Lao vào phòng ngủ tìm lại món đồ con nói đã uống, đến khi thấy tận mắt, tôi bàng hoàng sốc và ân hận tột độ

Tâm sự 03/07/2023 15:49

Tôi bàng hoàng chết sững, có vài lần nhìn thấy tôi uống thuốc thì con gái tôi hỏi vì sao tôi lại uống thuốc này...

Tôi và chồng lấy nhau đã 10 năm, có một cô con gái. Chúng tôi quyết định không sinh thêm con nữa. Một là vì sức khỏe của tôi không tốt, chăm con lại cực khổ. Hai là vì vợ chồng tôi muốn tập trung lo cho con gái những gì tốt nhất. Vì tình hình kinh tế của vợ chồng tôi không dư dả.

Tôi đã thử qua các biện pháp tránh thai như dùng bao cao su, đặt que tránh thai. Nhưng những biện pháp này đều không hợp với tôi, tôi bị dị ứng, thậm chí là ra máu, mệt mỏi. Tôi chuyển sang biện pháp uống thuốc tránh thai hằng ngày thì tình hình khả quan hơn. Thậm chí, cơ thể tôi còn có dấu hiệu tốt hơn, da dẻ trắng hồng đẹp hơn cả trước. Thấy kết quả tốt bất ngờ nên tôi mua liền 3 hộp để trong nhà uống dần.

Lao vào phòng ngủ tìm lại món đồ con nói đã uống, đến khi thấy tận mắt, tôi bàng hoàng sốc và ân hận tột độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 2 tháng, nhà tôi nhốn nháo cả lên khi tôi nhìn thấy vết máu trên quần lót của con gái 9 tuổi. Quá mức sợ hãi, chúng tôi đưa con đến bác sĩ khám ngay. Sau khi bác sĩ kiểm tra thì nói lý do là vì con tôi bị rối loạn nội tiết tố. Bác sĩ hỏi chúng tôi hằng ngày có cho con uống thuốc gì không? Tôi kiên định lắc đầu nhưng con gái tôi đã nói ra những lời khiến tôi điếng người:

“Con uống cái thuốc mẹ để trong ngăn tủ phòng ngủ đó. Cái thuốc mẹ nói uống vào lớn nhanh với đẹp ra đó”.

Tôi bàng hoàng chết sững, theo như con tôi mô tả thì đó là viên thuốc tránh thai tôi uống hằng ngày. Có vài lần nhìn thấy tôi uống thuốc thì con gái tôi hỏi vì sao tôi lại uống thuốc này, tôi liền nói đùa với con là vì tôi còn nhỏ người nên phải uống thuốc này để cao lớn hơn, đẹp hơn. Chẳng thể ngờ được vì nghe thế mà con đã lấy uống để mình nhanh chóng lớn hơn.

Lao vào phòng ngủ tìm lại món đồ con nói đã uống, đến khi thấy tận mắt, tôi bàng hoàng sốc và ân hận tột độ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con gái tôi tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, yêu thương cha mẹ. Mỗi ngày thấy tôi đi làm về mệt nhọc, con sẽ đòi đấm lưng, bóp vai cho tôi. Con còn nói sẽ cố gắng lớn thật nhanh để phụ mẹ kiếm tiền, để tôi không cực khổ nữa. Giờ khi nghĩ đến những lời con nói mà tôi đau hết ruột gan.

Sau khi đi bác sĩ thì con gái tôi phải uống và chích thuốc để kiểm soát tình hình rối loạn nội tiết tố. Gia đình tôi xào xáo, chồng liên tục la mắng tôi vì không biết bảo vệ con. Tôi cũng tự giận mình là người mẹ tệ. Nếu tôi cẩn thận hơn, đừng nói những lời đó với con thì có lẽ con đã không phải chịu đựng bệnh tật như lúc này. Tôi ân hận lắm!

 

 

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 1 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 6 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng