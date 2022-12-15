Luôn tự hào vì cưới phải anh chồng tài giỏi, thương vợ con nào ngờ đâu đằng sau gương mặt đó là kẻ lăng nhăng, hư hỏng và còn cặp kè với phụ nữ hơn tuổi

Với bằng chứng rõ ràng, chồng tôi không thể chối cãi được nên đành thú nhận đã cặp với một cô gái còn trẻ mới được hơn 1 tháng, cô ta chưa biết chồng tôi đã có vợ.

Tôi kết hôn được 4 năm, thời gian đầu chung sống tôi rất hạnh phúc và tin tưởng chồng. Vợ chồng tôi đi đâu có nhau, hòa hợp về mọi mặt, có điều gì cũng chia sẻ cùng nhau. Đến mức, điện thoại không bao giờ cài đặt mật khẩu, dùng chung thoải mái. Cuối năm ngoái, trong một lần ngồi với chồng, thấy điện thoại của anh ấy tới tấp tin nhắn đến. Chồng tôi không đọc và dửng dưng nói: "Chắc là tin nhắn rác ấy mà, khả năng nhiều là chèo kéo, lừa đảo". Lúc sau có cuộc gọi điện đến, hiện tên là Thúy, vài lần mà chồng tôi vẫn mặc kệ. Anh ấy không nghe máy và nói là người đồng nghiệp cùng công ty, nhờ một việc hẹn mai làm hộ rồi mà cứ gọi điện thúc giục.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, vốn không bao giờ kiểm tra điện thoại chồng nhưng lần này nhân lúc chồng chủ quan đi vệ sinh, tôi mới mở điện thoại ra xem thử ai nhắn, gọi. Tôi choáng váng khi đọc một loạt tin nhắn của người phụ nữ khác nhắn tới: "Anh yêu đang làm gì đấy? Có nhớ em không? Mai chúng ta cùng đi ăn trưa ở chỗ mọi khi nhé!"… Ảnh minh họa: Internet Với bằng chứng rõ ràng, chồng tôi không thể chối cãi được nên đành thú nhận đã cặp với một cô gái còn trẻ mới được hơn 2 tháng, cô ta chưa biết chồng tôi đã có vợ. Chồng tôi thừa nhận mối quan hệ sai trái, giải thích là do "say nắng" nhất thời, vượt qua giới hạn. Anh ấy hứa cắt đứt quan hệ với người ngoài và mong tôi tha lỗi. Dù giận chồng, song tôi đành phải cho qua vì đang mang bầu, không muốn con bị ảnh hưởng.

Lúc tôi sinh con được 10 tháng, bận bịu chăm con nhỏ thì chồng tôi lại lén lút cặp bồ. Lần này chồng tôi cặp với người đang làm mẹ đơn thân cho an toàn, tránh bị phát hiện. Chồng tôi lén giấu tiền để chu cấp cho hai mẹ con nhân tình 15 triệu một tháng. Khi tôi biết chuyện anh ta lại đổ cho tôi chỉ biết con, không quan tâm đến chồng, anh ta phải tìm người bên ngoài để thỏa mãn chuyện chăn gối. Chồng ngoại tình lần hai, tôi làm ầm lên, bế con về nhà ngoại ở. Bố mẹ chồng tôi biết chuyện liền sang nhà thông gia để nhận trách nhiệm, bảo ban con trai sang xin lỗi vợ, cam kết không để xảy ra chuyện tương tự thêm lần nào nữa… Cả hai bên thuyết phục, cùng với thái độ tỏ ra ăn năn của chồng nên tôi lại một lần nữa tha thứ. Ảnh minh họa: Internet Sau hôm đó, chồng tôi đã thay đổi hẳn, quan tâm tới vợ con, đi làm về đúng giờ. Mọi khoản thu nhập đều chia sẻ với vợ và đưa đầy đủ cho vợ... Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài, tôi sốc nặng khi phát hiện chồng ngoại tình lần 3, lần này là người phụ nữ đang tuổi hồi xuân, rất thành đạt và đang có chồng con, nhưng lại hơn chồng tôi tới 6 tuổi. Thấy chồng quá chỉn chu nên mới nảy sinh nghi ngờ, tôi nhờ người bám theo thì mới phát hiện được chồng ngoại tình. Họ rất ít liên lạc với nhau, chỉ khi cần là tới khách sạn gặp nhau. Hết lần này đến lần khác chồng làm tôi phải đau khổ, dằn vặt. Tôi đã không biết bao lần chẳng màng ăn uống, thức trắng đêm, chỉ nằm khóc vật vã trong phòng. Người chồng mà tôi hết mực yêu thương giờ hiện nguyên hình là kẻ lăng nhăng, hư hỏng và còn cặp kè với phụ nữ hơn tuổi. Tôi đã quá sức chịu đựng và không còn muốn chung sống với anh ta nữa. Tôi có nên vì con mà tiếp tục tha thứ cho chồng hay là thẳng thừng chia tay?

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