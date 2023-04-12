Ly hôn vợ rồi vẫn nhớ khôn nguôi, bỗng đêm ấy, cô bước vào căn phòng với chiếc váy ngủ quyến rũ, đưa ra lời đề nghị khiến tôi nổi gai ốc, tim đập thình thịch

Tâm sự 12/04/2023 22:36

Nhưng điều tôi không thể ngờ rằng vợ cũ lại tìm đến xin một điều khiến tôi không thể tin nổi.

Từ ngày lấy nhau, vợ tôi muốn phải có đủ nhà và xe thì mới chịu sinh con đầu lòng. Cô ấy còn là người khéo léo ngoại giao để giúp tôi thăng tiến trong công việc. Tôi biết vợ tôi vừa đẹp vừa giỏi, tôi nên thấy may mắn khi lấy được cô ấy. Nhưng tất cả hoàn toàn kết thúc khi tôi biết vợ cũ ngoại tình.

Cay đắng hơn, vợ cũ ngoại tình với người đàn ông giàu có, tài năng hơn tôi rất nhiều nhưng ông ta không trẻ tuổi như tôi. Sau khi tìm được người đàn ông giàu có, vợ cũ quyết định ly hôn với tôi. Tôi cũng chẳng muốn giữ lại người phụ nữ phản bội mình, đồng ý ly hôn vợ. Nhưng nỗi đau bị phản bội vẫn âm ỉ trong lòng tôi rất lâu. Dù sao cũng là người vợ mình từng yêu thương, đâu thể dễ dàng quên được.

Ly hôn vợ rồi vẫn nhớ khôn nguôi, bỗng đêm ấy, cô bước vào căn phòng với chiếc váy ngủ quyến rũ, đưa ra lời đề nghị khiến tôi nổi gai ốc, tim đập thình thịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau 3 năm ly hôn, tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của vợ cũ. Cô ấy sống trong giàu sang, trông rất mãn nguyện với người chồng già kia. Do đó tôi không bao giờ ngờ có một ngày vợ cũ đến tận nhà tìm tôi.

Sau khi ly hôn vợ, tôi không thay đổi chìa khóa vào nhà. Tôi càng không nghĩ vợ cũ còn giữ chìa khóa cũ rồi tự nhiên vào nhà tôi. Một hôm sau khi về nhà, tôi ngỡ ngàng thấy vợ cũ đang ngồi trên ghế sô pha đợi tôi. Cô ấy mặc chiếc váy ngủ quyến rũ mỏng tanh. Vợ cũ mỉm cười rồi nhẹ nhàng tiến tới ôm chầm lấy tôi. Cô ấy thủ thỉ van nài một câu khiến tim tôi đập thình thịch:

“Anh cho em một đứa con được không?”.

Tôi chết đứng một lúc rồi đẩy cô ấy ra. Tôi nói muốn nói chuyện với tôi thì thay đồ nghiêm chỉnh đi. Dù là vợ cũ nhưng tôi biết mình sẽ khó kiềm lòng được khi nhìn dáng vẻ quyến rũ của cô ấy lúc này. Vợ cũ đứng đó khóc thành tiếng nói rằng chồng cô ấy già cả rồi nên không thể có con, cô ấy muốn có một đứa con để giữ được vị trí trong gia đình.

Nhiều ngày sau đó, vợ cũ vẫn liên lạc với tôi đề nghị chuyện này. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, cũng có suy nghĩ hay là nói cho chồng của cô ấy biết? Nhưng có lẽ như thế là quá nhẫn tâm với cô ấy. Nhưng giờ tôi phải làm sao đây, chứ tôi thấy rất phiền phức, tôi không muốn dây dưa với vợ cũ nữa.

Vô tình mò ngay vào trang cá nhân của chồng giấu dưới gầm bàn, vừa mở ra tôi đã thấy thứ ghê người trước mắt thông qua những lời nói xót xa tột cùng

Vô tình mò ngay vào trang cá nhân của chồng giấu dưới gầm bàn, vừa mở ra tôi đã thấy thứ ghê người trước mắt thông qua những lời nói xót xa tột cùng

Nhưng khi tôi vừa mở ra đã phải sửng sốt trước cảnh tượng ấy không nói nên lời, tôi bị phản bội ngay chính căn nhà mình các chị ạ.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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