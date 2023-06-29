Lo sốt vó khi gặp người yêu cũ khám thai cho mình, nào ngờ câu trả lời trước mặt chồng khiến tôi ngượng mặt đầy bối rối

Tâm sự 29/06/2023 01:14

Đến khi đến nơi gặp mặt bác sĩ thì tôi lặng người sửng sốt đến mức muốn ngất. Tôi sợ hãi bí mật của mình bị tiết lộ.

Người yêu cũ của tôi tên Cung, anh là bác sĩ khoa sản. Dù đã yêu nhau tới giai đoạn thân mật nhất nhưng chúng tôi đành chia tay sau đó. Nguyên nhân là vì Cung phải chuyển đến thành phố khác để công tác, yêu xa khiến chúng tôi không giữ được tình cảm.

Sau đó, tôi gặp và yêu Hào. Anh là người đàn ông sống tình cảm, tinh tế luôn cho tôi cảm giác an toàn. Anh chưa từng hỏi tôi đã có bao nhiêu mối tình nhưng cũng để ý chuyện tôi có còn trinh hay không. Nhưng tôi lại rất yêu Hào, vì ngoài quan niệm có phần cổ hủ đó ra thì Hào rất chân thành với tôi. Vì thế, tôi đành giấu hết chuyện người cũ với anh.

Lo sốt vó khi gặp người yêu cũ khám thai cho mình, nào ngờ câu trả lời trước mặt chồng khiến tôi ngượng mặt đầy bối rối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì để chồng tin tưởng yêu thương mình hơn, tôi quyết định đi vá lại màng trinh. Chồng tôi đương nhiên chẳng còn nghi ngờ gì. Anh ấy hết lòng yêu thương, quan tâm cho tôi. Cha mẹ chồng tôi cũng đối xử tốt với con dâu. Từ ngày lấy chồng, tôi chẳng phải lo lắng gì, có nhà có xe, cuộc sống đủ đầy.

Đến khi biết tôi có thai, chồng và gia đình chồng vui mừng trông ngóng. Tôi được cưng chiều hết mực, chẳng khác gì bà hoàng trong nhà. Tôi hạnh phúc tới mức cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Nhưng nhiều lúc tôi vẫn bị ám ảnh chuyện cũ, tôi sợ chồng biết sự thật rồi bỏ rơi tôi và con.

 

Sau đò, chồng đưa tôi đi khám thai để xem thai đã vào cổ tử cung chưa. Anh nói biết một vị bác sĩ có tiếng, hết lòng với bệnh nhân. Đến khi đến nơi gặp mặt bác sĩ thì tôi lặng người sửng sốt đến mức muốn ngất. Cung đứng trước mặt tôi trong bộ đồ blouse trắng. Tôi hoảng sợ tột độ, tôi sợ Cung sẽ nói chuyện cũ, tôi sợ sẽ đánh mất hạnh phúc đang có.

Lo sốt vó khi gặp người yêu cũ khám thai cho mình, nào ngờ câu trả lời trước mặt chồng khiến tôi ngượng mặt đầy bối rối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng trái ngược với thái độ của tôi, Cung rất bình thản, thậm chí anh còn cười dịu dàng khám cho tôi. Anh nói với chồng tôi: “Thai đang phát triển rất tôi. Chắc do người mẹ biết chăm sóc bản thân nên thai bám rất chắc trong tử cung. Chúc mừng hai vợ chồng, cứ yên tâm dưỡng thai nhé!”.

Câu nói này của Cung khiến chồng tôi vui mừng lắm, còn tôi thì cúi gằm mặt xấu hổ. Người yêu cũ không hề nói lời nào về chuyện cũ của chúng tôi. Chồng tôi sau đó cứ một mực muốn tôi khám ở phòng khám của Cung và nhờ Cung đỡ đẻ cho tôi. Tôi có nên tìm cách từ chối chồng không? Vì tôi cứ nơm nớp lo sợ khi gặp người yêu cũ như thế.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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