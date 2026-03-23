Lấy vợ hơn 2 tuổi, vừa bước vào phòng tân hôn tôi đã 'hóa đá' khi thấy hành động lạ của cô ấy trước gương

Tâm sự 23/03/2026 23:45

Tôi năm nay đã 30 tuổi, có công việc với thu nhập ổn định, ngoại hình cũng ưa nhìn. Tôi từng yêu qua nhiều người nhưng chỉ có Hương là người phụ nữ tôi muốn lấy làm vợ nhất.

Cô ấy lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng trông vẫn trẻ trung lắm. Tôi thương Hương không phải chỉ vì vẻ bề ngoài mà còn vì tính cách dịu dàng của cô ấy. Hương nấu ăn rất ngon, giỏi chăm sóc người khác. Từ ngày gặp Hương, tôi lúc nào cũng thấy ấm áp, vui vẻ. Vì thế dù mới quen nhau được 10 tháng, tôi đã quyết lấy Hương làm vợ. 

Nhưng vì Hương lớn tuổi hơn tôi nên không được lòng ba mẹ tôi. Tôi thì cứ mặc kệ, dù sao lấy vợ cũng là lấy cho tôi, cha mẹ tôi không thể ngăn cản được. Chúng tôi tiến hành lễ cưới nhanh chóng, tôi thấy vô cùng hạnh phúc khi lấy được người vợ như Hương. Đêm đó tôi dù vui mừng ăn uống với bạn bè nhưng vẫn giữ sức để dành cho đêm tân hôn cùng vợ.

Đến khi tôi bước vào phòng tân hôn thì hoảng hồn chết sững. Tôi thấy Hương đang vạch áo lên cho một đứa trẻ bú sữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi cứ lắc đầu nguầy nguậy vì nghĩ có phải vì mình uống say nên nằm mơ?

Khi phát hiện tôi đang nhìn thì Hương giật mình run rẩy, cô ấy bắt đầu khóc rồi nói với tôi:

“Em xin lỗi anh, em sợ khi nói ra sự thật thì anh không chấp nhận được nên em mới…”

Hương càng khóc nhiều hơn khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Sau khi cố bình tĩnh lại, cô ấy kể một câu chuyện đã giấu tôi từ lúc mới quen nhau đến tận khi là vợ chồng. Hóa ra trước khi quen tôi Hương đã sinh một đứa con với người yêu cũ.

Dù bị người yêu phản bội nhưng cô ấy vẫn cắn răng sinh con, không muốn phá thai. Khi cha mẹ của Hương biết thì một mực ôm cháu về nuôi, họ không muốn vì đứa trẻ này mà Hương không lấy được chồng. Vì Hương là chị cả trong nhà, cha mẹ cô ấy sợ mang tiếng rồi bốn người em sau này khó lập gia đình. Một năm nay, Hương chẳng mấy khi được gặp con, đứa trẻ đến giờ cũng chỉ mới 2 tuổi.

Hôm nay, em gái của Hương vì thương cháu bệnh nên lén bế thằng bé lên gặp Hương. Cha mẹ Hương đang ở lễ cưới của chúng tôi nên không phát hiện được. Tranh thủ lúc tôi ăn uống tiếp đãi bạn bè thì Hương về phòng cho con bú. Cô ấy vừa ôm đứa con nhỏ trong tay vừa năn nỉ tôi tha lỗi cho cô ấy. Hương nói rất yêu tôi nên mới đồng ý lấy tôi, nhưng cha mẹ cô ấy lại không muốn tôi biết đứa trẻ này tồn tại. Cô ấy hứa đây là lần cuối gặp con, cũng vì thương nhớ con quá nên không kiềm lòng được.

Tôi nhìn người vợ mới cưới trước mặt mà trong lòng vừa đau đớn vừa thương xót. Tôi đau đớn vì cô ấy đã lừa tôi bấy lâu nay, không hề tin tưởng tôi yêu cô ấy thật lòng. Nếu cô ấy tin tôi thì có lẽ tôi đã chấp nhận con của cô ấy như con của mình. Tôi xót xa vì thương cho Hương đã chịu nhiều tổn thương nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ trách nhiệm làm mẹ. Đứa trẻ kia cũng đâu có tội tình gì.

Đêm đó, tôi vì còn giận nên nói Hương để tôi suy nghĩ, nhưng tôi cũng bảo cô ấy để con ngủ ở đây. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn không muốn ly hôn với Hương nhưng tôi cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ làm sao để cha mẹ tôi chấp nhận mẹ con Hương. Quả thật tôi đang rất rối trí.

Nhân tình vác bụng bầu đến tận nhà đòi 500 triệu, tôi bình thản đáp một câu khiến cả hai quỳ sụp

Nhân tình vác bụng bầu đến tận nhà đòi 500 triệu, tôi bình thản đáp một câu khiến cả hai quỳ sụp

Tôi nhìn qua chẳng thấy vui, chỉ linh tính sắp có chuyện lớn sắp xảy ra. Sau bữa cơm đó, chồng nghiêm túc nói có chuyện muốn bàn với tôi. Anh quỳ gối trước mặt tôi xin tha thứ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Thư Kỳ lên tiếng về tin đồn 'mắc bệnh ngôi sao' với vị đạo diễn nổi tiếng

Thư Kỳ lên tiếng về tin đồn 'mắc bệnh ngôi sao' với vị đạo diễn nổi tiếng

Sao quốc tế 27 phút trước
Tử vi thứ Tư ngày 25/3/2026 của 12 con giáp:Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng.

Tử vi thứ Tư ngày 25/3/2026 của 12 con giáp:Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng.

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Danh tính nữ tài xế buông vô lăng, dùng 2 tay bấm điện thoại khi ô tô đang chạy

Danh tính nữ tài xế buông vô lăng, dùng 2 tay bấm điện thoại khi ô tô đang chạy

Đời sống 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 24/3/2026, Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Đúng hôm nay, thứ Ba 24/3/2026, Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Hai khách Nhật nguy kịch trên du thuyền được đưa vào TP.HCM cấp cứu

Hai khách Nhật nguy kịch trên du thuyền được đưa vào TP.HCM cấp cứu

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Danh tính cô gái trẻ bỏ trẻ sơ sinh đã tử vong trong thùng rác

Danh tính cô gái trẻ bỏ trẻ sơ sinh đã tử vong trong thùng rác

Thế giới 1 giờ 42 phút trước
Thời điểm "vàng" và khung giờ "độc" khi ăn sữa chua: Mẹ đảm cần thuộc lòng để bảo vệ cả nhà

Thời điểm "vàng" và khung giờ "độc" khi ăn sữa chua: Mẹ đảm cần thuộc lòng để bảo vệ cả nhà

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 24/3/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Sau hôm nay, thứ Ba 24/3/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/3/2026), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Cuối ngày hôm nay (24/3/2026), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 hôm nay, thứ Ba 24/3/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Đúng 9h30 hôm nay, thứ Ba 24/3/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

8 lao động Việt gặp nạn, 4 người tử vong, mất tích tại Nhật

8 lao động Việt gặp nạn, 4 người tử vong, mất tích tại Nhật

Bé gái 2 tuổi tử vong vì tò mò ăn món 'vạn người mê'

Bé gái 2 tuổi tử vong vì tò mò ăn món 'vạn người mê'

Giá vàng hôm nay, ngày 23/3/2026: Thủng mốc 4.400 USD/ounce, vàng SJC về dưới 17 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/3/2026: Thủng mốc 4.400 USD/ounce, vàng SJC về dưới 17 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thất tình lấy "đại" anh thợ xây nghèo, đêm tân hôn tôi thấy anh lôi từ gầm giường ra hộp vàng ròng cùng lời thú nhận

Thất tình lấy "đại" anh thợ xây nghèo, đêm tân hôn tôi thấy anh lôi từ gầm giường ra hộp vàng ròng cùng lời thú nhận

5 năm vô tâm chưa một lần ngó ngàng tủ đồ của vợ, đến khi cầm món đồ ấy trên tay, tôi khuỵu ngã trong nước mắt

5 năm vô tâm chưa một lần ngó ngàng tủ đồ của vợ, đến khi cầm món đồ ấy trên tay, tôi khuỵu ngã trong nước mắt

Sau mỗi đêm mặn nồng, chồng đều đặn chuyển cho tôi 10 triệu, tôi "hóa đá" khi biết sự thật đằng sau xấp tiền "bù đắp" ấy

Sau mỗi đêm mặn nồng, chồng đều đặn chuyển cho tôi 10 triệu, tôi "hóa đá" khi biết sự thật đằng sau xấp tiền "bù đắp" ấy

Anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm anh gõ cửa nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt

Anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm anh gõ cửa nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt

Đi công tác xa nhà, nửa đêm nghe tiếng gõ cửa phòng khách sạn, tôi "hóa đá" thấy người đàn ông bước vào

Đi công tác xa nhà, nửa đêm nghe tiếng gõ cửa phòng khách sạn, tôi "hóa đá" thấy người đàn ông bước vào

Lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi bỏ về ngay

Lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi bỏ về ngay