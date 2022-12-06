Lấy chồng xa, nàng dâu 'khổ sở' vì bị hàng xóm dòm ngó, nhiều lần cố tình hãm hại

Tâm sự 06/12/2022 10:03

Lấy chồng xa, nàng dâu may mắn vì có mẹ chồng tâm lý, yêu thương con dâu. Nhưng lại mệt mỏi vì nhà hàng xóm soi mói.

Tốt nghiệp đại học, tôi về tỉnh lẻ ở với chị gái, chờ xin việc. Khi có việc làm ổn định, tôi lấy chồng xa nhà. Mẹ tôi lo lắm, luôn dặn dò: “Xa người thân, con phải có thêm hàng xóm làm bầu bạn”.

Khi về làm dâu, nhà chồng ít người, nhiều lúc tôi cũng buồn nhưng được cái khu phố nơi tôi ở mọi người sống khá đoàn kết. Chỉ riêng có cô hàng xóm sát vách nhà tôi là có tính tình khó chịu.

Ngày đó, khu tập thể nơi bố mẹ chồng tôi ở là những dãy nhà cấp 4 liền kề. Dù bố chồng tôi có quân hàm cấp tá cũng chỉ được chia một gian nhà với 3 phòng, 1 phòng khách và 2 phòng ngủ. Còn lại mảnh sân phía sau thì sử dụng chung. Sau này, hai nhà liền kề có xây hàng rào ngăn cách thì cũng chỉ cao đến ngang lưng người nên mọi chuyện sinh hoạt trong gia đình, thậm chí là nói chuyện to nhỏ với nhau, nhà bên cạnh cũng có thể nghe thấy được.

Lấy chồng xa, nàng dâu 'khổ sở' vì bị hàng xóm dòm ngó, nhiều lần cố tình hãm hại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng là "đố vách có tai", dù biết tính cô hàng xóm hay "buôn dưa lê", tôi đã cố gắng không làm ảnh hưởng đến người khác nhưng mẹ chồng tôi vẫn nghe được những lời bàn ra, tán vào về cô con dâu mới là tôi. Khi thì chuyện tôi hay đi sớm về khuya, khi thì tôi dậy muộn bỏ cả ăn sáng. Lúc thì chuyện tôi quần là áo lượt đến cơ quan, lúc thì tôi ỷ lại việc nhà, bắt chồng phải nấu cơm, rửa bát... Thật nhiều chuyện. Cũng may, mẹ chồng tôi là người thương con, thương cháu nên dù có nghe được những chuyện như thế cũng không bị "cuốn theo". Bởi lẽ, bà luôn thấu hiểu công việc tôi đang làm. Hơn nữa, bà cũng là người làm trong ngành truyền thông nên suy nghĩ khá hiện đại, luôn ủng hộ bình đẳng giới.

Thấy việc "gieo gió" của mình không hiệu quả như mong muốn, cô hàng xóm có vẻ buồn bực lắm. Cô lại tìm cách khác. Mỗi lần quét nhà, quét sân, cô cố tình hắt rác sang và để lại một đống rác trước cửa nhà tôi, khiến nhà tôi trở thành nhà ở bẩn nhất phố. Rồi cô lấy cớ đó để rêu rao với hàng xóm là tôi lười, chẳng bao giờ chịu quét nhà, ngõ xóm. Ngày đầu mới về, vì không muốn gây sự nên tôi cố "ngậm bồ hòn", làm sạch hết đống rác mà cô để lại. Ngặt nỗi, công việc của tôi ít khi có thời gian ở nhà nên cô cứ nhằm lúc tôi và mẹ chồng tôi đi vắng mà "đổ vấy" rác sang nhà tôi. Không chịu đựng được nữa, tôi bố trí, bắt quả tang việc cô đang làm, cô mới chịu dừng lại.

Lấy chồng xa, nàng dâu 'khổ sở' vì bị hàng xóm dòm ngó, nhiều lần cố tình hãm hại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phố tôi nằm gần một khu chợ trung tâm. Ngày xây chợ mới, nhiều tiểu thương chuyển về khu phố tôi thuê mặt bằng để bán hàng. Cô hàng xóm tìm cách xúi mấy bà tiểu thương bằng mọi cách ngồi chếch hoặc để đồ lấn sang nhà tôi. Mỗi khi khách đến mua hàng lại được hướng dẫn để xe sang vỉa hè trước nhà tôi khiến cho những người thuê mặt bằng nhà tôi khó khăn trong việc buôn bán. Cuối cùng họ chán nản mà bỏ đi.

Do công việc bận rộn cuốn đi, con lại nhỏ nên tôi ít có thời gian giao lưu với người dân trong phố. Một tuần, tôi phải trực mấy buổi, trong đó có cả thứ bảy, chủ nhật nên có những hôm họp tổ dân phố, tôi không thể tham gia được. Mặc dù tôi đã nhờ mẹ chồng họp hộ nhưng đến cuối năm bình xét "gia đình văn hóa", gia đình tôi vẫn bị "nâng lên đặt xuống". Nguyên nhân là do tổ trưởng thông báo có người phản ánh tôi luôn có vẻ mặt "sát khí đằng đằng" mỗi khi đi, về, không chào hỏi ai.

Đến lúc này, mẹ chồng tôi bực lắm, phải lên tiếng. Bằng thái độ ôn tồn, nhẹ nhàng, bà giải thích cho mọi người hiểu về tính cách, hành động của tôi và bằng chứng là dù đôi lúc tôi không trực tiếp tham gia họp tổ dân phố nhưng các khoản đóng góp, đặc biệt là các hoạt động xã hội, từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong phố thì bằng nhiều cách, tôi không bỏ lỡ bao giờ, thậm chí là còn nhiệt tình hơn nhiều người khác.

Mẹ chồng tôi cũng hỏi rõ người luôn đứng đằng sau những chuyện bịa đặt không đáng có đó chính là cô hàng xóm. Bà sang tận nhà nói chuyện, bắt cô phải nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ làm những việc ảnh hưởng đến gia đình tôi và những người khác. Nếu không, bà sẽ đem ra cuộc họp nói rõ cho mọi người cùng biết.

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