Tôi và chồng quen rồi yêu nhau hơn 1 năm mới tiến đến hôn nhân. Lúc tôi và anh yêu nhau, ai cũng ngưỡng mộ tôi lắm. Vì chồng tôi chẳng những có công ăn việc làm ổn định, gia đình tử tế mà anh còn ngoại hình rất đẹp. Chồng tôi cao tới 1m80, anh thường xuyên tập gym nên cơ thể rất săn chắc, cân đối, bụng múi nào ra múi đấy. Nói cơ thể anh đẹp như tạc tượng cũng chẳng phải ngoa.

Vợ chồng tôi mới cưới được 1 tuần thôi các chị ạ. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có đêm tân hôn đúng nghĩa. Thực sự phải chia sẻ về vấn đề tế nhị này, tôi cũng ngại ngùng và bất đắc dĩ lắm. Nhưng tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa. Cứ cái đà này thì tình cảm vợ chồng chẳng biết sẽ đi về đâu nữa!

Cuối cùng cái ngày tôi trở thành vợ anh, khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng muốt, cùng anh bước vào lễ đường đã đến. Đêm ấy là đêm tân hôn đầy ý nghĩa của vợ chồng tôi, là đêm chúng tôi sẽ chính thức thuộc về nhau hoàn toàn, cả trái tim và thể xác.

Anh còn rất cưng chiều, nâng niu tôi. Tôi muốn gì anh cũng đáp ứng, miễn là trong khả năng cho phép. Anh còn trân trọng tôi đến mức chủ động gìn giữ cho tôi đến đêm tân hôn. Anh bảo anh muốn cho tôi thấy anh yêu tôi chân thành, không màng dục vọng thế nào. Anh muốn tôi yên tâm tuyệt đối vào tình cảm mà anh dành cho tôi.

Tôi hồi hộp và mong chờ vô cùng. Tôi chuẩn bị chu đáo từ váy ngủ, rượu vang, nước hoa, ánh nến lung linh cho đến âm nhạc lãng mạn. Để vợ chồng có một đêm tân hôn cả đời không quên. Thực tế sau đó diễn ra đúng là cả đời tôi không quên được thật nhưng lại theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Đêm tân hôn của chúng tôi trở thành một thảm họa và nỗi đau đớn, ám ảnh trong lòng tôi.

Màn dạo đầu vừa kết thúc, khi chúng tôi còn chưa kịp tiến vào khâu chính thì chồng tôi đã "xong việc". Anh cuống quýt xin lỗi tôi, biện bạch rằng lâu lắm rồi anh chưa chạm vào phụ nữ nên mới vậy. Tôi nào dám phê bình anh, quả thật trong suốt thời gian yêu đương anh đã phải "nhịn" đến là khổ.

Nhưng lần thứ hai ngay sau đó vẫn tiếp diễn như vậy khiến tôi hoài nghi cái cớ anh đưa ra. Chồng toát mồ hôi, nhìn tôi đầy áy náy và hoảng hốt, tôi lại mềm lòng chẳng dám mặt nặng mày nhẹ với anh. Và anh tiếp tục thử lần thứ 3 nhưng mọi chuyện vẫn chẳng khá khẩm gì hơn. Chỉ vừa kết thúc màn dạo đầu, vừa định tiến vào khâu chính thì anh đã "xong việc".

Ảnh minh họa: Internet

Đến lúc này, biết không thể giấu được tôi nữa, chồng quỳ mọp ở góc giường khiến tôi không khỏi sững sờ. Anh thú nhận rằng anh bị chứng bệnh xuất tinh sớm không thể kiểm soát nổi. Anh đã từng đến bệnh viện khám và điều trị nhưng vẫn chưa có kết quả. Anh xin lỗi vì đã giấu giếm tôi tới tận hôm nay, mong tôi có thể thông cảm và cùng anh khắc phục vấn đề.

Nói không giận chồng là nói dối, vì đến giờ thì tôi đã hiểu ra nguyên nhân chồng tôi đòi giữ đến đêm tân hôn vì anh sợ tôi sẽ "chạy mất dép" khi biết bệnh tình của anh. Chứ không phải là vì yêu thương tôi quá mức như anh nói. Nhưng đã đến nước này tôi đâu còn cách gì khác là chấp nhận bỏ qua cho anh.

Cả tuần qua, tôi hết sức động viên và tạo không khí thoải mái cho anh đỡ áp lực, thế nhưng tình hình vẫn chẳng hề được cải thiện mảy may. Cũng đúng thôi, anh từng chạy chữa bao lâu còn chưa thấy kết quả gì cơ mà. Thế là dẫu đã cưới được cả tuần rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa chính thức trở thành vợ chồng trên khía cạnh thể xác. Tôi thất vọng nhưng chẳng dám thể hiện ra mặt, sợ chồng buồn và tự ti về bản thân.

Tôi phải làm thế nào bây giờ hả các chị? Cứ cái đà này thì chẳng biết bao giờ tôi mới được làm vợ anh một cách đúng nghĩa nữa! Rồi mang bầu sinh con thế nào, chưa nói sau này đời sống tình dục của vợ chồng tôi sẽ ra sao? Nhìn chồng tôi đẹp trai ngời ngời, cao to khỏe mạnh và thân hình như tạc tượng, có ai ngờ được sự thật bên trong lại như thế!