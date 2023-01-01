Lấy được chồng người trong đêm tân hôn, ai ngờ vợ mới hoảng hốt vì chồng bế ‘kẻ phá đám’ trên tay ung dung đặt lên chiếc giường rải đầy hoa hồng

Tâm sự 01/01/2023 06:57

Cô sẽ hưởng mọi sự sung sướng, nhất là còn được chồng mới yêu chiều hơn hẳn vợ già của anh ta trước đây nhưng tôi nào ngờ.

"Cướp chồng chị em có vui không? Hay là thấp thỏm sợ không lâu bền?" - Câu thơ đầy hàm ý của các bà vợ dành cho kẻ thứ ba trơ trẽn phá hoại gia đình người khác thực sự rất đúng. Một khi đã chấp nhận làm bà hai, bước chân về làm vợ một kẻ ngoại tình, thì cuộc đời của mấy cô nàng tiểu tam chắc gì đã khá hơn người vợ đầu tiên.

Nghe Hạ, cô vợ tào khang đã có 10 năm gắn bó cùng chồng, đi lên từ hai bàn tay trắng để lập nên cơ ngơi đáng nể rồi mất chồng vào tay cô nàng đồng nghiệp trẻ trung, thừa õng ẹo và cong cớn kể lại chuyện bi hài của chồng cũ đầy thú vị.

Hạ kể, lúc phát hiện chồng ngoại tình, mình khổ sở lắm, cũng nghĩ cách níu kéo anh ta đấy nhưng không níu kéo được. Cô nàng kia là con gái sếp, cô ta chửa 4 tháng rồi, cái chức trưởng phòng đang chờ đợi nên Quyết càng ham muốn. Một người vợ được lòng bố mẹ chồng, hai đứa con một trai một gái ngoan ngoãn cũng chẳng làm anh ta thay đổi. Vậy là Hạ ký đơn ly hôn với điều kiện Quyết phải nuôi hai đứa con. Thực ra, kế này cô và mẹ chồng đã bàn nhau rất kỹ.

Lấy được chồng người trong đêm tân hôn, ai ngờ vợ mới hoảng hốt vì chồng bế ‘kẻ phá đám’ trên tay ung dung đặt lên chiếc giường rải đầy hoa hồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đám cưới tưng bừng, cô dâu mới về nhà mệt lả chưa kịp nghỉ ngơi thì mẹ chồng Hạ gọi xuống lo cơm tối. Mặt cô ta méo xệch, vùng vằng khó chịu với Quyết nhưng vẫn phải phục vụ vì Quyết vốn hiếu thảo với bố mẹ chứ chẳng chiều vợ đâu. Bữa cơm, bố mẹ chồng mặt khó đăm đăm, gẩy qua gẩy lại không ưng ý khiến cô ta hậm hực trong lòng.

"Sáng ra con gái mình đã gọi điện báo cáo thành tích với mẹ: 'Tối hôm ấy bố chuẩn bị đi ngủ thì con với em Bi khóc ầm lên. Bố nghe thấy tiếng bọn con khóc nên chạy sang phòng chúng con. Con ôm cổ bố khóc nức nở, nhất quyết đòi ngủ với bố.

Bà dặn con rồi, con vừa khóc vừa bảo: 'Nếu bố yêu cô kia mà không cần chúng con nữa, chị em con sẽ bỏ đi lúc người lớn không để ý'.

Bố nghe thế chắc hơi sợ nên đồng ý cho con và em ngủ cùng. Lúc bố bế bọn con đặt lên giường, cô vợ hai của bố đỏ mặt tía tai giận dữ mà chẳng làm được gì".

Hạ bật cười trước chiêu phá rối của ba bà cháu. Chiến thắng được cô vợ già này của Quyết, cô ta tưởng mình sẽ an nhàn hưởng thụ cuộc sống giàu sang, không ngờ ngay đêm tân hôn thì bàng hoàng nhận ra "kẻ thứ ba" đáng sợ! Nghe kể lại, cô ta phải ôm gối và chăn rải xuống đất ngủ. Hai đứa trẻ ôm chặt bố mà Quyết thì cũng có hơi men nên ngủ say tít chả quan tâm gì cô vợ mới bụng mang dạ chửa.

Lấy được chồng người trong đêm tân hôn, ai ngờ vợ mới hoảng hốt vì chồng bế ‘kẻ phá đám’ trên tay ung dung đặt lên chiếc giường rải đầy hoa hồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày sau đó, với những màn gây khó dễ của mẹ chồng và đủ trò quấy rối của bọn trẻ con, cô ta và Quyết cãi nhau như cơm bữa. Được 3 tháng, cô ta không chịu nổi đòi ly hôn. Quyết chắc cũng chán ngán cô tiểu thư đỏng đảnh, khó chịu mà luôn cãi nhau với mẹ chồng như chém chả nên cũng đồng ý ly hôn luôn.

Hạ kể Quyết quỳ gối xin cô quay lại. Nhìn vẻ mặt khổ sở, chán đời của anh ta vì mất công việc tốt phải làm tạm công ty nhỏ hơn, tối ngày lại tất bật với hai đứa con, Hạ thấy cũng đáng đời lắm. Mẹ chồng cô gọi điện thủ thỉ mãi, bảo cô đồng ý quay về cho con trai bà làm lại cuộc đời. Một lần nữa, Hạ trở về nhà, chưa biết chồng có chừa hẳn thói lăng nhăng không nhưng chắc chắn chuyện này là bài học đắt giá của anh ta.

Từ câu chuyện của Hạ kể có thể thấy, kẻ thứ ba khi là nhân tình thì đương nhiên chỉ có ăn chơi, hẹn hò, hoa hồng và những bữa tiệc. Nhưng khi đã làm vợ người ta thì tiểu tam cũng như bao bà vợ khác, mệt mỏi với việc nhà, chịu đựng những khó chịu, va chạm trong cuộc sống gia đình, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Kinh khủng hơn, con riêng của chồng mà quấy rối thì mấy người chịu nổi. Vậy nên, trước khi có ý định soán ngôi chính thất thì cứ xác định tư tưởng trước đi đã nhé các cô.

Lấy được chồng đại gia lo từ a - z, ngày cưới được tặng vàng trĩu cổ, đêm tân hôn, vừa thấy mặt chú rể, cô dâu hoảng hốt mà ôm đồ chạy khỏi phòng

Lấy được chồng đại gia lo từ a - z, ngày cưới được tặng vàng trĩu cổ, đêm tân hôn, vừa thấy mặt chú rể, cô dâu hoảng hốt mà ôm đồ chạy khỏi phòng

Chuẩn bị đợi chú rể vào phòng tân hôn, cô dâu run lên vì hồi hộp, cũng không phải lần đầu nhưng cô run sợ lắm. Chú rể hôm nay mới từ nước ngoài về.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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