờ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của sản phụ. Bác sĩ sản phụ khoa cũng cho biết, thai nhi vẫn có thể sống trong cơ thể bà mẹ bị thực vật với điều kiện thai phụ được tiếp dinh dưỡng đều đặn.

Để tiết kiệm chi phí và thuận tiện cho việc chăm nom, người chồng đã đưa vợ về nhà chăm sóc. Để kinh tế gia đình được tốt hơn, anh Thành đã nhận thêm nhiều công việc cùng một lúc. Có lẽ vì sự xuất hiện của một sinh linh bé nhỏ trong cơ thể, kích thích tình mẫu tử mà sức khỏe của người mẹ có dấu hiệu được cải thiện, thai nhi cũng phát triển tốt. Năm tháng dần trôi, đến ngày vợ chuẩn bị sinh, anh đưa cô đến bệnh viện để tiện theo dõi.

Đến ngày vượt cạn, bác sĩ đã nói chuyện với anh Thành rằng anh cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần vì đây là trường hợp sinh đặc biệt, có thể mất mẹ hoặc con. Bên ngoài phòng sinh, người chồng bồn chồn lo lắng và không ngừng cầu nguyện.

Ảnh minh họa: Internet

Sau một thời gian chờ đợi, bác sĩ thông báo rằng bé trai đã chào đời an toàn, hai mẹ con đều bình an vô sự. Với tất cả mọi người, đó quả là một điều kỳ diệu. Mỗi ngày trôi qua, Thành đều bế con trai đến giường vợ để trò chuyện.

Khi con trai được 2 tuổi, chạy đến bên giường gọi "Mẹ ơi" thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Chị Nhung đã bất ngờ tỉnh lại trong niềm vui vỡ òa của nhiều người. Kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của người vợ chuyển biến tốt, chị Nhung chỉ cần tập một số bài phục hồi chức năng là có thể trở lại như ngày xưa.

Có thể nói rằng, sự kiên trì cố gắng của người chồng cùng tình cảm mẫu tử thiêng liêng đã "đánh thức" chị Nhung để người phụ nữ tỉnh lại sau hơn 3 năm nằm một chỗ. Câu chuyện của họ đã nhanh chóng được chia sẻ lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ gia đình để họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Giờ đây, cả gia đình đã chuyển đến một ngôi nhà mới rộng lớn hơn, con cái họ cũng được ăn học đàng hoàng, không phải lo lắng nhiều về kinh tế như trước đây.

Câu chuyện cảm động này một lần nữa khẳng định rằng tình mẫu tử thật là thiêng liêng, nó đã chạm đến trái tim của nhiều người, đặc biệt là các bà mẹ đã từng sinh con, hiểu được nỗi khổ khi phải mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng để con chào đời. Em bé được ví như là "liều thuốc tiên" giúp người mẹ vượt qua bệnh tật.