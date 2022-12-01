Lo cho chồng 3 năm đại học bị chê 'dại trai', 12 năm sau tôi mỉm cười nếm 'quả ngọt'

Tâm sự 01/12/2022 08:07

Từ ấy đến nay, hơn 5 năm, nhờ sự hậu thuẫn từ bố mẹ mà giờ chúng tôi có nhà cửa, xe sang, tài sản tích lũy gồm bất động sản và sổ tiết kiệm.

Chồng hơn tôi 1 tuổi, tôi yêu anh từ hồi học cấp 3 nhưng mãi lên đại học anh mới đồng ý. Phần vì nhà anh nghèo trong khi bố mẹ tôi là dân kinh doanh, nhà có chút điều kiện, tôi cũng thuộc dạng xinh xắn, có ngoại hình nên anh tự ti, lúc nào cũng nghĩ hai đứa không hợp nhau đâu. Tuy nhiên tôi lại yêu cái tính thật thà, chăm chỉ, chịu khó của anh, đã vậy anh cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi.

Khi tôi lên đại học, thấy anh vừa đi học vừa đi làm thêm đủ nghề từ gia sư, phát tờ rơi cho tới nhân viên bưng bê, chạy bàn,… thương anh vất vả nên tôi đề xuất luôn:

- Anh chịu khó đi học chăm chỉ, đi làm ít thôi giữ sức khỏe, quan trọng là anh cần tập trung vào việc học, học thêm cả ngoại ngữ nữa. Anh học đi, em đầu tư cho.

Nhà có điều kiện nên khi học đại học bố mẹ chu cấp cho tôi một tháng khá nhiều, tôi cũng đi làm thêm nữa nên tiền tiêu rủng rỉnh, có thể giúp đỡ anh đôi chút. Ban đầu anh còn ngại không lấy, tôi thuyết phục mãi bảo anh sau này đi làm ra tiền rồi trả tôi cũng chưa muộn, tính cả lãi như ngân hàng thì anh mới đồng ý.

Bạn bè thân thiết biết chuyện ai cũng trách tôi “dại trai”, bảo sau này anh phản bội, “cắm sừng” thì sao, rồi bảo thiếu gì anh chàng đẹp trai nhà giàu theo đuổi mà cứ phải đâm đầu vào anh, một người nghèo “rách mồng tơi”,… Tôi chỉ cười, tôi tin anh sẽ không làm như vậy và thời gian trôi qua đã chứng minh quyết định của tôi là đúng. 

Lo cho chồng 3 năm đại học bị chê 'dại trai', 12 năm sau tôi mỉm cười nếm 'quả ngọt' - Ảnh 1
Thương anh vừa làm vừa học vất vả, tôi đề xuất lo cho anh học đại học - Ảnh minh họa: Internet

Ra trường được một năm, anh trả lại hết tiền cho tôi, số tiền anh trả tôi đem gửi ngân hàng để tiết kiệm cho hai đứa sau này. Đến năm tôi 25 tuổi, hai đứa cưới nhau, chính thức về chung một nhà.

Cũng năm ấy anh nghỉ công việc đi làm thuê và chuyển hướng sang đầu tư kinh doanh. Vốn là số tiền mà 2 đứa tiết kiệm trong thời gian qua, ngoài ra có vay thêm bố mẹ tôi một ít. Bố mẹ cũng hỗ trợ vợ chồng tôi trong thời điểm khởi nghiệp này.

Từ ấy đến nay, hơn 5 năm, nhờ sự hậu thuẫn từ bố mẹ mà giờ chúng tôi có nhà cửa, xe sang, tài sản tích lũy gồm bất động sản và sổ tiết kiệm. Tất cả đều là do chồng kiếm vì sau khi cưới, tôi có bầu và sinh con luôn. Từ khi ấy đến nay tôi chủ yếu ở nhà chăm sóc gia đình, thỉnh thoảng phụ giúp chồng việc kinh doanh thôi.

Lo cho chồng 3 năm đại học bị chê 'dại trai', 12 năm sau tôi mỉm cười nếm 'quả ngọt' - Ảnh 2
Sau nhiều năm cố gắng, bây giờ vợ chồng tôi đã có nhà, có xe, bất động sản trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Đáng nói, tất cả những gì chồng mua đều đứng tên tôi, tiền nong anh cũng đưa tôi giữ chứ không cầm đồng nào. Lần nào nói về chuyện này anh đều nói:

- Anh nợ em một đời chứ không riêng gì cái khoản mà em đã lo cho anh từ lúc sinh viên đâu. Anh được như ngày hôm nay là nhờ em cả, anh sẽ dùng cả đời này để yêu thương, che chở cho em.  

Dù nói tôi ở nhà lo toan gia đình nhưng chồng tôi chẳng ngại việc vào bếp, thậm chí anh còn nấu ăn ngon hơn tôi. Anh chăm con cũng rất khéo, nên bạn bè năm xưa chê tôi “dại trai” giờ đều trầm trồ ngưỡng mộ của cuộc sống hôn nhân của tôi, khen tôi may mắn vì anh vẫn bên cạnh và yêu thương tôi chứ không “giàu đổi bạn, sang đổi vợ”.

Nghĩ lại thật buồn cười, may mắn ư? Tôi không tin vào vận may, thay vì tin vào vận số thì nên tin vào bản thân, cố gắng nỗ lực thì hơn. Năm xưa cái tôi thấy ở anh chính là bản tính chăm chỉ, biết cố gắng, có chí,… điều mà nhiều cô gái không nhìn thấy được. Khi anh nghèo, lương ba cọc ba đồng tôi cũng không hề chê bai anh, thay vào đó là động viên, khích lệ và tôn trọng. Tôn trọng người thì người mới tôn trọng mình, yêu thương người thì người mới yêu thương mình. Tôi tin vậy.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tâm sự cuộc sống

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