Luôn tự hào khi có người vợ xinh đẹp, đảm đang nhưng tôi không ngờ đằng sau đó là bộ mặt đầy ghê tớm của cô ta

Sự khéo léo của Thùy khiến anh Lâm rất tự hào về vợ. Tuy anh không làm ra nhiều tiền nhưng Thùy vẫn một mực lấy và yêu anh cho đến tận bây giờ khiến anh càng thêm trân trọng vợ.

Lâm cưới Thùy được 7 năm nay, có hai đứa con trai kháu khỉnh. Thùy, vợ anh là một người phụ nữ duyên dáng và biết cách chăm lo gia đình. Bởi thế, đi đâu, làm gì lúc nào anh Lâm cũng đặt lợi ích của vợ con mình lên trên hết.

Không ít lần anh kể với chị, chị cũng một mực phủ nhận, cho rằng đó là chuyện vô lý, đặt điều. “Em không bao giờ làm thế. Mà em khinh những kẻ dối trá lừa lọc. Với em anh là người đàn ông duy nhất. Người khác nói gì em chẳng quan tâm lắm đâu”.

Chưa bao giờ anh nghĩ đến việc vợ ngoại tình. Kể cả khi hàng xóm ì xèo kể cho anh anh cũng gạt đi cho rằng đó là chuyện phi lý, là hành vi phá hoại gia đình anh.

Nghe chị nói anh rất xúc động, cảm thấy có lỗi với vợ vì lỡ nghi ngờ Thùy. Chỉ đến khi, chị hàng xóm đối diện nhà anh cho anh xem hình ảnh chị ta chụp bằng điện thoại, trên ban công gã hàng xóm bên cạnh có hai người đang quấn lấy nhau, và không khó để nhận ra bóng dáng của Thùy thì anh mới ngỡ ngàng.

Anh vốn là dân xây dựng nên mỗi tối về nhà anh rất mệt nhọc sau một ngày ở công trường. Ăn cơm xong, anh xem ti vi một lúc rồi đi ngủ sớm và thường ngủ rất say vì mệt. Một tuần anh chị chỉ "giao ban" khoảng 2 lần. Lần nào xong anh cũng vật ra ngủ như chết.

Chị thì những lúc bố con anh đã vào phòng ngủ còn tranh thủ rửa bát, giặt đồ, phơi quần áo. Đến lúc chị lên giường thì anh đã ngủ từ bao giờ.

Anh biết là chị vất vả, đôi lúc cũng bảo chị đi ngủ sớm vì thương vợ nhưng chị bảo đó là trách nhiệm của vợ nên anh càng tự nhủ phải cố gắng kiếm tiền để chị đỡ vất vả.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng anh Lâm không ngờ một điều, chính lúc chị lên tầng thượng phơi đồ vào buổi tối cũng chính là lúc chị hẹn hò với gã trai bên cạnh.

Năm nay chị Thùy mới 35 tuổi, còn gã hàng xóm mới 30 lại còn độc thân. Tuy hơn nhau 5 tuổi nhưng chị Thùy trông còn trẻ lắm. Cái duyên của người phụ nữ có chồng khiến gã "phi công" lao vào như điếu đổ.

Hai nhà cạnh nhau, ban công cũng cạnh nhau chỉ ngăn bằng cái rào chắn ban công thâm thấp nên trèo qua rất dễ dàng. Thế là mỗi lần cảm thấy có hứng, hai người lại nhắn tin cho nhau hẹn lúc anh Lâm đã ngủ say để làm cái việc đồi bại ấy.

Bình thường, họ vào trong nhà nhưng những hôm trời mát mẻ, hàng xóm cũng đã đóng cửa ban công, đôi tình nhân vụng trộm lại mò ra ngoài ban công cho thay đổi không khí. Nhiều lúc Thùy cũng sợ, nhưng men tình lên cao khiến chị không kiềm chế nổi.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, một lần chị hàng xóm đối diện hai nhà lên ban công cất quần áo vì đầu tối quên thì bắt gặp ngay cảnh không ngờ tới.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, chị Thùy đang run rẩy trong vòng tay của anh hàng xóm độc thân quên cả trời đất. Sẵn đang cầm điện thoại trong tay chị nhanh chóng chụp một bức hình rồi xuống ngay vì sợ họ phát hiện.

Nhìn bức hình trong chiếc máy điện thoại chồng đang cầm, chị Thùy nước mắt lưng tròng quỳ xuống xin anh tha thứ.

Chị bảo, do anh đi làm công trường mệt mỏi chị không dám đòi hỏi nhiều mà chị lại luôn có nhu cầu nên chị đã bị gã trai trẻ hàng xóm gạ tình. Chị nói chị vẫn rất yêu anh.

Tuy nhiên, khi nhìn bức ảnh trần trụi ấy, anh Lâm chỉ cảm thấy kinh tởm và không thể tha thứ.

Anh và chị đưa nhau ra tòa vào một chiều đông lạnh lẽo. Anh nhận nuôi hai đứa con và đưa chúng về sống với ông bà nội. Chị gật đầu đồng ý vì chính chị đã tạo nên lỗi lầm này.